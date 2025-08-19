8 atividades imperdíveis para fazer em Atins

Em meio à vastidão das dunas douradas e lagoas cristalinas dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, há um vilarejo ainda pouco conhecido pelo grande público, mas que guarda uma das experiências mais autênticas e mágicas do ecoturismo brasileiro: Atins.

Localizado no município de Barreirinhas, na Foz do Rio Preguiças, onde o rio encontra o mar, Atins mistura a simplicidade rústica de uma vila de pescadores com paisagens surreais e uma atmosfera de tranquilidade quase mística, capaz de encantar qualquer visitante.

A seguir, descubra 8 atividades imperdíveis para aproveitar ao máximo esse paraíso escondido nos Lençóis Maranhenses, que vão desde esportes radicais até experiências gastronômicas!

1. Passeios nas dunas e lagoas

As paisagens surreais dos Lençóis estão ao alcance em passeios guiados em veículos 4×4 adaptados, com bancos na caçamba para que os passageiros possam admirar o cenário com liberdade. Já o tour de quadriciclo é ainda mais emocionante: o visitante pilota seu próprio veículo, seguindo por trilhas entre as dunas e parando para banhos em lagoas de águas mornas. As vistas são de tirar o fôlego e cada pôr do sol observado do alto de uma duna é um espetáculo inigualável, daqueles que ficam gravados na memória por toda a vida.

2. Revoada dos guarás

No final da tarde, um dos fenômenos naturais mais belos da região acontece: a revoada dos guarás, aves de plumagem vermelha vibrante que voltam para dormir nos mangues. É possível fazer um passeio de barco ao entardecer para observar esse espetáculo da natureza, que encanta fotógrafos e amantes da vida selvagem.

3. Kitesurf

Atins se tornou um dos pontos mais desejados para a prática de kitesurf no Brasil, especialmente entre os meses de junho e janeiro, quando os ventos garantem excelentes condições para o esporte. Há escolas especializadas que oferecem aulas para iniciantes, além de aluguel de equipamentos. Mesmo quem nunca teve contato com o kitesurf pode se aventurar com segurança e diversão.

O passeio de caiaque pelo Rio Preguiças é uma excelente escolha para quem deseja contemplar a flora e fauna de Atins (Imagem: soniarcf | Shutterstock)

4. Caiaque no Rio Preguiças

Para quem prefere atividades mais contemplativas, o passeio de caiaque pelo Rio Preguiças é uma excelente escolha. A remada tranquila entre as margens do rio revela detalhes da flora e fauna local, proporcionando momentos de conexão com a natureza que dificilmente seriam percebidos de outra forma.

5. Atins Charme Beach Bar

Pé na areia e pioneiro na Praia de Atins, o Atins Charme Beach Bar é parada obrigatória no vilarejo. Em meio a um visual arrebatador e a brisa suave que vem do mar, o bar serve o melhor da gastronomia nordestina, drinks clássicos e autorais e cerveja sempre gelada. Aberto para almoço e jantar, o local conta com música ao vivo e shows aos fins de semana.

Para quem quer relaxar, há redes, espreguiçadeiras e um mirante que proporciona uma vista privilegiada. Elaborado por cozinheiras maranhenses, o cardápio tem deliciosas receitas com camarão e outros frutos-do-mar, além de pratos típicos. Para dividir, uma boa pedida é o banquete do mar, feito de arroz de cuxá com camarões, vatapá, caranguejo e caudas de lagosta e pescada.

6. Ça-vá Charme Atins

Parte da ilha gastronômica do grupo Charme Atins, o Ça-vá oferece uma mistura bem-sucedida e saborosa dos temperos maranhenses com a clássica gastronomia mediterrânea. Seu cardápio conta com criações que passam pelas cozinhas grega, francesa e italiana, com sabores frescos, muitos vegetais e frutos-do-mar. Perfeito para almoço e jantar com um clima descontraído, o Ça-vá também exibe uma decoração de inspiração grega e conta com uma adega climatizada.

7. Sushi Bar Charme Atins

Único restaurante especializado em gastronomia japonesa de Atins, o Sushi Bar fica à beira da piscina da Rancharia Charme Beach, com vista para o rio. Com uma seleção dos peixes mais frescos da região, sua cozinha criativa apresenta combinações ousadas, utilizando temperos locais e frutas tropicais em receitas autorais.

8. Mirante Charme Atins

Instalado no Atins Charme Chalés, o mirante Charme Atins é uma deliciosa viagem pela gastronomia maranhense. Entre as criações autorais, destaque para o peixe com crosta de castanhas e a coxinha de macaxeira recheada com camarão, que derrete na boca.

Por Cláudia Costa e Patrícia Chemin – Revista Qual Viagem