8 raças de cachorro com a pele enrugada

Conheça os cães que chamam atenção pelas dobras no corpo e descubra os cuidados essenciais para mantê-los saudáveis

A pele enrugada dos cães exige cuidados específicos dos tutores (Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Ao redor do mundo, existem raças de cachorro com características físicas muito diferentes entre si. Enquanto algumas têm pelos longos e esvoaçantes, outras se destacam por sua pelagem curta, porte avantajado ou focinho achatado. Entre essas peculiaridades, uma das mais marcantes é a pele enrugada, que confere uma aparência única e adorável a certos cães.

Essas dobras características na pele vão muito além da estética: elas exigem cuidados específicos dos tutores. O acúmulo de sujeira e umidade entre as rugas pode provocar problemas dermatológicos quando não há higienização frequente. Ao mesmo tempo, esses cães se destacam pelo temperamento marcante e, não à toa, estão entre os mais carismáticos e leais do universo canino.

A seguir, confira 8 raças de cachorro com a pele enrugada!

1. Shar pei

Ilustração de um cachorro da raça shar pei de pelagem marrom apoiando as patas em uma pedra. O fundo da imagem é composto por um lago e vegetações
O cachorro da raça shar pei possui a pele enrugada desde filhote (Imagem: Natalia Fesiun | Shutterstock)

Originário da China, o shar pei é o símbolo máximo da pele enrugada entre os cães. Desde filhote, apresenta dobras profundas por todo o corpo, principalmente no rosto e no dorso. De porte médio, tem pelagem curta e áspera, em tons como creme, cinza e chocolate. Apesar da aparência fofa, costuma ser reservado com estranhos e muito protetor com seus tutores. Inteligente e independente, exige socialização desde cedo para evitar comportamentos territoriais.

2. Buldogue inglês

Cachorro da raça buldogue inglês em calçada no parque
As rugas do buldogue inglês geralmente são encontradas no rosto, no pescoço e nos ombros (Imagem: Rita_Kochmarjova | Shutterstock)

Com rugas marcantes no rosto, pescoço e ombros, o buldogue inglês apresenta uma aparência imponente e, ao mesmo tempo, cativante. De origem britânica, é um cão de porte médio, corpo largo e pelagem curta. Muito apegado à família, mostra-se calmo, afetuoso e gosta de estar sempre próximo das pessoas. No entanto, devido às dobras e ao focinho achatado, requer cuidados especiais tanto com a higienização da pele quanto com a respiração.

3. Dogue de bordeaux

Cachorro dogue de bordeaux em pé em um gramado verde
O dogue de bordeaux, além de dócil e leal com a família, é um cão de guarda nato (Imagem: Daria Shvetcova | Shutterstock)

Este gigante francês é facilmente reconhecido por seu rosto expressivo, marcado por rugas profundas e uma estrutura robusta. Com pelagem curta em tons de castanho-avermelhado, o dogue de bordeaux é um cão de guarda nato, mas muito leal e dócil com a família. Devido ao seu tamanho e estrutura, requer espaço e exercícios moderados. Suas dobras no focinho e testa devem ser limpas com frequência para evitar infecções.

4. Mastim napolitano

Cachorro da raça Mastim Napolitano em um jardim
O mastim napolitano tem rugas em excesso por todo o corpo (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock)

Originário da Itália, o mastim napolitano tem rugas em excesso por todo o corpo, o que o torna uma das raças mais enrugadas do mundo. É um cachorro gigante, musculoso, com pelagem curta e coloração variada. É tranquilo, protetor e extremamente afetuoso com os tutores. No entanto, suas dobras acumulam umidade com facilidade, o que exige higiene cuidadosa e constante.

5. Bloodhound

Cachorro da raça bloodhound em ambiente natural verde
O cachorro bloodhound é conhecido principalmente devido a pele enrugada e faro apurado (Imagem: Glikiri | Shutterstock)

Famoso por seu faro apurado, o bloodhound também é conhecido pelas rugas no rosto e pescoço, que o ajudam na captura de odores. De porte grande e estrutura alongada, tem orelhas longas e caídas, além de pelagem curta e macia. Originário da Bélgica e da França, é um cão calmo, persistente e muito gentil, especialmente com crianças. Precisa de estímulos mentais e caminhadas frequentes.

6. Pug

Cão da raça pug
Com rugas características na face, o pug é uma das raças mais populares do mundo (Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock)

Pequeno, simpático e com rugas características na face, o pug é uma das raças mais populares do mundo. Com origem na China, tem pelagem curta, olhos expressivos e corpo compacto. Suas dobras no rosto precisam de limpeza constante, já que podem acumular secreções. Muito sociável e brincalhão, se adapta bem a ambientes internos e convive bem com crianças e outros animais.

7. Buldogue francês

Buldogue francês preto e branco deitado no chão
Embora a pelagem do buldogue francês seja fácil de cuidar, as rugas no focinho exigem atenção (Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock)

Outra raça muito popular que apresenta rugas na face é o buldogue francês. De porte pequeno, corpo musculoso e orelhas eretas, tem origem na França e encanta pela personalidade afetuosa e divertida. A pelagem é curta e fácil de cuidar, mas as dobrinhas no focinho exigem atenção redobrada. É um cachorro que adora companhia e não lida bem com longos períodos de solidão.

8. Mastim inglês

Cachorro da raça mastim inglês em pé em uma paisagem natural
O mastim inglês é considerado um dos maiores cães do mundo (Imagem: Monica Arauz | Shutterstock)

O mastim inglês é um dos maiores cães do mundo, tanto em peso quanto em altura. Suas rugas são especialmente visíveis na testa e ao redor dos olhos, conferindo uma expressão nobre e serena. Com pelagem curta e densa, é um cachorro protetor, paciente e muito leal à família. Apesar do tamanho imponente, costuma ser calmo e até preguiçoso, mas precisa de cuidados com a higiene das rugas e com as articulações.

