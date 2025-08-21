InícioRevista do Correio
3 receitas práticas e nutritivas com pequi 

Aprenda a preparar pratos saborosos com esse fruto típico do Cerrado

Arroz com pequi (Imagem: Angela_Macario | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Originário do Cerrado brasileiro, o pequi chama atenção pela cor intensa e pelo aroma característico, capazes de despertar memórias afetivas e de reforçar a identidade cultural de diversas regiões do Brasil. Além de ser fonte de energia e nutrientes importantes, esse fruto singular transforma refeições simples em verdadeiras experiências gastronômicas. Incorporá-lo ao cardápio cotidiano representa não apenas uma escolha saudável, mas também um gesto de valorização da biodiversidade nacional e da riqueza culinária brasileira.

A seguir, aprenda a preparar 3 receitas práticas e nutritivas com pequi!

Arroz com pequi 

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz 
  • 6 pequis lavados
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • Sal a gosto
  • Cheiro-verde cebolinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e coloque os pequis inteiros. Refogue por alguns minutos para liberar o aroma, mexendo com cuidado. Acrescente a cebola e o alho, refogando até dourarem. Junte o arroz, a cúrcuma em pó e misture bem para envolver nos temperos. Acrescente a água quente, ajuste o sal e cozinhe em fogo médio até o arroz ficar macio e a água secar. Deixe descansar por 5 minutos com a panela tampada. Polvilhe cheiro-verde e cebolinha. Sirva em seguida.

Frango ao molho de pequi servido em prato azul de cerâmica em cima de prato branco de cerâmica em cima de mesa de madeira
Frango ao molho de pequi (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Frango ao molho de pequi 

Ingredientes

  • 1 kg de coxa e sobrecoxa de frango
  • 8 pequis lavados
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho amassados
  • 2 tomates picados
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
  • Cheiro-verde para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os pedaços de frango com sal, pimenta-do-reino e a cúrcuma. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango de todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o tomate e mexa até formar um molho. Adicione o frango novamente na panela junto com os pequis. Coloque água suficiente para cobrir os ingredientes e deixe cozinhar em fogo médio até o frango ficar macio e o caldo engrossar levemente. Corrija o sal e deixe o molho encorpar. Finalize com cheiro-verde picado e sirva em seguida. 

Ensopado de legumes com pequi

Ingredientes

  • 6 pequis lavados
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 batata-doce descascada e cortada em cubos
  • 1 chuchu descascado e cortado em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue os pequis inteiros por alguns minutos para liberar o aroma. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourarem levemente. Coloque o tomate e o pimentão, mexendo até desmancharem. Acrescente a cenoura, a batata-doce, o chuchu e a abobrinha. Misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Cubra os legumes com o caldo de legumes quente e cozinhe em fogo médio até todos os ingredientes ficarem macios e o caldo encorpar. Ajuste o sal e finalize com cheiro-verde picado por cima.

