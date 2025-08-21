5 truques para manter os cachos perfeitos no day after

Para manter a definição dos cachos no day after é necessária uma rotina de cuidados (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O day after é o momento em que os cachos acordam após um dia ou noite de descanso — e é comum surgirem dúvidas sobre como preservá-los sem perder a forma. Nessa fase, os fios revelam sua textura natural, mas também podem apresentar frizz, volume extra ou ondulações menos definidas. Com os cuidados corretos, porém, o dia seguinte pode se transformar no melhor aliado dos cabelos cacheados, destacando a definição, preservando a maciez e garantindo um visual bonito.

Miltinho Mello, especialista em cabelos cacheados e técnico da Ecosmetics, destaca a importância de uma rotina de cuidados que mantenha a definição e a saúde dos fios. “O day after é uma oportunidade perfeita para revitalizar os cachos e garantir que eles fiquem bonitos e bem cuidados”, afirma o especialista.

A seguir, o especialista em cabelos cacheados dá 5 dicas para ter o “day after” perfeito. Confira!

1. Higienização e hidratação são fundamentais

Utilize um spray de água ou um leave-in hidratante para reidratar os fios. Isso ajuda a devolver a umidade e a maciez aos cachos.

2. Desembarace com cuidado

Use um pente de dentes largos ou os dedos para desembaraçar os cabelos, começando pelas pontas e subindo em direção à raiz. Isso evita a quebra e mantém a definição.

3. Revitalize os cachos

Aplique um pouco de creme para pentear ou ativador de cachos nas áreas que precisam de mais definição.

O difusor é ideal para uma secagem perfeita dos cachos (Imagem: Zaruna | Shutterstock)

4. Finalização com estilo

Para um toque extra, utilize um difusor ao secar os cabelos ou amasse os fios com as mãos para dar mais volume e forma aos cachos.

5. Proteção noturna

Para preservar os cachos durante a noite, use uma fronha de cetim ou faça um coque solto. Isso ajuda a evitar o frizz e mantém a definição por mais tempo.

Miltinho Mello também ressalta a importância de conhecer o próprio tipo de cabelo e adaptar as dicas às necessidades individuais. “Cada cabelo é único, e encontrar a rotina ideal pode fazer toda a diferença”, conclui o especialista.

Por Débora da Mata