5 lançamentos da Netflix para a semana de 25 a 31 de agosto

A semana chega recheada de novidades para quem gosta de maratonar séries e conferir produções inéditas. A Netflix traz estreias que transitam entre drama, romance e ação, reunindo histórias capazes de conquistar diferentes públicos e garantir entretenimento de qualidade.

Entre sequências esperadas, títulos originais e filmes que prometem emocionar, a programação garante boas horas diante das telas. Para não perder nenhuma estreia, confira os 5 lançamentos da Netflix entre 25 e 31 de agosto!

1. O Clube do Crime das Quintas-Feiras – 28/08

“O Clube do Crime das Quintas-Feiras” acompanha quatro aposentados em uma investigação real cheia de reviravoltas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido por Chris Columbus e inspirado no livro homônimo, The Thursday Murder Club chega como uma mistura de comédia e suspense policial. A trama acompanha quatro aposentados que, de forma divertida, costumavam analisar casos de assassinatos sem solução. Porém, quando um crime real acontece bem diante deles, o passatempo ganha contornos sérios e perigosos.

No elenco, Helen Mirren dá vida à ex-espiã Elizabeth, enquanto Pierce Brosnan interpreta Ron, um ex-sindicalista, e Ben Kingsley encarna o psiquiatra Ibrahim. Ao lado de Celia Imrie, que assume a enfermeira Joyce, o grupo se vê em uma investigação cheia de reviravoltas.

2. Minha Vida com a Família Walter – 2ª temporada – 28/08

“Minha Vida com a Família Walter” mostra Jackie enfrentando amores e dilemas após o verão (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série juvenil retorna mostrando o desafio de Jackie Howard em retomar sua vida em Silver Falls após o verão em Nova York. A protagonista precisa lidar com sentimentos conflitantes: por um lado, tenta se reaproximar de Alex, que mudou bastante e agora busca brilhar em um rodeio; por outro, enfrenta a intensidade de Cole, que luta contra a ausência do futebol americano.

Criada como um drama adolescente com toques de romance, a produção traz Nikki Rodriguez, Sarah Rafferty e Noah LaLonde em papéis centrais. Além dos dilemas de amizade e amor, a nova temporada explora a sensação de pertencimento e os desafios típicos da juventude, mantendo o tom emocional que conquistou os fãs no primeiro ano.

3. O Homem do Norte – 28/08

“O Homem do Norte” conta a história de um príncipe viking em busca de vingança (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

Dirigido por Robert Eggers, conhecido por A Bruxa e O Farol, o filme mergulha na brutalidade da era viking. Inspirado em Shakespeare e na lenda de Amleth, traz a trajetória de um príncipe que jura vingar a morte do pai, assassinado pelo próprio tio. A promessa de salvar a mãe e restaurar a honra da família conduz a história. O elenco conta com Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang e Anya Taylor-Joy.

4. A Mulher Rei – 29/08

“A Mulher Rei” retrata a força das guerreiras Agojie contra colonizadores (Imagem: Reprodução digital | Sony)

Estrelado por Viola Davis, o longa apresenta a inspiradora história das Agojie, um exército feminino do Reino de Daomé, na África Ocidental. Sob a liderança da comandante Nanisca, essas guerreiras enfrentam colonizadores, inimigos rivais e a ameaça da escravidão, em uma narrativa que mistura ação e drama histórico.

Com direção de Gina Prince-Bythewood e participação de Thuso Mbedu e Lashana Lynch, o filme se destaca não apenas pelas cenas de batalha intensas, mas também pelo peso emocional e pelo impacto cultural. Baseado em fatos reais, traz à tona a força e a resistência de mulheres que marcaram a história.

5. Amor Enrolado – 29/08

“Amor Enrolado” acompanha uma jovem que descobre o amor ao aceitar seus cabelos naturais (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Com direção de Sun Namkoong e roteiro assinado por Chun-hee Ji e Doo-ri Wang, o longa sul-coreano mistura romance, drama e comédia em uma narrativa cheia de sensibilidade. A trama acompanha Park Se-Ri (Shin Eun-Soo), uma adolescente de 19 anos que enfrenta inseguranças por causa de seus cabelos cacheados e, em meio às frustrações com alisamentos, nunca teve coragem de revelar seus sentimentos.

Apaixonada por Kim Hyun (Cha Woo-Min), o garoto mais popular da escola, Se-Ri passa a contar com a inesperada presença de Han Yoon-Seok (Myoung Gong), o novo aluno que se envolve em seus desafios diários. Entre situações divertidas e momentos emocionantes, ela também precisa lidar com as provocações de Ko In-Jeong (Kang Mi-Na), cuja oferta de ajuda esconde intenções duvidosas.