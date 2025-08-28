O alho-poró é um ingrediente versátil, de sabor delicado e levemente adocicado. Rico em fibras, vitaminas A, C e K, além de minerais como ferro e magnésio, ele contribui para a saúde do coração, fortalece a imunidade e ajuda na digestão. Na cozinha, funciona como um coringa: pode aparecer em refogados, sopas, tortas, saladas ou até mesmo em pratos mais sofisticados, sempre trazendo aroma e suavidade.

Confira 5 receitas surpreendentes com alho-poró!

Quiche de frango com alho-poró

Ingredientes

Massa

250 g de farinha de trigo

120 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de água gelada

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 2 talos de alho-poró cortados em rodelas finas

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 ovos

200 ml de creme de leite fresco

100 g de queijo muçarela ralado

50 g de queijo parmesão ralado

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Folhas de manjericão fresco para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Acrescente o ovo e a água gelada, misturando até obter uma massa homogênea. Modele uma bola, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de 24 cm de diâmetro com fundo removível. Faça furos no fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos.

Recheio e finalização

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho-poró e refogue por mais 3 minutos, mexendo sempre. Acrescente o frango, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Desligue o fogo. Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture os queijos. Espalhe o refogado de frango e alho-poró sobre a massa pré-assada e cubra com a mistura de ovos, creme e queijos.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos, até dourar a superfície e firmar o centro. Retire do forno, espere 10 minutos antes de desenformar e finalize com folhas de manjericão. Sirva quente ou morna.

Bobó de camarão com alho-poró

Ingredientes

600 g de camarão médio limpo

Suco de 1 limão

1 colher de chá de sal

500 g de mandioca descascada e picada

1 l de água

2 talos de alho-poró cortados em rodelas finas

1 cebola picada

1 pimentão vermelho cortado em cubos

vermelho cortado em cubos 3 tomates maduros picados

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os camarões com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Depois, em uma panela em fogo médio, cozinhe a mandioca na água até ficar macia. Bata no liquidificador com parte da água do cozimento até obter um creme liso. Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva e refogue o alho-poró, a cebola, o pimentão e o tomate em fogo médio até desmancharem. Acrescente o creme de mandioca, o leite de coco e o azeite de dendê. Misture bem e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Adicione os camarões temperados e cozinhe por mais 5 minutos, até ficarem rosados. Finalize com coentro picado. Sirva em seguida.

Alho-poró turco com azeite (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)

Alho-poró turco com azeite

Ingredientes

4 talos de alho-poró cortados em pedaços de 3 cm

2 cenouras cortadas em rodelas

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva para refogar

100 g de arroz

2 tomates maduros sem pele e picados

500 ml de caldo de legumes quente

Suco de 1 limão

60 ml de azeite de oliva para finalizar

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de fundo grosso, aqueça 2 colheres de sopa de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente as cenouras e refogue por mais 3 minutos. Junte o alho-poró e misture bem, deixando refogar por 5 minutos. Adicione o tomate, o arroz, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem para incorporar todos os sabores.

Despeje o caldo de legumes quente até cobrir os ingredientes. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 25 minutos, até o arroz e os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, regue com o suco de limão e o restante do azeite de oliva. Sirva morno ou frio.

Farofa de alho-poró com castanha-do-pará

Ingredientes

2 talos de alho-poró cortados em rodelas finas

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

200 g de farinha de mandioca

80 g de castanha -do-pará picada

-do-pará picada Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça a manteiga com o azeite em fogo médio. Acrescente o alho-poró e refogue até ficar levemente dourado. Junte a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre para não queimar. Adicione a castanha-do-pará e tempere com sal e pimenta-do-reino. Continue mexendo por 5 minutos até a farofa ficar soltinha e dourada. Sirva em seguida.

Risoto de pequi com alho-poró

Ingredientes

300 g de arroz arbóreo

arbóreo 1 talo de alho-poró cortado em rodelas finas

1 cebola picada

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

100 ml de vinho branco seco

1,2 l de caldo de legumes quente

100 g de polpa de pequi cozida e triturada

50 g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela larga, aqueça o azeite e metade da manteiga em fogo médio. Refogue a cebola e o alho-poró até ficarem macios. Acrescente o arroz e refogue por 2 minutos, mexendo sempre. Adicione o vinho branco e deixe evaporar. Aos poucos, vá colocando conchas de caldo quente, mexendo sempre até o arroz absorver o líquido. Continue o processo por cerca de 18 minutos. Incorpore a polpa de pequi, o restante da manteiga e o parmesão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.