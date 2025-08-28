5 dicas para transformar os ambientes com marcenaria

A marcenaria sob medida valoriza a integração entre os ambientes, unindo praticidade e estética em um espaço contemporâneo (Projeto: Escritório Conectarq | Imagem: Guilherme Pucci) - (crédito: EdiCase)

Organizar, valorizar e personalizar os ambientes são desejos cada vez mais presentes em projetos residenciais. O morar contemporâneo pede espaços práticos, confortáveis e visualmente harmoniosos, e a marcenaria sob medida se tornou peça-chave para alcançar esse resultado. Ela aproveita cada centímetro de forma inteligente e cria uma base estética que conecta todos os elementos do décor, garantindo ambientes equilibrados e funcionais.

Em projetos atuais, a marcenaria vai além da função de guardar objetos. Ela integra tecnologia, disfarça estruturas, organiza a rotina e transforma ambientes em cenários acolhedores e sofisticados. De closets completos a paredes revestidas com madeira natural, passando por armários planejados e soluções de conectividade, cada detalhe reforça a sensação de casa organizada e pensada para o bem-estar.

As arquitetas Mirella Fochi e Thais Bontempi, sócias do escritório Conectarq, destacam que incluir a marcenaria no planejamento desde o início do projeto é essencial para unir estética, funcionalidade e durabilidade. “Quando cada móvel é desenhado de forma personalizada para cada espaço e para cada pessoa, o resultado vai muito além da beleza: a rotina fica mais prática e agradável”, afirma Mirella Fochi.

Abaixo, confira algumas dicas para transformar os ambientes com marcenaria!

1. Armários planejados como base do projeto

Os armários planejados são a base para um projeto funcional e bem organizado. Eles acomodam tudo o que precisa ser guardado e mantêm a circulação livre. Na cozinha, cada utensílio encontra seu lugar; em closets, roupas e acessórios ficam acessíveis e bem distribuídos; e em áreas sociais, portas discretas escondem louças, jogos de jantar e objetos que não precisam ficar expostos.

2. Integração entre tecnologia e estética

Para ambientes que concentram tecnologia, as caixas de conectividade e tomadas embutidas são indispensáveis. Elas permitem ligar eletrônicos e carregar dispositivos mantendo fios e cabos invisíveis em racks, escrivaninhas, aparadores ou mesas de apoio. “Esses detalhes fazem com que tecnologia e decoração convivam em harmonia, sem ruído visual”, comenta Thais Bontempi.

Portas camufladas em painéis de madeira otimizam o espaço e reforçam a sofisticação da marcenaria planejada (Projeto: Escritório Conectarq | Imagem: Guilherme Pucci)

3. Painéis em marcenaria e sofisticação

Outra solução que eleva o padrão do projeto são os painéis em marcenaria, com acabamento em bp ou lâmina de madeira natural. Eles criam uma base contínua, aquecem o ambiente e podem integrar portas camufladas para despensas, closets ou áreas de serviço. Essa continuidade visual transmite sensação de amplitude e reforça a sofisticação dos espaços.

4. Prateleiras para leveza e funcionalidade

As prateleiras equilibram funcionalidade e leveza. São perfeitas para expor livros, objetos afetivos e peças de design, além de ajudarem a setorizar ambientes de forma sutil. Quando planejadas em conjunto com a marcenaria fixa, criam ritmo visual e valorizam cada detalhe do décor.

5. Gavetas e compartimentos internos

Por fim, as gavetas e compartimentos internos sustentam a organização invisível que dá suporte à elegância do projeto. Divisórias bem planejadas em cozinhas, closets e áreas de serviço mantêm cada item em seu devido lugar, facilitando a rotina sem comprometer o visual.

Marcenaria sob medida como investimento em bem-estar

Para o Conectarq, a marcenaria sob medida é um investimento em bem-estar e longevidade do projeto. O uso de materiais de qualidade garante que móveis e revestimentos se mantenham bonitos e funcionais por muitos anos. “A marcenaria certa transforma a experiência de morar. Ela equilibra beleza e praticidade, valoriza cada ambiente e cria uma sensação de casa organizada, acolhedora e elegante”, conclui Mirella Fochi.

Por Taís Lopes