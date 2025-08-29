Veja as previsões do baralho cigano de setembro para os 12 signos

Setembro será um mês de decisões e mudanças para os nativos (Imagem: n_defender | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As cartas do baralho cigano trazem orientações importantes para o mês de setembro, apontando transformações, decisões e aprendizados que marcarão o caminho dos nativos. Unindo a sabedoria ancestral à leitura intuitiva, a bruxa Tânia Gori revela o que cada signo pode esperar neste mês e quais caminhos seguir para aproveitar as oportunidades. Confira!

Áries

Os arianos deverão agir com rapidez e estratégia (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “O Cavaleiro”, “A Foice” e “O Cigano” indicam que setembro trará movimentos rápidos e decisões urgentes. Um homem ou uma energia masculina terá um papel decisivo. Cortar situações que já não fazem mais sentido será necessário. O momento será de ação com estratégia.

Conselho: coragem com sabedoria. Evite impulsividade.

Touro

Os taurinos irão fortalecer os vínculos familiares (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “A Casa”, “A Árvore” e “O Jardim” apontam para um período de enraizamento e expansão no lar e nas conexões sociais. Será um ótimo mês para fortalecer vínculos familiares, cuidar da saúde e encontrar equilíbrio entre o interno e o externo.

Conselho: valorize as raízes, mas permita-se florescer em novos círculos.

Gêmeos

Os geminianos passarão por mudanças e precisarão agir com diplomacia (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “Os Pássaros”, “O Navio” e “A Serpente” mostram que mudanças e viagens serão favorecidas no mês de setembro. Contudo, tenha cuidado com falsidades, fofocas ou ilusões. Use sua inteligência para navegar em situações de tensão com diplomacia.

Conselho: silencie para ouvir sua intuição.

Câncer

Os cancerianos enfrentarão desafios que exigirão força emocional (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “O Urso”, “O Trevo” e “A Montanha” apontam alguns desafios que exigirão força emocional e cautela. Poderá haver competição ou tensão com figuras dominantes. Mas com paciência e fé, você transporá os obstáculos.

Conselho: não carregue o mundo nas costas. Confie na providência.

Leão

Os leoninos viverão um período mais iluminado (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “O Sol”, “O Anel” e “As Estrelas” indicam um mês iluminado para contratos, alianças e conquistas. Projetos que envolvem parcerias, espiritualidade e visibilidade terão ótimos resultados. Será hora de brilhar com propósito.

Conselho: assuma compromissos com o coração aberto.

Virgem

Os virginianos deverão buscar clareza emocional (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “O Chicote”, “As Nuvens” e “A Carta” apontam que será um momento para ter cuidado com conflitos, cobranças internas e mal-entendidos. A comunicação será a chave para desfazer equívocos. Evite alimentar a crítica e busque clareza emocional.

Conselho: escreva, desabafe e não reprima seus sentimentos.

Libra

Os librianos passarão por mudanças positivas e melhorias nos relacionamentos (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “O Buquê”, “A Cegonha” e “A Raposa” indicam um período de boas notícias, mudanças positivas e melhorias em relacionamentos. Mas mantenha os olhos abertos: possivelmente, alguém não será totalmente sincero.

Conselho: receba o que é bom, mas mantenha o discernimento ativo.

Escorpião

Os escorpianos passarão por transformações profundas (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “O Caixão”, “Os Lírios” e “A Torre” mostram que será um momento de transformações profundas e silenciosas. Setembro pedirá recolhimento, cura espiritual e encerramento de ciclos. Velhos padrões serão purificados.

Conselho: respeite seu tempo. O silêncio também é sagrado.

Sagitário

Os sagitarianos estarão em busca de aprendizados (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “O Livro”, “O Cachorro” e “A Âncora” indicam que os estudos, a lealdade e a estabilidade estarão em destaque. Bons aliados espirituais ou humanos estarão ao seu lado. O mês favorecerá o aprofundamento de saberes e a segurança profissional.

Conselho: honre o conhecimento e as amizades verdadeiras.

Capricórnio

Os capricornianos passarão por um momento de renovação (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “A Lua”, “A Cigana” e “A Criança” apontam para um momento de conexão com o feminino, a intuição e a renovação. Uma mulher ou energia feminina poderá trazer acolhimento e inspiração. Haverá reencontro com a sua criança interior.

Conselho: deixe a sensibilidade guiar seus passos.

Aquário

Os aquarianos passarão por testes, mas encontrarão soluções que abrirão novos caminhos (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “Os Caminhos”, “Os Ratos” e “A Chave” mostram um enfrentamento de dilemas e possíveis desgastes, mas, ao final, encontrará a solução. O mês trará testes, mas também oportunidades de escolhas libertadoras.

Conselho: a chave está em você. Escolha com consciência.

Peixes

Os piscianos viverão fortes emoções ligadas ao amor (Imagem: Ok Sotnikova | Shutterstock)

As cartas “O Coração”, “Os Peixes” e “A Cruz” apontam fortes emoções, questões financeiras e processos espirituais que se entrelaçam. Você poderá sentir o peso de algo, mas o amor será seu remédio.

Conselho: ame com fé. O que vem do coração, transforma.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.