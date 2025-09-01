Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 01 a 07 de setembro de 2025

A primeira semana de setembro será ideal para alinhar corpo, mente e espírito (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A virada do mês trará uma energia de recomeço e força espiritual. Segundo o Mestre Ravi Vidya, esta será uma semana para alinhar corpo, mente e espírito, trazendo mais consciência para as escolhas. O baralho cigano aponta que caminhos de transformação e conquistas começarão a tomar forma.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries – Carta dos Peixes

O ariano poderá cuidar dos recursos e pensar em formas de ampliar os ganhos (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta dos “Peixes” anuncia prosperidade, abundância e oportunidades financeiras. Será um bom momento para cuidar dos recursos e pensar em formas de ampliar os ganhos. Porém, tenha atenção para não se perder em excessos ou ilusões. Valorize o que já tem.

Touro – Carta do Urso

O taurino terá uma semana de coragem e firmeza (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta “Urso” traz força, proteção e alerta. Nesta semana, poderá surgir a necessidade de impor limites e não permitir que outros abusem da sua confiança. Será uma fase de coragem e firmeza, mas também de cuidado com atitudes possessivas. Use seu poder de forma justa.

Gêmeos – Carta do Caminho

O geminiano deverá ouvir a intuição e seguir pelo que trouxer mais verdade ao coração (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Decisões importantes estarão em pauta. A carta “Caminho” indica escolhas e bifurcações que exigirão clareza e coragem. Será possível que você precise optar entre duas situações, deixando algo para trás. O conselho é avaliar com calma, ouvir a intuição e seguir pelo que trouxer mais verdade ao coração.

Câncer – Carta do Anel

O canceriano deverá buscar clareza antes de se vincular a algo duradouro (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Compromissos e parcerias ganharão destaque. A carta “Anel” indica uniões sólidas, contratos e alianças que se fortalecerão. Será uma semana de assumir responsabilidades e de firmar acordos, tanto no campo afetivo quanto no profissional. Busque clareza antes de se vincular a algo duradouro.

Leão – Carta da Torre

O leonino deverá se afastar do barulho externo e ouvir a própria voz (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A introspecção será necessária. A carta “Torre” indica recolhimento, análise e foco interior. Será um bom momento para se afastar do barulho externo e ouvir a sua própria voz. Questões espirituais ou estudos profundos ganharão força. O isolamento trará clareza e fortalecimento.

Virgem – Carta do Trevo

O virginiano poderá arriscar um pouco mais e acreditar no inesperado (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A sorte estará ao seu lado. A carta “Trevo” anuncia pequenas vitórias, boas oportunidades e reviravoltas positivas. Aproveite os sinais do destino e não desperdice as chances que surgirem. Será uma semana para arriscar um pouco mais e acreditar no inesperado.

Libra – Carta da Carta (Mensagens)

O libriano poderá usar a semana para organizar a vida burocrática (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Novidades chegarão por meio de mensagens, documentos ou comunicações oficiais. Essa carta também indica notícias esperadas há algum tempo. Será uma semana para organizar a vida burocrática e ficar atento(a) aos detalhes de contratos e papéis.

Escorpião – Carta da Foice

O escorpiano viverá uma semana de mudanças intensas (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Mudanças bruscas ou cortes serão necessários. A “Foice” indica encerramentos que abrirão espaço para renascimentos. Poderá ser doloroso no início, mas será essencial para que algo novo floresça. Não tema soltar o que não lhe pertencer mais.

Sagitário – Carta da Cegonha

O sagitariano deverá se abrir ao novo e deixar para trás o que estiver estagnado (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Renovações e boas novidades chegarão ao seu caminho. A “Cegonha” anuncia mudanças positivas, novas fases e até deslocamentos físicos. Será uma semana para se abrir ao novo, deixar para trás o que estiver estagnado e abraçar com entusiasmo o que surgir.

Capricórnio – Carta da Lua

O capricorniano deverá buscar equilíbrio entre emoção e razão (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A carta “Lua” traz sensibilidade, inspiração e ilusões. Será um período em que as emoções estarão intensas, favorecendo a criatividade e a intuição. No entanto, evite se deixar enganar por falsas promessas ou fantasias. Busque equilíbrio entre emoção e razão.

Aquário – Carta da Árvore

O aquariano deverá cuidar mais do corpo, da mente e das relações (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Crescimento sólido e fortalecimento interno. A “Árvore” indica uma semana de maturidade, saúde e evolução constante. Será uma fase para cuidar mais do corpo, da mente e das relações que você desejar cultivar a longo prazo. A paciência será recompensada.

Peixes – Carta da Cruz

O pisciano passará por provas que trarão amadurecimento (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Desafios espirituais e emocionais poderão surgir, exigindo fé e resiliência. A “Cruz” mostra que certas provas farão parte do caminho e trarão amadurecimento. Ainda que o peso pareça grande, você confie que logo virá alívio e compreensão mais profunda.

Ravi Vidya

O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrar clareza e orientação em suas vidas.