Chá detox: 3 receitas práticas e saudáveis para começar bem a semana

O organismo precisa de equilíbrio para funcionar em plenitude, e uma das formas mais simples de favorecer esse processo é incluir bebidas naturais no cotidiano, como os chás detox. Preparações à base de ervas e ingredientes frescos oferecem leveza, ajudam no bem-estar e podem ser adaptadas ao gosto de cada pessoa.
Combinando frescor, praticidade e benefícios ao corpo, os chás detox são ideais para quem busca mais vitalidade e disposição. Eles reúnem combinações que purificam, hidratam e renovam as energias. Por isso, a seguir, confira 3 receitas práticas e saudáveis para começar bem a semana!
Chá detox de framboesa com hibisco e hortelã
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de água
- 2 colheres de sopa de flores secas de hibisco
- 1/2 xícara de chá de framboesa fresca
- 6 folhas de hortelã
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em uma panela média, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione o hibisco e tampe a panela. Deixe em infusão por 8 minutos. Acrescente as framboesas e as folhas de hortelã, misturando suavemente. Adoce com mel e sirva em seguida.
Chá detox de salsinha com limão
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 2 colheres de sopa de salsinha picada grosseiramente
- Suco de 1/2 limão
- 1 rodela de limão para servir
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma panela pequena, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione a salsinha. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe a bebida em uma xícara. Acrescente o suco de limão e misture. Finalize com uma rodela de limão e adoce com mel.
Chá detox de gengibre, cúrcuma e canela
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 canela em pau
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio até iniciar a fervura. Acrescente o gengibre, a cúrcuma e a canela. Deixe cozinhar em fogo baixo por 8 minutos, com a panela semitampada. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe, adoce com mel e consuma ainda quente.