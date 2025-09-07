Frescor e jovialidade: a leveza do body splah na rotina de beleza

O body splash é ideal para reaplicar ao longo do dia e prolongar a sensação de frescor - (crédito: Freepik )

Leve, versátil e democrático. Não à toa o body splash deixou de ser um item secundário para se tornar protagonista no universo da perfumaria. Com um crescimento recorde de vendas, aumento de 33% em 2024, e uma popularidade que explodiu nas redes sociais, especialmente na Geração Z, ele se firmou como um produto indispensável na rotina de beleza dos brasileiros. Mas o que explica esse sucesso? E, afinal, qual é a diferença entre um body splash e um perfume?

A principal distinção está na concentração da fragrância. Enquanto os perfumes contêm uma alta quantidade de óleos essenciais, resultando em uma essência mais intensa e duradoura, o body splash é formulado com uma menor concentração de essências, diluída em água e outros solventes. "Isso faz com que a fragrância seja suave, refrescante e de rápida evaporação", explica a dermatologista Letícia Ferreira. É essa característica que o torna perfeito para o uso diário, especialmente em climas quentes.

Já a diretora da Categoria Gifts de O Boticário, Vanessa Machado, reforça a diferença de proposta: "O desodorante colônia é mais intenso, com maior fixação e projeção, sendo ideal para ocasiões especiais. Já o body splash tem menor concentração, o que proporciona leveza, frescor e a possibilidade de reaplicação ao longo do dia, sem sobrecarregar".

Popularidade

O crescimento do body splash está diretamente ligado ao comportamento do consumidor, que busca cada vez mais produtos práticos e multifuncionais. A facilidade de uso e o bem-estar que ele proporciona se alinham à rotina dinâmica dos brasileiros. Vanessa destaca que as redes sociais, em particular, foram essenciais para essa popularização. "Os body splashes contam com um grande apelo junto aos consumidores mais jovens, que buscam uma fragrância acessível, casual e multifuncional", afirma.

Esse público costuma adotar o body splash como primeira fragrância, mas também é muito procurado por quem deseja uma opção leve para momentos de relaxamento, atividades físicas ou uso diário em climas quentes.

Juliana Bombarda, perfumista da Natura, ressalta que essa popularidade reflete uma nova mudança no comportamento do consumidor, especialmente da Geração Z, que busca por novidades, autenticidade e segue tendências digitais. "São consumidores antenados em tendências, que prezam pela praticidade, buscam frescor e estão sempre com suas fragrâncias preferidas por perto para novas aplicações, sem esperar pela intensidade de um perfume tradicional", detalha.

É por isso que o body splash é frequentemente a porta de entrada para o mundo da perfumaria, introduzindo o consumidor a diferentes fragrâncias de forma descomplicada e democrática. "São fragrâncias fáceis de agradar por meio do frescor e das notas mais leves, menos polarizantes, que abrem portas para o conhecimento de uma diversidade de rotas olfativas e intensidades", aponta Juliana.

Cuidados e versatilidade

Embora seja um produto geralmente bem tolerado, é importante ter atenção a alguns ingredientes, como o álcool, que é usado para dissolver a fragrância e ajudar na fixação, ou conservantes e fragrâncias sintéticas. Pessoas com peles sensíveis ou com tendência ao ressecamento podem preferir versões hipoalergênicas, sem álcool ou com fragrâncias mais suaves. Letícia Ferreira recomenda observar a reação da pele e, se necessário, hidratá-la antes da aplicação.

Uma das grandes vantagens do body splash é a versatilidade. Ele pode ser usado no corpo, no cabelo e até em tecidos. No cabelo, o ideal é evitar o excesso para não ressecar os fios. Já em roupas, vale fazer um teste em uma área discreta para evitar manchas, principalmente em tecidos claros e delicados.

A prática de combinar fragrâncias, conhecida como layering, também se tornou popular. É possível usar um body splash junto com um hidratante da mesma linha para intensificar e prolongar o aroma na pele. Outra opção é criar uma assinatura olfativa única, combinando o body splash com um perfume diferente para transições entre o dia e a noite.

O futuro da fragrância

As tendências de fragrâncias no mercado de body splashes acompanham os desejos dos consumidores por jovialidade e conforto. Atualmente, os destaques são as notas gourmand (que remetem a cheiros adocicados, como doce de leite) e as fragrâncias frutadas. Mas há também um crescente interesse por composições mais sofisticadas, que se aproximam da assinatura de um perfume, além de um movimento em direção a práticas mais sustentáveis.

"A diferenciação no mercado passa tanto por inovação olfativa quanto por práticas de sustentabilidade", destaca Vanessa. "Há um investimento em fórmulas veganas e com maior concentração de ingredientes naturais, alinhados a valores de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente."

"Ações de sustentabilidade hoje são fundamentais no mercado de beleza e consumo, mas ações de regeneração com certeza são diferenciais no mercado e para o planeta", destaca Juliana Bombarda. Ela menciona exemplos como embalagens compactas e refis, o uso de materiais 100% recicláveis e o investimento em neurociência para comprovar os benefícios de bem-estar das fragrâncias.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte







