7 sucos caseiros para ajudar a combater a retenção de líquidos

A retenção de líquidos é um problema comum que pode causar inchaço, desconforto e afetar a qualidade de vida. Em alguns casos, além da prática de exercícios físicos e do acompanhamento médico, esse incômodo pode ser reduzido com simples mudanças na dieta — como incluir alimentos diuréticos no dia a dia.
Pensando nisso, reunimos 7 receitas de sucos caseiros que, além de saborosos, são preparados com ingredientes naturais que ajudam a reduzir a retenção de líquidos de forma leve e saudável. Confira!
Suco de abacaxi com hortelã
Ingredientes
- 1 abacaxi descascado e picado
- 1 colher de sopa de gengibre descascado e ralado
- 500 ml de água
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o abacaxi e triture por 3 minutos. Adicione os demais ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
Suco de melancia com gengibre
Ingredientes
- 1 fatia de melancia sem sementes e picada
- 1 colher de sopa de gengibre descascado e picado
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
Suco de pera com couve
Ingredientes
- 1 folha de couve picada
- 1 pera sem sementes e picada
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco de pepino com maçã-verde e gengibre
Ingredientes
- 1 pepino cortado em rodelas
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- 300 ml de água gelada
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
Suco de melão com limão
Ingredientes
- 1 fatia de melão sem sementes e picada
- Suco de 2 limões
- 250 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.
Suco de beterraba com gengibre
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- Suco de 1 limão
- 1 rodela de gengibre descascada e picada
- 300 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
Suco de cenoura com maçã
Ingredientes
- 2 cenouras picadas
- 1 maçã sem sementes e picada
- 350 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.