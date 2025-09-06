InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/09/2025

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

A comunicação, as decisões e as emoções estarão em destaque neste sábado (Imagem: Alena A | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A comunicação, as decisões e as emoções estarão em destaque neste sábado (Imagem: Alena A | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Neste sábado, os astros trarão uma energia de sensibilidade e inquietação, marcada por mudanças sutis que afetarão cada signo de forma única. As emoções, a comunicação e as decisões estarão em destaque, trazendo contradições internas e alguns desafios na rotina e nas relações. Ao mesmo tempo, surgirão oportunidades de crescimento para quem souber acolher essas energias. A seguir, confira as previsões do horóscopo e descubra como aproveitar esse dia ao máximo!

Áries

Ilustração do símbolo de Áries, representado por um carneiro com chifres curvados, em tom esverdeado, sobre um fundo escuro
As emoções dos nativos de Áries estarão à flor de pele (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá sentir as emoções mais à flor da pele e a mente um pouco confusa, sendo importante tomar cuidado para não cair em mal-entendidos. Uma inquietação também poderá surgir, mexendo com a rotina e convidando a abrir espaço para mudanças. Diante desse cenário, será essencial reservar momentos para cuidar do bem-estar mental e emocional, além de evitar escolhas precipitadas.

Touro

Ilustração do signo de touro em um fundo preto
Os nativos de Touro poderão aproveitar o dia para novas perspectivas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá sentir uma certa inquietação em relação às amizades e planos. Além disso, ideias diferentes ou mudanças possivelmente gerarão incômodos. Ao mesmo tempo, elas abrirão espaço para novas perspectivas. Nesse cenário, será importante não se prender a antigas certezas, se permitindo escutar outros pontos de vista. Ademais, deverá tomar cuidado com as palavras para evitar mal-entendidos.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em um fundo preto
O setor profissional exigirá flexibilidade dos nativos de Gêmeos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá se deparar com imprevistos no trabalho, pedindo flexibilidade e jogo de cintura. A comunicação no ambiente profissional também poderá trazer desafios; por isso, será importante ser claro(a) e evitar suposições. Ainda neste sábado, a intuição estará mais aguçada, permitindo perceber detalhes que normalmente passariam despercebidos. Use isso a seu favor e mantenha a calma para tomar decisões corretas.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em um fundo preto
Os nativos de Câncer poderão rever perspectives relacionadas a viagens e estudos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

As suas crenças e visões de mundo poderão ser questionadas por situações inesperadas. Viagens, estudos ou reflexões filosóficas poderão despertar inquietação e o desejo de rever perspectivas. Ainda neste sábado, a comunicação também trará desafios, especialmente diante de opiniões divergentes. Por isso, busque o equilíbrio entre ouvir e se expressar, abrindo espaço para o diálogo construtivo.

Leão

Ilustração do signo de leão em um fundo preto
Os nativos de Leão poderão se sentir divididos entre o desejo de entender tudo e a necessidade de confiar nos próprios sentimentos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Emoções profundas e questões íntimas precisarão de mais atenção. Nesse cenário, poderá se sentir dividido(a) entre o desejo de entender tudo e a necessidade de confiar no que sente. Ainda neste sábado, assuntos ligados a finanças compartilhadas ou valores pessoais possivelmente passarão por mudanças. Diante disso, procure manter a calma e evitar decisões impulsivas.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em um fundo preto
Os nativos de Virgem deverão tomar cuidado com as palavras neste sábado (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

As relações próximas poderão enfrentar tensões, gerando impaciência. Além disso, será possível que diálogos importantes tragam à tona emoções intensas e mal-entendidos. Por isso, tome cuidado com as palavras, bem como equilibre o seu desejo por harmonia com as necessidades pessoais.

Libra

Ilustração do signo de libra em um fundo preto
Os nativos de Libra sentirão necessidade de cuidar da rotina e do bem-estar (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de cuidar da rotina e do bem-estar. Porém, emoções profundas poderão gerar um certo desequilíbrio. Logo, será importante manter a serenidade diante de situações que afetam os seus sentimentos. Além disso, evite decisões impulsivas e busque conforto em atividades prazerosas.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em um fundo preto
A paixão e a criatividade poderão estar presentes no sábado dos nativos de Escorpião (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

As suas emoções estarão mais intensas. Com isso, poderá se sentir dividido(a) entre o desejo de se entregar e a necessidade de equilibrar os relacionamentos. Ainda neste sábado, a paixão e a criatividade possivelmente se farão presentes. No entanto, será importante não se deixar levar por idealizações, mantendo os pés no chão. Isso ajudará a evitar desgastes afetivos.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em um fundo preto
O sábado será importante para os nativos de Sagitário cuidarem das relações familiares (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você se sentirá mais sensível em relação ao lar, com as emoções à flor da pele. O dia será importante para cuidar das relações familiares, ao mesmo tempo em que será necessário estabelecer limites para preservar a sua paz interior. Nesse contexto, a necessidade de afeto poderá entrar em conflito com o desejo de independência, gerando algumas tensões.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em um fundo preto
Os nativos de Capricórnio possivelmente sentirão a necessidade de expressar ideias (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá sentir a necessidade de expressar as suas ideias. Entretanto, a sua mente estará um pouco confusa e agitada, atrapalhando a comunicação. Por conta disso, evite decisões impulsivas e se atente a mal-entendidos, sobretudo em conversas. Ainda neste sábado, a sensibilidade emocional estará em alta, desafiando a manutenção do equilíbrio.

Aquário

Ilustração do símbolo de Aquário, representado por um vaso verde-claro derramando líquido, sobre um fundo escuro pontilhado com estrelas
Será importante que os nativos de Aquário escutem melhor a própria intuição (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

As finanças e os valores pessoais poderão enfrentar instabilidades, exigindo que reavalie as suas prioridades com cuidado. Além disso, a comunicação possivelmente estará tensa. Portanto, tente se expressar com clareza e evite decisões precipitadas. Por fim, a sensibilidade estará em alta — aproveite essa energia para escutar melhor a sua intuição.

Peixes

Ilustração do símbolo de Peixes, retratado por dois peixes em tons alaranjados nadando em direções opostas, sobre um fundo escuro estrelado
O sábado pedirá flexibilidade dos nativos de Peixes (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá sentir uma agitação interna e o desejo de se expressar de forma autêntica. Contudo, a sua mente estará cheia de dúvidas e contradições. Ainda neste sábado, possivelmente surgirão surpresas, o que desafiará a sua maneira de agir e pedirá flexibilidade. Diante desse cenário, evite decisões precipitadas e não se deixe levar por emoções passageiras.

Thaís Mariano

    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 06/09/2025 01:04
