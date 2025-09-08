Nesta semana, a Netflix apresenta estreias imperdíveis que vão prender sua atenção do início ao fim. Entre as novidades, “Oito Mulheres e um Segredo” mergulha em um audacioso golpe durante o luxuoso Met Gala, revelando inteligência, ousadia e reviravoltas surpreendentes. “Academia de Vilões”, por sua vez, acompanha a jornada de uma jovem que descobre talentos ocultos em uma escola secreta dedicada a formar futuros antagonistas.

Prepare-se para histórias cheias de ação, suspense e criatividade, que vão transformar sua maratona em uma experiência inesquecível. A seguir, confira 4 lançamentos da Netflix para a semana de 08 a 14 de setembro!

1. As Mortas (10/09)

A série “As Mortas” mostra a história das irmãs Baladro que construíram um império de bordéis no interior do México nos anos 60 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Nos anos 1960, duas irmãs visionárias e ambiciosas, Serafina e Arcángela Baladro, transformam pequenos negócios clandestinos em um vasto império de bordéis no interior do México. O que começa como uma rede de exploração rapidamente se converte em um esquema de abusos, violência e desaparecimentos, revelando o lado mais sombrio de suas ambições.

Inspirada em histórias reais e no livro de Jorge Ibargüengoitia, a minissérie retrata como as protagonistas, conhecidas como as “Poquianchis”, ultrapassam os limites da corrupção e do poder, tornando-se figuras temidas por autoridades e pela comunidade. Ao longo de seis episódios, a produção expõe não apenas os crimes hediondos cometidos, mas também o retrato de um país marcado por desigualdade, silêncio e impunidade.

2. aka Charlie Sheen (10/09)

Em “aka Charlie Sheen”, o ator relembra sua história e como ela marcou Hollywood (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série revela a vida do ator Charlie Sheen, que marcou Hollywood tanto por seu carisma quanto por seus excessos. Dividida em duas partes, a produção revisita a infância do artista, a ascensão meteórica ao estrelato e os escândalos que abalaram sua imagem pública, abordando temas como dependência química, relações turbulentas e o impacto de seu diagnóstico de HIV.

Com depoimentos de Denise Richards, Jon Cryer, Sean Penn, Brooke Mueller, Chris Tucker e Chuck Lorre, a série oferece um olhar íntimo e múltiplo sobre sua trajetória. Após mais de sete anos de sobriedade, Charlie Sheen encara sua própria história com franqueza, buscando redenção e reconciliação em meio às cicatrizes deixadas pela fama.

3. Academia de Vilões (11/09)

Em “Academia de Vilões”, uma jovem garçonete é transportada para uma escola secreta que muda sua vida para sempre (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Na série, a vida comum de uma jovem garçonete ganha um rumo inesperado quando uma televisão misteriosa a transporta para uma escola secreta dedicada a formar vilões. Nesse novo mundo, ela é desafiada a aprender técnicas de vingança, manipulação e poder, descobrindo aos poucos que possui habilidades únicas capazes de mudar seu destino.

Enquanto tenta se adaptar às regras rígidas e às provas elaboradas da instituição, a protagonista se vê diante de dilemas que a obrigam a questionar sua própria noção de certo e errado. Entre rivalidades intensas, alianças improváveis e a pressão constante por resultados, ela percebe que talvez ser vilã signifique muito mais do que apenas causar destruição — pode ser também um caminho para encontrar sua verdadeira força.

4. Oito Mulheres e um Segredo (12/09)

Em “Oito Mulheres e um Segredo”, Debbie Ocean planeja um assalto audacioso de uma joia em um evento de moda (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Após cumprir pena, Debbie Ocean (Sandra Bullock) planeja um audacioso golpe: roubar um colar de diamantes avaliado em milhões durante o luxuoso Met Gala, em Nova York. Para isso, ela reúne um grupo de mulheres talentosas, cada uma especialista em uma área essencial — desde tecnologia até moda —, formando uma equipe perfeita para executar o crime.

À medida que se infiltram no evento e se aproximam da atriz que exibirá a joia, o plano exige inteligência, coordenação e criatividade. Com reviravoltas inesperadas, o filme combina ação, humor e estilo, mostrando como talento, planejamento e ousadia podem transformar um plano arriscado em uma operação quase perfeita.