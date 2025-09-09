5 receitas incríveis com costela suína para o almoço

A costela suína é um dos cortes mais versáteis e saborosos da carne de porco, perfeita para preparar pratos que conquistam pelo aroma e pelo sabor marcante. Seja assada lentamente, grelhada na brasa ou combinada com molhos, ela sempre rende refeições irresistíveis. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas com costela suína para o almoço que vão transformar a sua mesa em um verdadeiro banquete. Confira!

Costela suína com ameixa seca

Ingredientes

1,5 kg de costela suína cortada em pedaços

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 colher de sopa de molho de tomate

1 xícara de chá de vinho tinto seco

1 xícara de chá de caldo de carne

200 g de ameixa seca sem caroço

2 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e sele os pedaços de costela até dourarem de todos os lados. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e o molho de tomate e misture.

Volte a costela para a panela, regue com vinho tinto e cozinhe até evaporar o álcool. Junte o caldo de carne e as folhas de louro e cozinhe por 1 hora e 30 minutos, mexendo de vez em quando. Nos últimos 20 minutos de cozimento, coloque as ameixas secas. Finalize o cozimento, desligue o fogo e retire as folhas de louro. Sirva decorado com as folhas de manjericão.

Costela suína com batata

Ingredientes

1,5 kg de costela suína cortada em pedaços

1 kg de batata descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 4 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de páprica doce

1 colher de chá de cominho em pó

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão, páprica doce e cominho. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora na geladeira. Enquanto isso, em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola. Acrescente a costela e sele de todos os lados até ficar dourada. Junte a folha de louro, cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos. Passado esse tempo, adicione as batatas, misture e cozinhe por mais 20 minutos. Desligue o fogo e retire a folha de louro. Sirva em seguida.

Costela suína na brasa

Ingredientes

Costela

2 kg de costela suína inteira

Suco de 2 limões

5 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de sal grosso

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Ramos de alecrim a gosto

Molho

1/2 xícara de chá de ketchup

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de molho inglês

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de mostarda

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a costela e tempere com suco de limão, alho, sal grosso, pimenta-do-reino, páprica doce, azeite de oliva e ramos de alecrim. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em um recipiente, coloque todos os ingredientes do molho e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Aqueça a churrasqueira e deixe formar uma camada de brasa. Disponha a costela na grelha com o osso virado para baixo e asse por 2 horas, virando de vez em quando para dourar por igual. Nos últimos 20 minutos de cozimento, pincele a costela com o molho reservado, virando de vez em quando e repetindo o processo 3 vezes. Sirva em seguida.

Costela suína com molho barbecue (Imagem: Sérgio Koval | Shutterstock)

Costela suína com molho barbecue

Ingredientes

Costela

1,5 kg de costela suína cortada em pedaços

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Molho barbecue

1 xícara de chá de ketchup

2 colheres de sopa de molho inglês

2 colheres de sopa de vinagre de maçã

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de chá de páprica defumada

Pimenta-do-reino moída, gergelim e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão e azeite de oliva. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora na geladeira. Enquanto isso, em uma panela, coloque todos os ingredientes do molho e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até levantar fervura e engrossar levemente. Desligue o fogo e reserve.

Transfira a costela para uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos. Após, retire o papel-alumínio e pincele com o molho barbecue. Volte ao forno por mais 20 minutos, virando e passando mais molho para caramelizar. Sirva polvilhado com gergelim e cebolinha.

Costela suína com molho picante

Ingredientes

1,5 kg de costela suína cortada em pedaços

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 4 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem sementes e picados

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 pimenta dedo-de-moça picada

1 colher de chá de páprica picante

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de molho de pimenta

1 xícara de chá de cerveja preta

2 xícaras de chá de caldo de carne

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a costela e sele de todos os lados até dourar. Transfira para um recipiente e reserve.

Na mesma panela, coloque a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates, os molhos, a páprica picante, o cominho e a pimenta dedo-de-moça e cozinhe até obter um molho encorpado. Volte a costela para a panela, regue com cerveja preta e cozinhe até evaporar o álcool. Junte o caldo de carne, misture e reduza o fogo. Tampe a panela e cozinhe por 50 minutos após pegar pressão. Sirva polvilhado com coentro.