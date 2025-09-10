A mandioquinha, também conhecida como batata-baroa, é um ingrediente versátil, saboroso e nutritivo, que se adapta a diferentes preparos. Rica em carboidratos de boa qualidade, fibras e vitaminas, destaca-se como uma opção saudável para quem busca refeições práticas e equilibradas. Incorporá-la na rotina alimentar permite criar pratos leves, coloridos e cheios de sabor, tornando a dieta mais variada e prazerosa.

A seguir, veja 5 receitas práticas e saudáveis com mandioquinha!

Pão de mandioquinha

Ingredientes

2 xícaras de chá de mandioquinha descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 15 g de fermento biológico fresco

1/2 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de azeite

4 xícaras de chá de farinha de amêndoa

1 ovo

Azeite para untar

Farinha de amêndoa para enfarinhar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe a mandioquinha em água até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente, formando um purê. Deixe esfriar. Em uma tigela, misture o fermento biológico, o açúcar e a água morna. Deixe descansar por 5 minutos. Acrescente o purê de mandioquinha, o ovo, o azeite e o sal. Misture bem. Adicione a farinha de amêndoa aos poucos, até a massa ficar macia e desgrudar das mãos.

Sove a massa por 10 minutos em uma superfície enfarinhada. Coloque a massa em uma tigela untada com azeite, cubra com um pano e deixe crescer até dobrar de volume. Modele em formato de pão de forma e transfira para uma forma untada com azeite e enfarinhada. Deixe descansar por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos ou até dourar. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

Mandioquinha assada com ervas finas

Ingredientes

600 g de mandioquinha descascada e cortada em palitos grossos

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de ervas finas secas ( alecrim , tomilho, orégano e manjericão)

, tomilho, orégano e manjericão) 2 dentes de alho picados

Modo de preparo

Coloque a mandioquinha em uma tigela e misture com o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino, as ervas finas e o alho picado. Distribua os pedaços em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos, virando na metade do tempo. Retire do forno e sirva em seguida.

Escondidinho de frango com mandioquinha

Ingredientes

Purê

800 g de mandioquinha cozida e amassada

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de leite vegetal

Sal e noz-moscada a gosto

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

1/2 xícara de chá de milho-verde

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, adicione a mandioquinha amassada, o leite vegetal, o sal e a a noz-moscada. Misture até formar um purê cremoso. Reserve.

Recheio

Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado e os tomates picados e refogue por 5 minutos. Adicione o milho-verde, tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Em um refratário, faça uma camada com metade do purê de mandioquinha, espalhe o recheio de frango e cubra com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Creme de mandioquinha (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)

Creme de mandioquinha

Ingredientes

400 g de mandioquinha descascada e cortada em cubos

1 cenoura cortada em rodelas

cortada em rodelas 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

500 ml de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída e pimenta calabresa a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem translúcidos. Adicione a mandioquinha e a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 20 minutos. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme liso. Volte o creme para a panela, ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça por mais 5 minutos, polvilhe a pimenta calabresa e sirva em seguida.

Salada morna de mandioquinha com legumes

Ingredientes

400 g de mandioquinha descascada e cortada em rodelas

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 3 xícaras de chá de mix de folhas verdes (rúcula, agrião, espinafre)

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1 dente de alho picado

1/2 cebola roxa fatiada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de orégano

Suco de 1/2 limão

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela com água e sal, cozinhe a mandioquinha até ficar macia, mas firme. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione a cebola, o pimentão e a abobrinha. Refogue até que os legumes fiquem macios, mas ainda firmes. Acrescente a mandioquinha cozida e o orégano, misturando delicadamente. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Disponha as folhas verdes em um prato fundo. Por cima, distribua a mistura de legumes e regue com o suco de limão. Sirva em seguida.