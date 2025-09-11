Quando a noite chega, nada melhor do que uma refeição que aqueça, nutra e ao mesmo tempo seja leve para o organismo. As sopas cumprem esse papel com perfeição: combinam praticidade, sabor e equilíbrio em um único prato. Além de ajudarem na digestão durante o período noturno, são versáteis, permitindo variar ingredientes de acordo com a estação ou com o que há disponível na geladeira.

A seguir, veja 3 receitas de sopas leves e nutritivas para o jantar!

Sopa de feijão-branco com legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido

cozido 1 cenoura cortada em rodelas

2 talos de salsão picado

1 cebola picada

2 tomates picados

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 folha de louro

1 l de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o alho, a cenoura e o salsão, refogando por alguns minutos até começarem a amolecer. Junte o tomate e cozinhe até formar um molho rústico. Adicione o feijão-branco cozido, a folha de louro e cubra com o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por cerca de 20 minutos, até os legumes ficarem macios e os sabores se incorporarem. Retire a folha de louro, finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Sopa de brócolis com couve-flor (Imagem: HannaTor | Shutterstock)

Sopa de brócolis com couve-flor

Ingredientes

1 brócolis cortado em floretes

1 couve-flor cortada em floretes

cortada em floretes 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1,2 l de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Acrescente o alho, mexendo por alguns minutos. Adicione os floretes de brócolis e de couve-flor. Junte o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por cerca de 10 minutos, até os vegetais ficarem macios, mas sem desmanchar. Sirva em seguida.

Sopa de frango com mandioquinha

Ingredientes

2 mandioquinhas cortadas em cubos

cortadas em cubos 1 peito de frango cortado em cubos

1 cenoura cortada em rodelas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 folha de louro

1,2 l de caldo de frango caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e refogue a cebola até dourar levemente. Junte o alho e a cenoura, refogando por alguns minutos. Acrescente o frango e refogue até dourar. Adicione a mandioquinha, a folha de louro e cubra com o caldo de frango. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por cerca de 20 minutos, até os legumes ficarem macios. Descarte a folha de louro, finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.