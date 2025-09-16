InícioRevista do Correio
Revista do Correio

7 raças de cachorro com aparência de filhote 

Conheça os cães que mantêm o charme e a fofura dessa fase por toda a vida 

Certas raças de cachorro são conhecidas por preservar a expressão doce e a aparência de filhote, independentemente da idade (Imagem: Standret | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Certas raças de cachorro são conhecidas por preservar a expressão doce e a aparência de filhote, independentemente da idade (Imagem: Standret | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Existem diversas raças de cachorro reconhecidas ao redor do mundo, cada uma com suas particularidades de comportamento, pelagem, tamanho e necessidades. Dentro dessa diversidade, algumas conquistam corações justamente por manterem uma aparência jovem e fofa durante toda a vida, como se nunca tivessem deixado a fase de filhote. Isso é resultado de um conjunto de características físicas marcantes, como olhos grandes e brilhantes, focinho curto, orelhas caídas ou eretas e uma pelagem macia ou volumosa. 

A seguir, conheça algumas raças de cachorro com aparência de filhote! 

1. Lulu da pomerânia (spitz alemão anão) 

Cachorro da raça lulu-da-pomerânia sentado em um fundo laranja
O lulu da pomerânia tem rosto pequeno, olhos arredondados e pelagem densa (Imagem: Erika.Mendes | Shutterstock)

Originário da Alemanha, o lulu da pomerânia é um cão de pequeno porte que pesa entre 1,5 kg e 3,5 kg. Sua aparência de filhote vem do rosto pequeno, olhos arredondados e pelagem densa e volumosa, que forma uma espécie de “coroa” ao redor da cabeça. Além da fofura, é inteligente, ativo e muito apegado ao tutor. Apesar do tamanho, é valente e adora chamar a atenção. 

2. Cavalier king charles spaniel 

Cachorro com pelo marrom e branco sentado na grama ao ar livre
O cavalier king charles spaniel tem olhos grandes e expressivos (Imagem: BAUER Alexandre | Shutterstock)

Com origem britânica, o cavalier tem olhos grandes e expressivos que lembram um filhote triste e carinhoso. É um cão de porte pequeno, com pelagem sedosa e ondulada. Mede até 33 cm de altura e costuma pesar de 5 a 8 kg. É dócil, sociável e se adapta bem à rotina familiar. Seu comportamento meigo reforça ainda mais o ar juvenil. 

3. Shih tzu 

Cachorro da raça shih tzu com pelo branco e marrom andando na grama
O shih tzu é pequeno, peludo e possui um rosto achatado (Imagem: Brenda Areli55 | Shutterstock)

Originário do Tibete e popularizado na China, o shih tzu é pequeno, peludo e possui um rosto achatado com olhos redondos, o que lhe dá uma aparência permanente de filhote. Com peso médio de 4 a 7 kg, é calmo, carinhoso e ótimo companheiro para ambientes internos. Sua pelagem longa exige escovação regular, mas contribui bastante para seu visual fofo. 

4. Maltês 

Cachorro com pelo branco sentado em manta xadrez na grama ao ar livre
O maltês tem rosto delicado e os olhos escuros e redondos (Imagem: Tanya Dol | Shutterstock)

Essa raça mediterrânea é conhecida por seu porte pequeno (com cerca de 25 cm de altura) e pelagem branca, longa e sedosa. O rosto delicado e os olhos escuros e redondos garantem o charme de filhote. O maltês é muito apegado ao tutor, adora colo e tem personalidade alerta, embora seja muito tranquilo e afetuoso com a família. 

5. Yorkshire terrier 

Yorkshire terrier em banco de madeira
O yorkshire terrier tem olhos grandes e orelhas eretas (Imagem: shymar27 | Shutterstock)

Apesar de ser corajoso e cheio de atitude, o yorkshire terrier encanta pela aparência delicada. Com cerca de 20 cm de altura e pelagem lisa e brilhante, ele mantém um ar juvenil mesmo com o passar dos anos. Seus olhos grandes e orelhas eretas reforçam esse aspecto. É uma raça leal, que adora interagir com o tutor e se adapta bem a ambientes pequenos. 

6. Bichon frisé 

Cachorro da raça bichon frisé com pelagem densa branca em pé na rua
O bichon frisé tem pela pelagem branca, encaracolada e volumosa (Imagem: Michaela Holubova | Shutterstock)

Com origem francesa, o bichon frisé é conhecido pela pelagem branca, encaracolada e volumosa, que lembra um bichinho de pelúcia. Seu tamanho pequeno (até 30 cm) e o rosto redondo com olhos pretos ressaltam a aparência de filhote. É alegre, brincalhão e muito sociável. Gosta de atenção constante e se dá bem com crianças e outros animais. 

7. Pequinês 

Cachorro pequinês laranja e branco deitado na grama
O pequinês tem corpo compacto, pelagem farta e focinho achatado (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)

Com origem na China imperial, o pequinês é um pequeno cão de porte nobre, com corpo compacto, pelagem farta e focinho achatado. Mesmo adulto, ele lembra um filhote devido à sua estatura baixa (até 23 cm) e expressão delicada. Embora seja mais reservado, é muito leal e protetor com o tutor, além de adorar descansar em locais confortáveis. 

PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 16/09/2025 07:04
    x