5 receitas para o almoço com molho à bolonhesa

Todo mundo tem uma lembrança boa ligada a um prato com molho à bolonhesa. Pode ser o cheiro tomando conta da cozinha ou o gosto marcante que combina com tanta coisa diferente. Não é à toa que esse preparo se mantém entre os preferidos quando o assunto é mesa farta e saborosa.

E o melhor é que a versatilidade dele abre espaço para criar opções criativas, indo além do esperado e surpreendendo no almoço. Para inspirar você, reunimos aqui 5 receitas com molho à bolonhesa. Confira!

Lasanha com molho à bolonhesa

Ingredientes

500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

800 g de molho de tomate

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

500 g de massa para lasanha pré-cozida

400 g de queijo muçarela fatiado

200 g de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de orégano seco

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente o alho e a carne moída, mexendo até ficar bem soltinha e levemente dourada. Junte o extrato de tomate, o molho de tomate e a folha de louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo baixo por 25 minutos, mexendo de vez em quando, até encorpar.

Após, em um refratário grande, coloque uma fina camada de molho. Cubra com a massa de lasanha, depois mais molho, fatias de muçarela e polvilhe com queijo parmesão. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com bastante molho, muçarela e parmesão por cima. Polvilhe orégano e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 minutos, até gratinar bem e o queijo ficar dourado. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de cortar. Decore com folhas frescas de manjericão e sirva quente.

Panqueca com molho à bolonhesa

Ingredientes

Massa

250 g de farinha de trigo

500 ml de leite

2 ovos

30 ml de óleo

5 g de sal

Recheio e cobertura

500 g de patinho moído

150 g de cebola picada

picada 10 g de alho amassado

30 ml de azeite de oliva

30 g de extrato de tomate

700 g de molho de tomate

5 g de sal

1 g de pimenta-do-reino moída

200 g de queijo muçarela fatiado

50 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata a farinha de trigo, o leite, os ovos, o óleo e o sal até ficar homogêneo. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, coloque uma concha pequena de massa, espalhe em disco e cozinhe por 1 minuto de cada lado até dourar levemente. Repita até terminar a massa. Reserve.

Recheio e cobertura

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 3 minutos, adicione o alho e mexa por 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar por completo, cerca de 8 minutos. Misture o extrato de tomate, o molho, o sal e a pimenta-do-reino. Abaixe o fogo e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando.

Após, coloque uma porção de bolonhesa dentro de cada panqueca, enrole e disponha em um refratário. Cubra com o restante do molho, espalhe a muçarela e finalize com o parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos até o queijo derreter e gratinar levemente. Sirva em seguida.

Nhoque com molho à bolonhesa (Imagem: Sophie_Marie | Shutterstock)

Nhoque com molho à bolonhesa

Ingredientes

Nhoque

1 kg de batata asterix

asterix 1 ovo

200 g de farinha de trigo

50 g de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Água para cozinhar

Farinha de trigo para polvilhar

Molho à bolonhesa

500 g de patinho moído

150 g de cebola picada

10 g de alho amassado

30 ml de azeite de oliva

30 g de extrato de tomate

800 g de tomate pelado amassado

1 folha de louro

300 g de queijo muçarela fresco cortado em pedaços

10 folhas de manjericão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Nhoque

Em fogo médio, cozinhe as batatas inteiras com casca em uma panela com bastante água até ficarem macias, cerca de 40 minutos. Escorra, descasque ainda mornas e passe no espremedor. Espalhe a batata amassada sobre uma bancada enfarinhada com farinha de trigo e deixe esfriar por 10 minutos. Junte o ovo, o parmesão e o sal, misturando levemente. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e trabalhe a massa apenas até ficar lisa e macia. Divida a massa em 4 partes, enrole em tiras de 2 cm de espessura e corte pedaços de 2 cm. Polvilhe farinha de trigo para não grudar.

Molho à bolonhesa

Em uma panela larga, aqueça o azeite e refogue a cebola por 5 minutos em fogo médio. Adicione o alho e a carne moída, mexendo até dourar. Misture o extrato de tomate e refogue por 2 minutos. Acrescente o tomate pelado, a folha de louro, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por 30 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho encorpar.

Em uma panela grande, ferva 4000 ml de água com sal. Cozinhe o nhoque em pequenas porções; quando subir à superfície, retire com escumadeira e coloque direto no molho. Em uma travessa aquecida, espalhe uma camada de molho bolonhesa. Coloque o nhoque já misturado ao molho. Distribua os pedaços de muçarela fresca por cima para derreter com o calor do prato e finalize com folhas de manjericão fresco.

Berinjela recheada com molho à bolonhesa

Ingredientes

3 berinjelas

500 g de acém moído

150 g de cebola picada

10 g de alho amassado

30 ml de azeite de oliva

700 g de molho de tomate

30 g de extrato de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 g de queijo muçarela fatiado

50 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, retire parte da polpa, formando barquinhos. Disponha em uma assadeira, pincele azeite, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Depois, em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 3 minutos, adicione o alho e mexa por 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe por 10 minutos até dourar. Junte o extrato de tomate, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo para baixo e cozinhe por 20 minutos.

Retire as berinjelas do forno e recheie cada metade com o molho à bolonhesa. Cubra com fatias de muçarela e polvilhe parmesão. Volte ao forno a 200 °C por 15 minutos até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.

Rondelli de queijo e presunto com molho à bolonhesa

Ingredientes

Massa

400 g de farinha de trigo

4 ovos

Sal a gosto

Água para cozinhar

Molho à bolonhesa

500 g de patinho moído

150 g de cebola picada

10 g de alho amassado

30 ml de azeite de oliva

30 g de extrato de tomate

800 g de tomate pelado (batido no liquidificador)

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

300 g de queijo muçarela fatiado

200 g de presunto fatiado

100 g de queijo parmesão ralado

Azeite para untar

Modo de preparo

Massa

Em uma bancada limpa, coloque a farinha de trigo em formato de vulcão e adicione os ovos e o sal no centro. Misture com um garfo até começar a incorporar, depois sove com as mãos por 10 minutos até a massa ficar lisa. Envolva em plástico-filme e deixe descansar 30 minutos em temperatura ambiente. Depois, abra a massa em folhas finas com rolo ou cilindro, até atingir cerca de 2 mm de espessura. Corte em retângulos de 20 x 15 cm. Em uma panela em fogo médio, cozinhe a massa em água fervente com sal por 2 minutos. Escorra e reserve sobre pano limpo.

Molho à bolonhesa

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 3 minutos, adicione o alho e refogue por 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe por 10 minutos até dourar bem. Adicione o extrato de tomate, o tomate pelado batido, a folha de louro, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por 30 minutos, mexendo de vez em quando, até encorpar.

Montagem

Em uma superfície limpa, coloque uma fatia de presunto e uma de muçarela sobre cada retângulo de massa. Espalhe uma camada fina de molho à bolonhesa. Enrole como um rocambole e corte em pedaços de 4 cm de largura. Disponha os rondellis em um refratário untado com azeite. Cubra com o restante do molho à bolonhesa e finalize com o parmesão ralado. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos até borbulhar e dourar levemente por cima. Sirva em seguida.