4 receitas para o café da manhã ricas em proteínas

Aprenda a preparar pratos saborosos para manter a energia e a disposição durante o dia

Pudim de chia com banana, granola e amêndoas (Imagem: Julie208 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Pudim de chia com banana, granola e amêndoas (Imagem: Julie208 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Começar o dia com uma refeição equilibrada e rica em proteínas é essencial para manter a energia, a concentração e a saciedade ao longo da manhã. As proteínas desempenham um papel fundamental na construção e manutenção dos músculos, além de contribuírem para o bom funcionamento do organismo como um todo. Investir em opções matinais nutritivas ajuda a controlar o apetite, acelera o metabolismo e prepara o corpo para enfrentar a rotina com disposição.

A seguir, aprenda a preparar 4 receitas para o café da manhã ricas em proteínas!

Pudim de chia com banana, granola e amêndoas

Ingredientes

  • 3 colheres de sopa de sementes de chia
  • 1 xícara de chá de leite vegetal 
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 banana cortada em rodelas
  • 1/3 de xícara de chá de granola
  • 6 amêndoas
  • 1 colher de sopa de nibs de cacau 
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de chia com o leite vegetal e o mel. Mexa bem e leve à geladeira por pelo menos 2 horas ou durante a noite para formar o pudim. Retire da geladeira e coloque a mistura em uma tigela. Acrescente por cima as rodelas de banana, a granola, os nibs de cacau e as amêndoas. Finalize com a pasta de amendoim. Sirva em seguida. 

Torrada com ovo pochê e abacate

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 fatias de pão de centeio
  • 1/2 abacate maduro
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, toste as fatias de pão em fogo médio e reserve. Leve uma panela com água ao fogo médio até quase ferver. Adicione o vinagre à água. Quebre os ovos em pequenas tigelas individuais. Com cuidado, deslize os ovos na água e cozinhe por 3 a 4 minutos, até que a clara esteja firme e a gema ainda mole. Retire com uma escumadeira. Reserve. Em uma tigela, amasse o abacate com um garfo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Passe o abacate temperado sobre as torradas, coloque o ovo pochê por cima. Finalize com uma pitada de pimenta-do-reino. Sirva em seguida. 

Burrito recheado com ovos e vegetais servido em tábua de madeira em cima de mesa de madeira com tomates ao fundo
Wrap recheado com ovo e vegetais (Imagem: CreativeUniqueCanvas | Shutterstock)

Wrap recheado com ovo e vegetais

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 clara de ovo
  • 1 colher de sopa de leite
  • 1 colher de chá de azeite
  • 1/2 tomate picado
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de queijo branco amassado
  • 2 tortilhas médias
  • 2 ramos de coentro fresco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos, a clara de ovo, o leite, o sal e a pimenta-do-reino até ficarem homogêneos. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite em fogo médio e despeje a mistura. Mexa levemente até formar os ovos mexidos cremosos. Acrescente o queijo branco e misture até derreter. Aqueça rapidamente as tortilhas em uma frigideira em fogo médio para ficarem macias. Recheie cada tortilha com os ovos mexidos, o pimentão vermelho e o tomate. Finalize com o coentro. Enrole e sirva em seguida.

Tapioca com queijo branco e peito de frango

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 50 g de queijo branco amassado
  • 50 g de peito de frango cozido e desfiado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca uniformemente, formando uma camada fina. Cozinhe por 1 a 2 minutos, até que as bordas se soltem da frigideira. Coloque o queijo branco e o peito de frango sobre a tapioca. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Dobre a tapioca ao meio e pressione levemente para que o queijo derreta. Cozinhe por mais 1 minuto, até que o recheio esteja aquecido. Sirva em seguida. 

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 19/09/2025 11:38
