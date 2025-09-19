Veja práticas para aproveitar as energias de renovação da primavera

A chegada da primavera nos convida a florescer com a natureza (Imagem: ju_see | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No dia 22 de setembro, às 15h19, começa a primavera, estação marcada pelo equilíbrio entre luz e sombra, simbolizando harmonia, renovação e crescimento. É o momento em que a natureza desperta: campos florescem, animais se multiplicam e sementes rompem o solo, trazendo cores, formas e aromas variados.

Essa fase convida cada um de nós a também florescer, ou seja, abraçar novas experiências e aproveitar a vitalidade que surge a cada dia: sair para receber o aumento da luz, aproveitar a beleza da vida e se permitir novas experiências.

Na bruxaria, falamos que nosso maior conhecimento está na compreensão dos ciclos; por isso, cada estação é plenamente vivida. Algumas bruxas chamam o equinócio de primavera de Celebração de Ostara, nome ligado à deusa germânica da aurora, Eostre ou Ôstara, senhora da fertilidade, da renovação e dos novos começos.

Muitos símbolos que associamos hoje à Páscoa, que acontece na primavera do Hemisfério Norte — como os ovos e o coelho — têm raízes nesse culto ancestral, representando a força criadora da vida e a fertilidade que se espalha na natureza.

Correspondências mágicas e energéticas da primavera

As correspondências mágicas e energéticas da primavera estão ligadas ao florescer da vida, à fertilidade, ao amor e às novas oportunidades.

Plantas: canela, pinheiro, hortelã, lavanda, camomila e peônia;

canela, pinheiro, hortelã, lavanda, camomila e peônia; Incensos: florais, como rosa, lavanda, camomila, magnólia etc.;

florais, como rosa, lavanda, camomila, magnólia etc.; Cores: amarelo, verde, rosa, laranja e branco;

amarelo, verde, rosa, laranja e branco; Pedras: ametista, quartzo rosa , peridoto e esmeralda;

ametista, , peridoto e esmeralda; Símbolos: flores, coelhos, coroa de flores e sementes.

Cuidar do corpo físico e abrir a janela para deixar o Sol entrar são práticas indicadas para a primavera (Imagem: Caterina Trimarchi | Shutterstock)

Práticas para a estação

A primavera é vista como uma estação de renovação, expansão e vitalidade. Por isso, indica-se:

Ter esperança;

Cuidar do físico;

Honrar antepassados;

Abrir a janela para deixar o sol da primavera entrar.

Dicas e atividades

O ovo é um grande símbolo da estação, representando a fertilizada e a abundância. Ele pode ser utilizado em diferentes práticas, algumas indicações são:

Guarde e espalhe cascas de ovos no jardim para garantir uma colheita abundante;

Pinte ovos cozidos para representar a alegria e a realização de pedidos.

Além disso, o momento incentiva a refletir sobre o que você deseja ver florescer em sua vida e como pode ajudar nesse desabrochar.

Por Alline Lima — professora e sacerdotisa

Formada em Administração de Empresas, com especialização em liderança e gestão de talentos. Desde a infância, se dedicava à leitura de mitologias e o interesse a levou para o universo mágico. Ao longo dos anos, formou-se em diversas áreas esotéricas, com destaque para a bruxaria natural — seu principal caminho espiritual. É autora do e-book “Como se tornar uma bruxa” e presença constante na Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba.

