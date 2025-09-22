Com a chegada da primavera, os dias se tornam mais leves, coloridos e convidativos a novos hábitos de bem-estar. Nesse período, os chás ganham destaque como opções refrescantes e cheias de benefícios para o corpo e a mente. Além de hidratar, eles ajudam a equilibrar a energia, fortalecem a imunidade e oferecem momentos de pausa em meio à rotina.
A seguir, aprenda a preparar 3 chás deliciosos e saudáveis para a primavera!
Chá de frutas e especiarias
Ingredientes
- 500 ml de água
- 1 laranja cortada em rodelas finas
- 1/2 limão-siciliano cortado em rodelas
- 1/2 xícara de chá de cereja fresca sem caroço
- 1/2 xícara de chá de framboesa
- 1 ramo de hortelã
- 1 canela em pau
- 2 anises-estrelados
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma chaleira, aqueça a água em fogo médio até começar a formar pequenas bolhas, sem deixar ferver totalmente. Desligue o fogo e adicione as rodelas de laranja, as rodelas de limão-siciliano, a cereja, a framboesa, a canela, os anises-estrelados e a hortelã. Deixe em infusão por 7 a 10 minutos. Sirva em seguida.
Chá de lavanda com limão
Ingredientes
- 1 colher de sopa de flores secas de lavanda
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de mel
- 300 ml de água
Modo de preparo
Em uma chaleira, aqueça a água em fogo médio, mas sem ferver totalmente. Desligue o fogo, adicione a lavanda e tampe. Deixe em infusão por cerca de 5 minutos. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Adoce com o mel e sirva em seguida.
Chá de jasmim com pêssego
Ingredientes
- 1 colher de sopa de flores de jasmim
- 1 pêssego cortado em fatias finas
- 300 ml de água
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo. Coloque as flores de jasmim e deixe em infusão por 3 a 5 minutos. Coe e transfira para uma jarra ou xícara. Acrescente as fatias de pêssego, mexa delicadamente e deixe repousar por mais 10 minutos para liberar o sabor da fruta. Adoce com o mel e sirva em seguida.