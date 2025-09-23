7 dicas de maquiagem para a primavera

Com a chegada da primavera, a maquiagem ganha novas cores, texturas e possibilidades. A estação é marcada por frescor e vitalidade, e esse clima se reflete diretamente nas tendências de beleza. Do blush suave ao brilho delicado, cada detalhe pode valorizar a naturalidade do rosto e, ao mesmo tempo, abrir espaço para combinações criativas que deixam qualquer produção mais moderna e encantadora.

Letícia Gomes, maquiadora e influenciadora famosa por suas transformações impressionantes usando apenas maquiagem, lista dicas para celebrar a primavera deste ano com produções atuais e encantadoras. Confira!

1. Aposte nos tons florais

As cores inspiradas nas flores trazem delicadeza e frescor ao visual (Imagem: Victoria Fox | Shutterstock)

As cores inspiradas nas flores, como rosa, lilás, lavanda e coral, estarão em alta. Elas trazem delicadeza e frescor, perfeitas para looks de dia e de noite.

2. Blush natural com ar saudável

O blush traz um ar saudável para a pele (Imagem: Olga Ekaterincheva | Shutterstock)

O blush em tons pêssego e rosado, aplicado de forma suave, cria aquele ar de saúde que é a cara da primavera. O truque é espalhar bem para não deixar marcas.

3. Sombras coloridas em pontos estratégicos

A sombra e o delineado complementam a maquiagem de primavera (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock)

Uma sombra colorida no canto interno dos olhos ou um delineado em tom vibrante pode transformar a maquiagem. É um detalhe simples que entrega muito estilo.

4. Pele iluminada com viço natural

A pele glow segue em alta, mas de maneira leve e sofisticada (Imagem: Nelia L | Shutterstock)

A pele glow segue como tendência, mas de maneira leve e sofisticada. Aposte em iluminadores líquidos ou cremosos, aplicados apenas nos pontos altos do rosto.

5. Batom glossy em alta

O efeito glossy deixa os lábios brilhantes, mas ainda naturais (Imagem: Auttapol Tatiyarat | Shutterstock)

O efeito molhado voltou com força. Os batons com textura glossy em tons de cereja, nude rosado ou pêssego deixam os lábios cheios de frescor e superatuais.

6. Delineados diferentes e criativos

Os delineadores coloridos são opções divertidas para o visual de primavera (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

A primavera é a estação para brincar com traços gráficos e delineados coloridos. Azul, verde ou roxo podem ser opções divertidas para atualizar o visual.

7. Toque de glitter delicado

O glitter traz um brilho especial para a produção (Imagem: K-Angle | Shutterstock)

Um pouco de glitter nos olhos ou no canto externo garante aquele brilho especial. O segredo é aplicar de forma sutil, sem pesar, para manter o frescor da estação.

Por Lucas Siciliano