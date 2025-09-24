7 curiosidades interessantes sobre o quokka 

O quokka é um fenômeno nas redes sociais e tem conquistado corações em todo o mundo (Imagem: Martin Pelanek | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O quokka é um pequeno marsupial herbívoro, nativo da Austrália, que tem conquistado os corações de pessoas no mundo todo. Seu rosto expressivo, que parece carregar um sorriso permanente, virou um fenômeno nas redes sociais, fazendo com que ele ganhasse o apelido de “animal mais feliz do mundo”. Com cerca de 40 a 54 centímetros de comprimento e uma aparência que lembra uma mistura entre canguru e rato, ele desperta curiosidade não apenas por sua fofura, mas também por suas peculiaridades.

A seguir, confira algumas curiosidades fascinantes sobre o quokka!

1. O “sorriso” que conquistou o mundo

Uma das características mais marcantes do quokka é sua expressão facial que remete a um sorriso, resultado do formato natural de sua boca e do contorno facial. Essa aparência adorável viralizou na internet, especialmente em selfies tiradas por turistas. No entanto, é importante lembrar que esse “sorriso” não representa um estado emocional, mas uma particularidade anatômica do animal.

2. Marsupial que carrega o filhote na bolsa

O quokka pertence à ordem dos marsupiais, como o canguru e o coala. Isso significa que a fêmea dá à luz filhotes extremamente pequenos e frágeis, que terminam seu desenvolvimento dentro do marsúpio — uma bolsa abdominal onde permanecem por até seis meses. Durante esse período, o filhote recebe leite e proteção, até estar pronto para explorar o ambiente por conta própria, ainda sob os cuidados da mãe.

3. Vive apenas em alguns pontos da Austrália

Esse simpático animal não é encontrado em todo o território australiano. Atualmente, ele vive em populações restritas, principalmente na Ilha Rottnest e na Ilha Bald, próximas à costa oeste da Austrália, além de pequenas áreas do sudoeste do estado da Austrália Ocidental. A limitação geográfica torna a espécie mais vulnerável a impactos ambientais, como queimadas e introdução de predadores.

4. Ativo à noite e discreto durante o dia

Os quokkas são animais noturnos, o que significa que ficam mais ativos durante a noite. É nesse período que buscam alimento, exploram o território e interagem com outros indivíduos. Durante o dia, preferem permanecer abrigados sob arbustos e vegetação densa para se proteger do calor intenso e de possíveis predadores.

Apesar da aparência, o quokka pertence à mesma família dos cangurus e dos wallabies (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

5. Parente distante dos cangurus e wallabies

Embora tenha aparência mais compacta, o quokka pertence à mesma família dos cangurus e dos wallabies — a Macropodidae. Ele se locomove saltando, usando as patas traseiras poderosas e a cauda longa como apoio para manter o equilíbrio. Sua anatomia e forma de se movimentar são adaptadas à vida no chão, onde se alimenta principalmente de folhas, galhos e ervas.

6. Esperança de vida de até uma década

Na natureza, os quokkas podem viver cerca de 10 anos, desde que não enfrentem ameaças como predadores ou destruição de habitat. Em ambientes controlados, como santuários ou zoológicos com boa estrutura, esse tempo pode ser um pouco maior. Durante sua vida, a fêmea pode ter até dois filhotes por ano, dependendo das condições ambientais e da disponibilidade de alimento.

7. Reprodução adaptável ao ambiente

Os quokkas desenvolveram uma estratégia reprodutiva que se adapta às condições ambientais. A fêmea pode entrar em uma fase chamada “diapausa embrionária”, em que o embrião permanece em estado de pausa até que o corpo esteja pronto para continuar a gestação — geralmente, quando o filhote anterior sai do marsúpio ou quando há alimento em abundância. Essa adaptação aumenta as chances de sobrevivência da espécie em ambientes imprevisíveis.