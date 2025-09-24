Almoço saudável: 4 receitas com salmão ricas em proteínas 

O salmão é um dos peixes mais completos quando o assunto é nutrição e sabor. Rico em proteínas de alta qualidade, ele contribui para a manutenção e o crescimento muscular, além de oferecer saciedade ao longo do dia. É também uma excelente fonte de ômega-3, vitaminas e minerais que fortalecem o sistema imunológico e favorecem a saúde do coração. Versátil na cozinha, pode ser preparado de diversas maneiras e combinado com diferentes acompanhamentos.

A seguir, aprenda a preparar 5 receitas com salmão ricas em proteínas para o almoço

Salmão assado com batata-doce

Ingredientes

1 filé de salmão limpo

3 batatas-doces cortadas em pedaços

2 batatas cortadas em pedaços grandes

2 xícaras de chá de vagem cozida cortada em pedaços médios

cozida cortada em pedaços médios 1 limão-siciliano fatiado em rodelas

2 ramos de alecrim fresco

2 ramos de tomilho fresco

3 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas e a batata-doce. Regue com 2 colheres de sopa de azeite, tempere com sal e da pimenta-do-reino e misture bem. Leve ao forno preaquecido a 200º C por 10 minutos, mexendo na metade do tempo, até começarem a dourar. Retire a assadeira do forno e abra espaço no centro. Coloque o salmão, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e regue com 1 colher de sopa de azeite.

Após, disponha as rodelas de limão sobre o salmão e adicione os ramos de alecrim e tomilho por cima. Volte ao forno por mais 20 minutos, até o salmão assar por completo e ficar macio. Retire do forno e sirva em seguida com as vagens.

Salmão ao curry com leite de coco e quinoa

Ingredientes

400 g de filé de salmão cortado em cubos médios

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro fresco picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o salmão com o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o curry e misture bem para liberar o aroma. Adicione o leite de coco e deixe ferver por 5 minutos em fogo médio. Coloque os cubos de salmão no molho e cozinhe por mais 5 minutos, até o peixe ficar macio. Sirva o salmão ao curry sobre a quinoa cozida e finalize com coentro fresco picado.

Bowl de salmão com manga, abacate e lentilhas (Imagem: Magdanatka | Shutterstock)

Bowl de salmão com manga, abacate e lentilhas

Ingredientes

200 g de filé de salmão

1 xícara de chá de lentilhas

1 manga cortada em cubos

1 abacate cortado em cubos

cortado em cubos 1 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

1 xícara de chá de mix de folhas verdes picadas

1 colher de sopa de sementes de gergelim

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela com água e sal, cozinhe as lentilhas em fogo médio até ficarem macias, escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o salmão por 3 minutos de cada lado, até dourar. Depois, corte em pedaços. Em um bowl, monte a base com as lentilhas e as folhas verdes. Acrescente os cubos de manga, abacate, pimentão vermelho e o salmão. Regue com o suco de limão e polvilhe as sementes de gergelim por cima. Sirva em seguida.

Risoto de arroz negro com salmão e lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz negro

250 g de filé de salmão cortado em cubos

1 xícara de chá de l entilha cozida

entilha cozida 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsa fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o salmão com o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o arroz integral e refogue por 2 minutos. Adicione o vinho branco e deixe evaporar.

Vá acrescentando o caldo de legumes quente aos poucos, mexendo sempre até o arroz cozinhar. Quando o arroz estiver quase macio, junte a ervilha e misture bem. Acrescente o salmão ao risoto e misture delicadamente por mais 2 minutos. Finalize com a salsa fresca e sirva em seguida.