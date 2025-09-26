InícioRevista do Correio
Veja as previsões do Horóscopo Chinês para outubro de 2025

Confira o que o mês do Cachorro reserva para cada signo

Outubro traz a influência do Cachorro, um signo criativo, leal e pacífico (Imagem: sunlight77 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Outubro traz a influência do Cachorro, um signo criativo, leal e pacífico (Imagem: sunlight77 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Outubro traz a influência do Cachorro, um signo criativo, leal e pacífico, mas também ingênuo e dependente.

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, os nascidos no ano do Cachorro podem ser vulneráveis à opinião das outras pessoas, o que geralmente os torna inseguros e manipuláveis. “Desenvolver autonomia emocional é um dos grandes desafios dos nativos do Cão, que podem passar por inúmeros problemas por se sujeitarem a relações em que são usados e maltratados”, acrescenta.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em outubro. Confira!

Rato

Ilustração do signo de Rato, contendo um rato dourado com bigodes brancos e cauda fina, em fundo vermelho
Os nativos de Rato poderão viver uma fase positiva e entender as próprias limitações (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em outubro, os nascidos no ano do Rato conseguirão entender as próprias limitações e os aspectos sombrios da alma. Se bem trabalhada, esta fase poderá trazer facilidades para o próximo ano — que será repleto de desafios.

Búfalo

Ilustração do signo de Búfalo, contendo um boi dourado com chifres brancos, em fundo vermelho
Os nativos de Búfalo deverão deixar para trás o que já não serve mais (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Em outubro, os nativos do Búfalo deverão transformar os interesses que já não fazem sentido. Em resumo, o descarte do que não contribui para o crescimento pessoal e profissional será essencial nesta fase.

Tigre

Ilustração do signo de Tigre, contendo um tigre dourado com listras vermelhas e rosto branco, em fundo vermelho
Os nativos de Tigre deverão ajustar os objetivos neste período para evitar desgastes futuros (Imagem: momo design | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de outubro, os nativos de Tigre enfrentarão limitações. Por conta disso, deverão ajustar os objetivos e evitar idealizações. De modo geral, os ajustes e o planejamento serão formas de prevenir os desgastes futuros.

Coelho

Ilustração do signo de Coelho, contendo um coelho amarelo com rosto branco e orelhas eretas, em fundo vermelho
Os nativos de Coelho passarão por revisões no setor profissional (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em outubro, os nativos passarão por reavaliações, sobretudo no trabalho e no setor material. No processo, atrasos e imprevistos poderão ocorrer, prejudicando o que foi considerado garantido.

Dragão

Ilustração do signo de Dragão, contendo um dragão dourado com barba branca, em fundo vermelho
Os nativos de Dragão poderão se envolver em um cenário de disputas (Imagem: momo design | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Em outubro, os nativos do Dragão sentirão com mais intensidade as responsabilidades que virão em 2026. O cenário de disputas começará a se formar neste mês, sendo ampliado no próximo ano.

Serpente

Ilustração do signo de Serpente, contendo uma cobra dourada com cabeça branca e olhar marcante
Os nativos de Serpente entenderão melhor as próprias características (Imagem: momo design | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e pela rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas relações.

Em outubro, os nascidos no ano da Serpente serão beneficiados com curas físicas ou emocionais. Além disso, os nativos entenderão melhor as próprias características, o que trará bons resultados para eles mesmos e para o entorno.

Cavalo

Ilustração do signo de Cavalo, contendo um cavalo amarelo com manchas brancas no corpo e crina clara, em fundo vermelho
Em outubro, os nativos de Cavalo poderão construir bases sólidas para 2026 (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes, especialmente na área financeira.

Haverá o aumento do poder dos nativos do Cavalo em outubro, o que trará bons resultados. Além disso, a construção de bases sólidas para 2026 será favorecida.

Cabra

Ilustração do signo de Cabra, contendo uma cabra amarela com chifres brancos e manchas brancas no corpo, em fundo vermelho
Os nativos de Cabra passarão por mudanças ligadas à vida acadêmica e espiritual (Imagem: momo design | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos. Em outubro, os nativos passarão por transformações na vida acadêmica e espiritual. No processo, deverão reavaliar a forma como realizam as atividades desses setores.

Macaco

Ilustração do signo de Macaco, contendo um macaco dourado sorridente com rosto branco, em fundo vermelho
Os nativos de Macaco deverão ter autocontrole para direcionar seus impulsos de forma produtiva (Imagem: momo design | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Em outubro, os nativos poderão enfrentar conflitos e disputas de poder com pessoas próximas. Nesse cenário, o autocontrole e a autopreservação ajudarão a direcionar os impulsos de forma mais produtiva.

Galo

Ilustração do signo de Galo, contendo um galo amarelo com cauda branca e detalhes vermelhos, em fundo vermelho
Os nativos de Galo precisarão agir com prudência neste período para evitar enganos e exageros (Imagem: momo design | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão e aceitação para lidar tanto com as próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes.

Em outubro, os nativos do Galo deverão agir com prudência, sobretudo para conquistar as ambições. Isso porque muitos imprevistos poderão ocorrer. Em resumo, a atenção será o recurso mais valioso para evitar enganos e exageros.

Cachorro

Ilustração do signo de Cão, contendo um cachorro amarelo com rosto e patas brancas, em fundo vermelho
Os nativos de Cachorro passarão por possíveis transformações (Imagem: momo design | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cachorro o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Em outubro, os nativos tenderão a passar por transformações. Aos poucos, eles perceberão que as mudanças serão inevitáveis. Logo, tentar evitá-las poderá trazer mais desgaste.

Javali

Ilustração do signo de Javali, contendo um porco amarelo com focinho e patas brancas, em fundo vermelho
Os nativos de Javali sentirão alívio e leveza neste período (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e desafios. Por um lado, simboliza aprimoramento contínuo; por outro, pode dificultar a finalização de projetos iniciados. No mês de outubro, os nativos irão se restabelecer dos desafios trazidos por 2025. De modo geral, eles sentirão alívio e leveza neste período.

Por Tery Kanakura

Consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 26/09/2025 17:07
