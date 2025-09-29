Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 29 de setembro a 05 de outubro de 2025

O baralho cigano é um dos oráculos mais tradicionais, conhecido por trazer mensagens sobre situações do cotidiano. Segundo o Mestre Ravi Vidya, as cartas anunciam que a semana de 29 de setembro a 05 de outubro de 2025 será marcada por revelações intensas. Situações até então ocultas virão à tona, exigindo clareza e escolhas firmes diante de novos cenários.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Semana marcada pela carta do “Cavaleiro”, trazendo notícias, convites e movimentações inesperadas. Será tempo de agir com rapidez, mas sem precipitação. Uma oportunidade de trabalho ou parceria poderá surgir, exigindo coragem. No campo afetivo, busque ter uma boa comunicação para evitar mal-entendidos.

Touro

A carta “Árvore” revela que você entrará em um momento de fortalecimento interno. A semana pedirá paciência, pois os frutos desejados ainda estão amadurecendo. Questões ligadas à saúde e ao bem-estar exigirão cuidado. No amor, será um bom período para fortalecer vínculos, consolidar relações e criar raízes mais firmes.

Gêmeos

A carta “Raposa” sinaliza a necessidade de cautela. Você deverá evitar confiar cegamente em promessas ou informações sem verificar. O trabalho exigirá atenção redobrada para não cair em armadilhas. No campo amoroso, mal-entendidos possivelmente surgirão, mas também poderão ser evitados com sabedoria e diplomacia.

Câncer

A carta da “Lua” iluminará sua semana, trazendo forte intuição e sensibilidade. Será um período propício para ideias e revelações, mas você precisará ter cuidado para não se perder em ilusões. No trabalho, deverá seguir sua intuição antes de tomar decisões. No amor, a conexão emocional estará mais forte, favorecendo momentos de carinho e cumplicidade.

Leão

A carta “Sol” indica uma semana de vitórias e reconhecimento. Projetos pessoais e profissionais tenderão a prosperar. Será o momento de brilhar e mostrar suas capacidades. No campo amoroso, o calor da paixão estará presente, favorecendo encontros intensos e alegres.

Virgem

A carta “Âncora” aponta estabilidade, mas também a necessidade de avaliar se você não se encontra preso(a) demais a uma situação que já não faz sentido. No trabalho, a firmeza trará bons resultados. Na vida amorosa, haverá chance de fortalecimento da relação, mas será preciso cuidado com a acomodação.

Libra

A carta “Coração” anuncia que a semana dará grande importância aos sentimentos. Será tempo de abrir espaço para o amor e para gestos de generosidade. No trabalho, você se envolverá em atividades que trarão prazer. No campo pessoal, conexões afetivas se fortalecerão.

Escorpião

A carta “Torre” indica introspecção e necessidade de olhar para dentro de si. Será uma semana de reflexões e possível afastamento de algumas situações ou pessoas. No trabalho, decisões precisarão ser tomadas com calma e visão a longo prazo. No amor, poderá haver necessidade de reavaliar expectativas.

Sagitário

A carta “Chave” mostra que soluções importantes estarão ao seu alcance nesta semana. Problemas que pareciam sem saída poderão ser resolvidos. No trabalho, será hora de abrir portas. No amor, o período favorecerá decisões significativas, como início de relacionamentos ou renovação de votos.

Capricórnio

A carta “Livro” indica mistérios, aprendizados e revelações. Será uma semana em que algo oculto poderá vir à tona. No campo profissional, você buscará conhecimento antes de agir. Na vida amorosa, haverá possibilidade de segredos ou verdades importantes serem revelados.

Aquário

A carta “Estrela” traz proteção espiritual e direcionamento. Mesmo que obstáculos apareçam, você terá clareza e apoio invisível para seguir em frente. No amor, o destino poderá surpreender com encontros significativos ou uma nova fase em relações já existentes.

Peixes

A carta “Jardim” indica socialização e expansão. Convites, encontros e novas amizades marcarão a semana. No trabalho, será um bom momento para ampliar contatos e parcerias. No amor, a energia favorecerá a vida social, encontros agradáveis e momentos de leveza.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.