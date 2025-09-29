InícioRevista do Correio
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 29 de setembro a 05 de outubro de 2025

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Esta será uma semana para alinhar pensamentos e ações (Imagem: Salomi art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Esta será uma semana para alinhar pensamentos e ações (Imagem: Salomi art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O baralho cigano é um dos oráculos mais tradicionais, conhecido por trazer mensagens sobre situações do cotidiano. Segundo o Mestre Ravi Vidya, as cartas anunciam que a semana de 29 de setembro a 05 de outubro de 2025 será marcada por revelações intensas. Situações até então ocultas virão à tona, exigindo clareza e escolhas firmes diante de novos cenários.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ilustração do signo de Áries, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de um carneiro preto com longos chifres cinza curvados
Os nativos de Áries poderão se deparar com notícias e convites inesperados (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Semana marcada pela carta do “Cavaleiro”, trazendo notícias, convites e movimentações inesperadas. Será tempo de agir com rapidez, mas sem precipitação. Uma oportunidade de trabalho ou parceria poderá surgir, exigindo coragem. No campo afetivo, busque ter uma boa comunicação para evitar mal-entendidos.

Touro

Ilustração do signo de Touro, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de um touro preto com chifres
Os nativos de Touro viverão um bom período para fortalecer vínculos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Árvore” revela que você entrará em um momento de fortalecimento interno. A semana pedirá paciência, pois os frutos desejados ainda estão amadurecendo. Questões ligadas à saúde e ao bem-estar exigirão cuidado. No amor, será um bom período para fortalecer vínculos, consolidar relações e criar raízes mais firmes.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo bege-claro, contendo duas figuras humanas de pele marrom e cabelos pretos, voltadas uma para a outra
Os nativos de Gêmeos deverão agir com sabedoria e diplomacia neste período (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Raposa” sinaliza a necessidade de cautela. Você deverá evitar confiar cegamente em promessas ou informações sem verificar. O trabalho exigirá atenção redobrada para não cair em armadilhas. No campo amoroso, mal-entendidos possivelmente surgirão, mas também poderão ser evitados com sabedoria e diplomacia.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, em fundo bege-claro, contendo um caranguejo marrom com pinças levantadas
Os nativos de Câncer viverão um período propício para revelações (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta da “Lua” iluminará sua semana, trazendo forte intuição e sensibilidade. Será um período propício para ideias e revelações, mas você precisará ter cuidado para não se perder em ilusões. No trabalho, deverá seguir sua intuição antes de tomar decisões. No amor, a conexão emocional estará mais forte, favorecendo momentos de carinho e cumplicidade.

Leão

Ilustração do signo de Leão, em fundo bege-claro, contendo a face de um leão amarelo com juba marrom em formato de escudo
Os nativos de Leão viverão uma semana de vitórias e reconhecimento (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Sol” indica uma semana de vitórias e reconhecimento. Projetos pessoais e profissionais tenderão a prosperar. Será o momento de brilhar e mostrar suas capacidades. No campo amoroso, o calor da paixão estará presente, favorecendo encontros intensos e alegres.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, em fundo bege-claro, contendo uma mulher de pele morena e cabelo preto com uma folha amarela ao lado da cabeça
Os nativos de Virgem poderão fortalecer suas relações neste período (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Âncora” aponta estabilidade, mas também a necessidade de avaliar se você não se encontra preso(a) demais a uma situação que já não faz sentido. No trabalho, a firmeza trará bons resultados. Na vida amorosa, haverá chance de fortalecimento da relação, mas será preciso cuidado com a acomodação.

Libra

Ilustração do signo de Libra, em fundo bege-claro, contendo uma balança amarela equilibrada
Os nativos de Libra se envolverão em atividades prazerosas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Coração” anuncia que a semana dará grande importância aos sentimentos. Será tempo de abrir espaço para o amor e para gestos de generosidade. No trabalho, você se envolverá em atividades que trarão prazer. No campo pessoal, conexões afetivas se fortalecerão.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo bege-claro, contendo um escorpião preto com pinças e cauda erguidas
Os nativos de Escorpião viverão uma semana favorável para olhar para si (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Torre” indica introspecção e necessidade de olhar para dentro de si. Será uma semana de reflexões e possível afastamento de algumas situações ou pessoas. No trabalho, decisões precisarão ser tomadas com calma e visão a longo prazo. No amor, poderá haver necessidade de reavaliar expectativas.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo bege-claro, contendo um arco amarelo com uma flecha marrom centralizada apontando para a direita
Os nativos de Sagitário poderão desfrutar de portas se abrindo no setor profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Chave” mostra que soluções importantes estarão ao seu alcance nesta semana. Problemas que pareciam sem saída poderão ser resolvidos. No trabalho, será hora de abrir portas. No amor, o período favorecerá decisões significativas, como início de relacionamentos ou renovação de votos.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de uma cabra bege com chifres cinza-escuro e olhos fechados
Os nativos de Capricórnio poderão se deparar com verdades importantes neste período (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Livro” indica mistérios, aprendizados e revelações. Será uma semana em que algo oculto poderá vir à tona. No campo profissional, você buscará conhecimento antes de agir. Na vida amorosa, haverá possibilidade de segredos ou verdades importantes serem revelados.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, em fundo bege-claro, contendo uma ânfora com padrões geométricos despejando linhas onduladas
Os nativos de Aquário poderão ter encontros significativos no amor (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Estrela” traz proteção espiritual e direcionamento. Mesmo que obstáculos apareçam, você terá clareza e apoio invisível para seguir em frente. No amor, o destino poderá surpreender com encontros significativos ou uma nova fase em relações já existentes.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo bege-claro, contendo dois peixes marrons dispostos
Os nativos de Peixes viverão um bom momento para ampliar contatos e parcerias (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Jardim” indica socialização e expansão. Convites, encontros e novas amizades marcarão a semana. No trabalho, será um bom momento para ampliar contatos e parcerias. No amor, a energia favorecerá a vida social, encontros agradáveis e momentos de leveza.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas. 

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 29/09/2025 07:01
