4 características do cachorro da raça rough collie 

Com sua pelagem exuberante, expressão doce e comportamento gentil, o rough collie, também conhecido como collie de pelo longo, é uma das raças mais icônicas do mundo. Originário da Grã-Bretanha, mais precisamente das regiões montanhosas da Escócia, esse cachorro foi inicialmente desenvolvido para o pastoreio de ovelhas. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), acredita-se que o collie moderno descende de cães levados à Escócia pelos romanos, que acabaram sendo cruzados com cachorros pastores nativos da região.

Com mais de um século de seleção, o collie de pelo longo evoluiu para unir beleza e capacidade de trabalho — sendo ainda hoje, apesar de seu porte elegante, um cão de pastoreio ágil e atento. Além disso, se tornou um dos cães mais reconhecíveis do mundo, muito graças à sua aparência marcante e ao seu papel como protagonista na série Lassie.

A seguir, confira algumas características marcantes do cachorro da raça rough collie!

1. Aparência física

O rough collie é um cão de porte médio a grande, com estrutura corporal harmoniosa, atlética e elegante, que transmite a ideia de força sem perder a leveza. De acordo com o padrão da CBKC, os machos medem entre 56 e 61 cm na altura da cernelha, enquanto as fêmeas variam de 51 a 56 cm. Seu corpo é ligeiramente mais longo do que alto, com peito profundo, dorso firme e cauda longa, geralmente portada baixa em repouso.

O destaque visual da raça é, sem dúvida, a pelagem longa, densa e áspera, que se distribui de maneira abundante ao redor do pescoço (formando uma “juba”), nos membros e na cauda. Há também uma camada interna de subpelos macios e espessos, que serve como isolamento térmico.

Conforme a CBKC, os pelos são mais curtos no focinho e nas extremidades das orelhas. As cores reconhecidas incluem o sable (dourado ao mogno), tricolor (preto com marcações castanhas) e o azul-merle (azul prateado com manchas pretas). A raça também apresenta marcações brancas típicas, como colar parcial ou completo, patas, ponta da cauda e mancha no focinho ou crânio.

Os olhos do rough collie são de tamanho médio, com formato amendoado e inserção ligeiramente oblíqua, conferindo à raça uma expressão suave, inteligente e atenta. A cor é, em geral, marrom-escuro, mas nos cães com pelagem azul-merle, é comum que um ou ambos os olhos sejam azuis ou apresentem manchas azuladas.

2. Temperamento e personalidade

O rough collie não encanta apenas pela aparência — seu comportamento doce, gentil e inteligente também conquista corações. De acordo com a CBKC, a raça é caracterizada por ser amistosa, ativa e absolutamente confiável, sem traços de agressividade ou nervosismo. Isso o torna um excelente cão de família, especialmente para lares com crianças.

Seu temperamento é marcado pela sensibilidade e por um forte vínculo com os tutores. O collie está sempre atento ao ambiente e às emoções das pessoas ao seu redor, o que o torna um companheiro dedicado e emocionalmente conectado. Com outros cães e animais domésticos, tende a se mostrar sociável e tolerante, desde que bem socializado desde filhote.

O rough collie é um cachorro ativo e necessita de atividade física regular (Imagem: OlgaOvcharenko | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

Embora seja uma raça robusta, o rough collie exige alguns cuidados específicos para garantir uma vida longa e saudável. A alimentação deve ser balanceada, adequada ao porte, idade e nível de atividade do cão. Rações de alta qualidade ou dietas orientadas por nutricionistas veterinários ajudam a manter a pelagem brilhante, o peso ideal e o bom funcionamento do organismo.

A pelagem precisa de atenção regular: escovações frequentes (pelo menos 3 vezes por semana) são essenciais para evitar a formação de nós, remover pelos mortos e manter a pele arejada. Durante as trocas de pelo, esse cuidado deve ser intensificado.

Além disso, os tutores devem manter os exames veterinários regulares em dia, com atenção especial para problemas oculares e displasia coxofemoral, que podem aparecer na raça. Caminhadas e brincadeiras também são fundamentais para manter a saúde mental e física do cachorro.

4. Educação e socialização

O rough collie é uma raça naturalmente inteligente e receptiva ao aprendizado. Trata-se de um cão com estrutura e temperamento voltados ao trabalho, o que se traduz em uma excelente facilidade de adestramento. Com comandos consistentes e reforço positivo, ele aprende com rapidez e se destaca em atividades como obediência, pastoreio e até agility.

Além disso, desde filhote, é importante oferecer socialização com pessoas, outros animais e diferentes ambientes. Isso ajuda o cachorro a desenvolver autoconfiança e manter o equilíbrio emocional em diferentes situações do dia a dia. Mesmo sendo um cão caseiro, o collie precisa de estímulo físico e mental regular para se manter feliz e saudável.