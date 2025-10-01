Enem 2025: 4 dicas para encarar o exame com confiança

Estudar com organização e cuidar do bem-estar são passos fundamentais para o sucesso no Enem 2025 (Imagem: BearFotos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Milhares de jovens se preparam para o Enem 2025 com horas de leitura e resolução de questões, mas a performance também depende de estratégias fora dos livros. Criar um ambiente de estudo favorável, estabelecer pausas e adotar hábitos saudáveis são fatores que potencializam a aprendizagem. Equilibrar disciplina com qualidade de vida garante mais confiança na hora da prova. Confira orientações práticas e aprenda a transformar seu esforço em resultados concretos!

Equilíbrio emocional como parte da preparação para o Enem

De acordo com a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera Ana Maria Rodrigues Oliveira Soares, o preparo emocional é tão importante quanto o conteúdo estudado. “A pressão que o exame impõe sobre os estudantes é significativa. Manter a calma e a serenidade é crucial para evitar níveis de estresse que possam paralisar o candidato e comprometer seu desempenho”, explica.

Segundo a especialista, este é o momento de revisar, resolver provas anteriores e confiar no processo de estudo já realizado. “As revisões devem vir acompanhadas de hábitos saudáveis, como sono adequado, boa alimentação e momentos de relaxamento. Mesmo que o aluno domine os conteúdos, a ansiedade pode prejudicar o raciocínio e a gestão do tempo na hora da prova”, orienta.

Praticar exercícios físicos regularmente ajuda na redução da ansiedade durante a preparação para o Enem (Imagem: cap ViDI Studio | Shutterstock)

Recomendações práticas para candidatos

Para chegar mais preparado emocionalmente, a psicóloga recomenda:

Praticar atividades físicas: ajudam a reduzir a ansiedade por meio da produção de endorfina; Dormir bem: entre 6 e 7 horas de sono por noite, em ambiente silencioso, escuro e confortável; Cuidar da alimentação: optar por refeições leves e evitar alimentos que não fazem parte da rotina para prevenir desconfortos; Chegar cedo ao local da prova: atrasos não são tolerados e podem levar à eliminação do candidato.

Para finalizar, a psicóloga Ana Maria Rodrigues Oliveira Soares reforça: “Na véspera, nada de virar a madrugada estudando. O descanso adequado e técnicas de respiração profunda serão tão importantes quanto o conteúdo aprendido ao longo do ano”.

Por Priscila Dezidério