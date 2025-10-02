InícioRevista do Correio
4 receitas de vegetais grelhados para o almoço ou jantar

Aprenda a preparar pratos nutritivos e saborosos com estes alimentos

Massa com vegetais grelhados (Imagem: grafvision | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Quando vão para a grelha, os vegetais ganham sabores intensos e surpreendentes. Além de manterem parte dos nutrientes, tornam-se opções versáteis, que podem acompanhar massas, carnes magras ou até brilhar sozinhos como prato principal. A simplicidade dessa técnica abre espaço para refeições descomplicadas, valorizando ingredientes frescos e acessíveis.

Para variar o cardápio com praticidade e muito sabor, confira 4 receitas de vegetais grelhados para o almoço ou jantar!

Massa com vegetais grelhados

Ingredientes

  • 200 g de espaguete
  • 2 l de água
  • 1 abobrinha cortada em meias-luas
  • 1 pimentão amarelo cortado em tiras largas
  • 1 cenoura cortada em palitos finos
  • 1/2 brócolis separado em floretes
  • 8 tomates-cereja cortados ao meio
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 dente de alho bem picado
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1 colher de chá de manjericão seco
  • Sal, pimenta-do-reino moída, brotos e folhas verdes a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque os 2 litros de água e leve ao fogo alto até ferver. Acrescente o sal e o espaguete. Deixe cozinhar por cerca de 8 minutos ou até ficar al dente, mexendo de vez em quando para não grudar.

Enquanto a massa cozinha, aqueça uma frigideira grande ou chapa em fogo médio-alto e adicione o azeite de oliva. Acrescente a abobrinha, o pimentão, a cenoura e os floretes de brócolis. Grelhe por 6 a 8 minutos, mexendo de vez em quando, até que fiquem macios por dentro e levemente dourados por fora.

Junte os tomates-cereja e o alho picado à frigideira e refogue por mais 2 minutos. Tempere com orégano, manjericão, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espaguete cozido à frigideira com os legumes e misture bem. Transfira par um prato fundo e finalize com brotos e folhas frescas. Regue com um fio extra de azeite de oliva e sirva em seguida.

Espetinhos de vegetais grelhados com molho

Ingredientes

Espetinhos

  • 1 batata-doce cortada em cubos e pré-cozida por 5 minutos
  • 1 abóbora cabotiá cortada em cubos
  • 1 milho fresco em rodelas grossas
  • 1 cebola branca cortada em pedaços grandes
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 colher de chá de alecrim fresco picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

  • 170 g de iogurte natural sem açúcar
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de hortelã fresca picada
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Monte os espetinhos alternando batata-doce, abóbora, milho e cebola. Regue com azeite, polvilhe o alecrim, sal e pimenta-do-reino. Grelhe na frigideira (preaquecida a 180 graus) por cerca de 12 minutos, virando até que estejam macios e dourados. Depois, misture todos os ingredientes do molho em um pote e sirva junto com os espetinhos.

Dois wraps de legumes grelhados com queijo feta, amarrados com barbante e servidos em prato cinza
Wrap de vegetais grelhados com queijo feta (Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock)

Wrap de vegetais grelhados com queijo feta

Ingredientes

  • 4 tortilhas
  • 1 abobrinha cortada em fatias finas no sentido do comprimento
  • 1 berinjela cortada em rodelas finas
  • 1 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 200 g de tomate-cereja cortados ao meio
  • 150 g de queijo feta esfarelado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 dente de alho picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de hortelã fresca para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a abobrinha, a berinjela, os pimentões e os tomates. Regue com o azeite, junte o alho picado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Depois, aqueça uma grelha em fogo médio-alto. Grelhe os legumes aos poucos, virando para dourar dos dois lados, até ficarem macios e com leves marcas da grelha. Retire e reserve.

Em uma frigideira, aqueça rapidamente as tortilhas dos dois lados, apenas até ficarem levemente marcadas e mais maleáveis. Distribua os legumes grelhados no centro de cada tortilha, adicione o queijo feta esfarelado e algumas folhas frescas de hortelã. Enrole as tortilhas firmemente e coloque em um prato. Sirva em seguida.

Couve-flor, brócolis e alho-poró grelhados ao molho de limão

Ingredientes

  • 200 g de couve-flor em floretes
  • 200 g de brócolis em floretes
  • 1 talo de alho-poró cortado em rodelas grossas
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 1 colher de chá de mostarda dijon
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Sementes de gergelim para finalizar

Modo de preparo

Pincele os floretes de couve-flor, brócolis e as rodelas de alho-poró com um pouco de azeite. Depois, grelhe em fogo médio-alto em uma frigideira até ficarem dourados e macios. Em seguida, misture o suco de limão com a mostarda e um fio de azeite para formar o molho. Regue os vegetais grelhados com o molho e finalize com sementes de gergelim. Sirva em seguida.

