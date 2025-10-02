10 dicas para identificar metanol em bebidas e proteger o seu negócio

Medidas simples podem ajudar a proteger o seu negócio de bebidas com metanol (Imagem: etorres | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Casos de intoxicação e até de mortes relacionadas ao consumo de bebidas adulteradas com metanol voltaram a impactar o país, despertando preocupação tanto entre consumidores quanto nas autoridades de saúde. A presença dessa substância tóxica em destilados falsificados representa um grave risco para quem consome, podendo causar danos irreversíveis à saúde.

Além disso, a prática compromete a confiança do público e ameaça diretamente a reputação de bares, restaurantes, cafeterias e outros estabelecimentos do setor de alimentação e entretenimento, que podem ser prejudicados mesmo sem ligação direta com a fraude.

Para Rafael Fraga, chef e supervisor de gastronomia da Prática, empresa de equipamentos para o mercado de foodservice, a segurança do consumidor deve ser prioridade máxima do negócio. “O gestor precisa entender que segurança alimentar não é detalhe, é pilar do negócio. Uma garrafa adulterada pode comprometer a saúde do cliente e destruir anos de reputação em um dia. Mesmo uma bebida aparentemente sofisticada pode estar adulterada se vier de canais informais. A prevenção é simples: verificar, treinar e ser transparente. Isso protege o consumidor e fortalece a marca”, ressalta.

No cenário atual, adotar rigor na escolha de fornecedores, manter a rastreabilidade e comunicar suspeitas às autoridades são medidas indispensáveis. Abaixo, Rafael Fraga lista 10 dicas para identificar bebidas adulteradas e proteger o seu negócio. Confira!

1. Desconfie de preços muito baixos

Produtos até 60% mais baratos que o mercado devem acender o alerta.

2. Compre de fornecedores confiáveis

Opte por distribuidores e atacadistas reconhecidos.

3. Exija nota fiscal

A nota fiscal garante rastreabilidade e comprova a legalidade da compra.

4. Cheque embalagem e rótulo

Erros de ortografia, lacres violados ou informações ausentes na embalagem e rótulo indicam risco.

5. Verifique o selo fiscal (IPI)

Obrigatório em destilados, o selo fiscal deve estar intacto no gargalo da garrafa.

É importante se atentar a odores químicos ou partículas nas bebidas (Imagem: Alp Aksoy | Shutterstock)

6. Analise o líquido

Cor, odor e transparência da bebida devem ser uniformes; odores químicos ou partículas são suspeitos.

7. Confira o registro no MAPA

O número de registo no MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) deve constar no rótulo e pode ser consultado online.

8. Treine sua equipe

Garçons e bartenders devem checar lacres e nunca servir doses de recipientes sem rótulo.

9. Armazene corretamente

Mantenha bebidas refrigeradas em temperatura adequada e vinhos protegidos da luz excessiva.

10. Seja transparente com o cliente

Sirva sempre a bebida da garrafa original, à vista, reforçando a credibilidade.

Por Ruhama Rocha