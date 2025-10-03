Poucos ingredientes são tão versáteis e presentes na cozinha quanto o tomate. Com sua combinação de sabor adocicado e levemente ácido, ele se adapta facilmente a preparos simples do dia a dia ou a pratos mais elaborados. Além de trazer cor e frescor às refeições, é um alimento nutritivo, rico em vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem para a saúde.

A seguir, aprenda a preparar 5 receitas práticas e deliciosas com tomate!

Tomate recheado com ricota

Ingredientes

6 tomates firmes

1 xícara de chá de ricota amassada

amassada 1 cenoura ralada

1 pepino cortado em cubos

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1/2 cebola cortada em cubos

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ervas frescas para finalizar

Modo de preparo

Corte a parte superior dos tomates e retire cuidadosamente a polpa com uma colher, formando uma cavidade para o recheio. Reserve. Em uma tigela, coloque a ricota, a cenoura, o pepino, o pimentão, a cebola, a salsinha e a cebolinha. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Recheie os tomates com a mistura de ricota e legumes, preenchendo até a borda. Finalize decorando com as ervas frescas e sirva em seguida.

Bruschetta de tomate e manjericão

Ingredientes

1 pão italiano

italiano 3 tomates

2 dentes de alho descascados

Azeite, folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o pão italiano em fatias de cerca de 1 cm de espessura, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 5 minutos, até ficarem levemente douradas. Após, esfregue o alho sobre cada fatia de pão ainda quente. Corte os tomates em cubos pequenos e coloque em uma tigela. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Adicione folhas de manjericão ao tomate e misture delicadamente. Distribua a mistura sobre as fatias de pão. Finalize com um fio de azeite e sirva em seguida.

Tomate assado com ervas e alho

Ingredientes

6 tomates

4 dentes de alho cortados em lâminas

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de chá de tomilho seco

1 colher de chá de alecrim fresco

fresco Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte os tomates ao meio no sentido do comprimento e disponha-os em uma assadeira com a parte cortada para cima. Distribua o alho sobre eles e regue com azeite. Polvilhe com orégano, tomilho, alecrim, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido por 200 °C por 25 a 30 minutos, até que os tomates estejam macios e levemente dourados nas bordas. Retire do forno e sirva em seguida.

Sopa fria de tomate (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Sopa fria de tomate

Ingredientes

6 tomates cortados em cubos

1 pepino cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado em tiras

vermelho cortado em tiras 2 dentes de alho picados

1/2 cebola-roxa picada

3 colheres de sopa de azeite

1 fatia de pão amanhecido sem a casca

2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto

1 xícara de chá de água gelada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão, pimenta vermelha picada e pepino picado para finalizar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os tomates, o pepino, o pimentão, o alho, a cebola-roxa e a fatia de pão. Acrescente o azeite, o vinagre, a água gelada, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter um creme liso e homogêneo. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir. Finalize com o pepino, as folhas de manjericão e a pimenta vermelha. Sirva em seguida.

Risoto de tomate e manjericão

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de arroz arbóreo

4 tomates picados

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1,2 l de caldo de legumes quente

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 2 colheres de sopa de manteiga

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata dois tomates até formar um purê. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte o arroz arbóreo e refogue por 2 minutos, mexendo bem. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar quase todo o líquido. Acrescente o purê de tomate e misture. Vá adicionando o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo sempre e esperando o líquido ser absorvido antes de adicionar a próxima concha.

Quando o arroz estiver quase al dente, junte o restante do tomate e continue o cozimento, adicionando mais caldo se necessário. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, adicione a manteiga e o queijo parmesão. Mexa vigorosamente para deixar o risoto cremoso. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.