5 tons de cabelo perfeitos para a primavera

Com a chegada da primavera e dos dias mais ensolarados, é hora de dar espaço para um estilo que combine mais com a estação, que é marcada pela luz do sol e pela energia da natureza. As mudanças vão muito além do guarda-roupa e, quando o assunto é cabelo, as nuances iluminadas e os reflexos acobreados são algumas das apostas que a cabeleireira e embaixadora da Keune Haircosmetics no Brasil, Marília Tambasco, sugere.

“Este é um período que percebemos no salão que as clientes buscam cortes e tons que trazem, principalmente, frescor, já que os dias mais quentes se aproximam”, conta. A seguir, a profissional lista algumas tendências de tons de cabelos perfeitos para a primavera. Confira!

1. Amarelo-manteiga

O amarelo-manteiga valoriza especialmente mulheres de pele mais quente (Imagem: Kourdakova Alena | Shutterstock)

Sucesso nas peças de roupas, o amarelo-manteiga também está em alta nos fios, e é um loiro quente e delicado, que remete à cremosidade e ao tom de um sorvete de baunilha. É uma cor que valoriza especialmente mulheres de pele mais quente, unindo tons platinados, acinzentados e dourados que criam um contraste.

“Nas técnicas de balaiagem ou luzes, os fios podem ficar ainda mais iluminados e suaves, criando um contorno para o rosto. Além disso, sempre recomendo às minhas clientes que façam um tom levemente mais escuro na raiz, para facilitar a manutenção”, explica Marília Tambasco.

2. Ruivo acobreado

Um dos tons mais modernos, o ruivo acobreado oferece um visual marcante e natural ao mesmo tempo (Imagem: Boiko Olha | Shutterstock)

O ruivo acobreado é um dos tons mais modernos do momento e pode ser indicado para peles morenas que combinam com subtons quentes, uma vez que pode oferecer uma harmonia natural e iluminar o rosto com reflexos alaranjados e dourados. “Para conquistar esse efeito, é preciso apostar em nuances mais escuras de ruivo, que trazem um resultado mais natural e exigem menos processos de descoloração”, explica Marília Tambasco.

Giovanna Ewbank, Anitta, Sasha Meneghel e Giovanna Lancellotti são algumas das personalidades que exibem cabelos nessa tonalidade.

3. Canela

O tom canela valoriza os cabelos castanhos, trazendo reflexos discretos e elegantes sem exigir retoques constantes (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

O tom canela é perfeito para cabelos castanhos. Sofisticado e moderno, ele valoriza a cor natural, trazendo movimento e brilho aos fios, sem abrir demais a tonalidade. “Valorizando os diversos tipos de pele, essa cor combina tons de castanho com reflexos avermelhados, dourados e acobreados, criando uma nuance que ilumina os fios sem os clarear drasticamente. Ou seja, é ótimo para quem não exige retoques constantes”, destaca Marília Tambasco.

Além disso, em alguns casos, ele também remete ao mocha mousse, outra grande tendência do ano, reforçando seu ar moderno e elegante.

4. Peach blonde

O peach blonde é ideal para iluminar peles claras e criar um ar delicado (Imagem: DFree | Shutterstock)

A tendência peach hair vem conquistando as redes sociais com sua combinação única de loiro, pêssego e leves nuances rosadas. O peach blonde pode ser adaptado para diferentes estilos e cabelos: desde aplicações mais discretas, como no comprimento e pontas com apenas um toque de pêssego, ou até versões mais vibrantes, monocromáticas e marcantes. “O visual é romântico e iluminado, perfeito para valorizar as peles mais claras, trazendo um charme sofisticado aos fios”, afirma a profissional.

5. Cherry cola

O cherry cola mistura castanho com tons avermelhados (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

O cherry cola é um tom de castanho profundo com reflexos marrons avermelhados. A coloração lembra a tonalidade escura e brilhante do refrigerante, trazendo um efeito que valoriza a luz natural e destaca o movimento dos fios.

“Ele funciona para todos os tipos de pele, quentes ou frias. Por não ser monocromático, suas mechas criam efeitos diferentes: em peles quentes, o tom harmoniza naturalmente, enquanto em peles frias, gera um contraste delicado e sofisticado”, pontua Marília Tambasco.

A cor pode ser aplicada de forma uniforme ou em técnicas como balaiagem, criando profundidade e dimensão no cabelo. Ela combina o vermelho com um toque sutil de violeta, resultando em uma nuance moderna, vibrante e sofisticada.

Por Fernanda Martins