Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/10/2025

Será importante que os nativos escutem a intuição e exerçam a paciência e a flexibilidade

O sábado despertará emoções intensas que mexerão com a rotina de alguns nativos. Será um dia marcado por sensibilidade, necessidade de adaptação e busca por equilíbrio entre razão e emoção. Mudanças inesperadas poderão surgir tanto nos relacionamentos quanto no trabalho, pedindo mais flexibilidade, paciência e escuta da intuição. Confira as previsões do horóscopo para o seu signo e saiba como aproveitar melhoras energias do dia!

Áries

Áries

O sábado poderá trazer maior sensibilidade e emoções difíceis de nomear. Situações inesperadas tenderão a afetar sua rotina, pedindo mais atenção ao bem-estar espiritual e mental. Evite reações impulsivas e permita-se escutar com mais cuidado a voz da sua intuição.

Touro

Touro

Surpresas nas relações sociais poderão despertar questionamentos sobre vínculos que realmente fazem sentido. Mudanças de planos em grupo ou convites inesperados talvez gerem desconforto, mas também abrirão novas possibilidades. Flexibilizar expectativas será essencial para deixar espaço para o novo.

Gêmeos

Gêmeos

Neste sábado, o campo profissional poderá trazer mudanças repentinas ou situações fora do esperado. Haverá maior sensibilidade no trato com superiores ou com o público, exigindo cautela extra. Procure evitar reações impulsivas diante das instabilidades e confie na intuição para tomar decisões mais sábias.

Câncer

Câncer

Este sábado favorecerá reflexões sobre crenças, desejos e escolhas. Um possível conflito entre idealizações e realidade poderá ganhar destaque, pedindo cautela com decisões precipitadas. Aposte em diálogos sinceros e busque clareza antes de assumir compromissos, para que seus caminhos fiquem mais alinhados.

Leão

Leão

Neste sábado, questões afetivas e vínculos profundos poderão despertar emoções intensas. A busca por respostas em situações misteriosas tenderá a gerar certo desconforto. Evite cobranças e expectativas excessivas, pois o momento pedirá entrega, mas também cautela para não cair em idealizações.

Virgem

Virgem

Neste sábado, você poderá se deparar com emoções contraditórias nas relações e sentir vontade de se conectar mais profundamente com o outro. Ainda assim, diferenças de valores ou expectativas poderão surgir. Será um bom momento para observar as dinâmicas afetivas com mais empatia e menos julgamento, evitando exageros.

Libra

Libra

O sábado pedirá mais atenção ao equilíbrio entre trabalho e relações pessoais. Uma sensação de sobrecarga emocional poderá aparecer, principalmente em responsabilidades ligadas ao cuidado com os outros. Evite se anular para agradar a todos e respeite seus próprios limites.

Escorpião

Escorpião

Reviravoltas na forma de lidar com os sentimentos ou nas relações afetivas poderão surgir. O desejo de liberdade emocional estará mais forte, mas poderá entrar em choque com expectativas já estabelecidas. Além disso, sua criatividade estará em evidência, embora não seja o momento ideal para tomar decisões importantes.

Sagitário

Sagitário

Mudanças inesperadas tenderão a impactar sua vida pessoal e o ambiente doméstico. Emoções profundas poderão surgir, solicitando a liberação de padrões antigos. O desejo de maior independência dentro de casa será forte, mas será essencial equilibrá-lo com compreensão, carinho e atenção às pessoas ao seu redor.

Capricórnio

Capricórnio

Hoje, sua mente tenderá a ficar mais inquieta, e ideias inesperadas poderão surgir, desafiando seu jeito habitual de pensar. Será um momento propício para se abrir a novas formas de comunicação e explorar conversas sobre assuntos diferentes. Apesar da vontade de controlar tudo, permita-se mais flexibilidade: essa abertura poderá revelar oportunidades surpreendentes e caminhos que você ainda não havia imaginado.

Aquário

Aquário

Mudanças inesperadas poderão afetar sua sensação de segurança, especialmente em questões financeiras ou de valores pessoais. A calma será fundamental, assim como a abertura para soluções criativas. Evite decisões precipitadas envolvendo dinheiro e prefira refletir antes de agir.

Peixes

Peixes

O sábado poderá despertar uma mistura intensa de emoções ligadas à sua identidade e expressão pessoal. Será um convite à reinvenção, mesmo que traga certo desconforto. Sua busca por maior autonomia e autenticidade estará em alta, e mostrar quem você realmente é poderá abrir portas inesperadas. Contudo, evite agir por impulso.