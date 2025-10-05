Tarot semanal: previsão para os signos de 06 a 12 de outubro de 2025

Será uma semana de movimento e decisões importantes, na qual cada signo será chamado a agir com consciência e equilíbrio. O tarot revela uma fase de transformações rápidas, mas que também pedirá introspecção, clareza e estratégia. Enquanto algumas situações exigirão atitude direta e respostas imediatas, outras trarão a necessidade de olhar para dentro, refletir e agir com sabedoria.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Cavaleiro de Espadas

A semana pedirá ação rápida e atitude direta. A carta do “Cavaleiro de Espadas” mostra que você conquistará muito se não perder tempo em hesitar. Você precisará apenas ter cuidado para não atropelar situações ou pessoas pelo caminho. Use sua energia para avançar com inteligência.

Touro – Rainha de Ouros

A carta da “Rainha de Ouros” fala sobre estabilidade e cuidado com o que é valioso. A semana favorecerá finanças, conforto e autovalorização. Será tempo de investir em você, nas suas bases e em tudo o que trouxer segurança. Sua praticidade será a sua maior aliada.

Gêmeos – O Enamorado

A carta dos “O Enamorados” indica decisões importantes que exigirão alinhamento com o coração. Poderá ser hora de escolher entre caminhos ou de assumir compromissos. A semana pedirá sinceridade consigo e coragem para optar pelo que realmente ressoa com seus desejos.

Câncer – Três de Ouros

A carta do “Três de Ouros” fala sobre parcerias e aprendizados. A semana será marcada pelo trabalho em equipe e pela oportunidade de crescer ao lado de outras pessoas. Tente aceitar ajuda, compartilhar saberes e valorizar as colaborações que somam no seu caminho.

Leão – O Eremita

A carta do “O Eremita” indica recolhimento e introspecção. Será um momento de buscar respostas dentro de si, silenciar o barulho externo e ouvir a própria sabedoria. Essa carta mostra que a luz que você procura já habita em você. Por isso, busque reservar tempo para si.

Virgem – Quatro de Paus

A carta do “Quatro de Paus” anuncia conquistas e celebrações. A semana será propícia para reconhecer vitórias, mesmo as pequenas, e para compartilhar momentos de alegria com quem você ama. Essa carta traz a energia da harmonia, da gratidão e do merecido descanso.

Libra – Pajem de Copas

A carta do “Pajem de Copas” traz a energia da leveza, da sensibilidade e do coração aberto. Será uma semana propícia para você se conectar com emoções sinceras, flertar com novas ideias ou afetos e deixar a intuição guiar. Por isso, esteja aberto(a) ao inesperado.

Escorpião – Sete de Espadas

A carta do “Sete de Espadas” alerta para situações que pedirão cautela. Poderá haver algo oculto, uma omissão ou até uma autossabotagem. Por isso, tente usar o discernimento e evitar confiar cegamente. Essa carta também pede estratégia: nem tudo precisará ser dito ou revelado de imediato.

Sagitário – Oito de Paus

A carta do “Oito de Paus” traz rapidez, movimento e notícias que chegam sem aviso. A semana poderá trazer mudanças repentinas ou oportunidades que exigirão resposta imediata. Por isso, tente aproveitar o ritmo acelerado e não deixar boas chances passarem. O fluxo estará a seu favor.

Capricórnio – Rei de Espadas

A carta do “Rei de Espadas” pede raciocínio lógico e objetividade. Será hora de tomar decisões claras, analisar fatos e deixar de lado as emoções excessivas. A semana favorecerá planejamento, organização e postura firme. Sua autoridade natural se destacará.

Aquário – Três de Copas

A carta do “Três de Copas” traz alegria, amizades e encontros especiais. A energia da semana favorecerá conexões sociais, momentos de descontração e celebrações. Por isso, tente se permitir viver leveza, rir mais e cultivar os vínculos que o(a) apoiarão e fortalecerão.

Peixes – Seis de Ouros

A carta do “Seis de Ouros” fala sobre equilíbrio nas trocas. Será tempo de dar e receber, de ajudar e de aceitar ajuda. Essa carta lembra que a generosidade abre portas e que a abundância circula quando não há apego. Por isso, busque compartilhar e confiar na vida.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.