A segunda semana de outubro promete agitar o cinema com um calendário cheio de filmes. Estreias infantis, comédias leves, produções de ação eletrizantes e outros gêneros variados chegam às salas, oferecendo opções para quem busca diversão em família, emoção ou boas risadas. É um momento especial para os cinéfilos, que terão uma programação diversificada.

A seguir, confira 4 filmes que chegam ao cinema nesta semana de outubro!

1. Depois da Caçada (09/10)

“Depois da Caçada” promete provocar reflexões sobre acusações, reputação e verdades ocultas (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

“Depois da Caçada”, dirigido por Luca Guadagnino, é um suspense que aborda poder, responsabilidade e o impacto de acusações graves em ambientes acadêmicos. Julia Roberts interpreta uma professora universitária que se vê numa encruzilhada: uma aluna acusa um colega de sala de algo grave, e isso desencadeia revelações que podem abalar não apenas a reputação de seus pares, mas também segredos do seu próprio passado.

2. Tron: Ares (09/10)

“Tron: Ares” acompanha Ares, que deixa o ambiente digital para entrar no mundo real em uma missão de alto risco (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

O terceiro filme da franquia “Tron”, uma das produções mais aguardadas da temporada, marca a expansão definitiva do universo criado nos anos 1980. Desta vez, a trama acompanha Ares, um programa sofisticado interpretado por Jared Leto, que deixa o ambiente digital para entrar no mundo real em uma missão de alto risco. Esse encontro entre tecnologia e humanidade inaugura a primeira interação direta dos seres humanos com inteligências artificiais oriundas da chamada “Grade”, o que promete redefinir os limites da ficção científica no cinema.

3. A Casa Mágica da Gabby: O Filme (09/10)

“A Casa Mágica da Gabby: O Filme” leva a série de sucesso às telonas com uma aventura cheia de cores e imaginação (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Esta famosa série infantil da DreamWorks Animation, que conquistou crianças ao redor do mundo no streaming, chega às telonas pela primeira vez. “A Casa Mágica da Gabby: O Filme” traz a personagem Gabby em uma nova aventura repleta de cores, música e imaginação, expandindo o universo já conhecido pelos fãs. A produção mantém o charme e a criatividade da série original, que mistura ação ao vivo com animação, apresentando ao público um enredo envolvente e cheio de mensagens positivas.

4. Perrengue Fashion (09/10)

“Perrengue Fashion” mostra os desafios de uma influenciadora de moda na Amazônia (Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes e Paris Filmes)

No filme “Perrengue Fashion”, Paula Pratta (Ingrid Guimarães) é uma influenciadora de moda que vê uma grande chance de se firmar como referência no mercado digital ao ser chamada para uma grande campanha de Dia das Mães. No entanto, os seus planos mudam quando o filho, Cadu (Filipe Bragança), decide deixar tudo para trás e se dedicar ao ativismo ambiental, mudando-se para uma ecovila na Amazônia. Disposta a trazê-lo de volta, ela embarca em uma jornada que a faz repensar seus valores e sua relação com ele.