Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/10/2025

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros tenderá a intensificar as emoções e a provocar mudanças em diferentes áreas da vida. Cada nativo perceberá essas influências de modo particular — seja nas relações pessoais, nas finanças ou no trabalho. Por isso, será essencial agir com serenidade, observar os próprios impulsos e buscar o equilíbrio antes de tomar decisões importantes. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e veja como aproveitar as energias do dia da melhor maneira possível!

Áries

Os nativos de Áries desejarão conquistar segurança material (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Você desejará conquistar segurança material. Todavia, a pressa em alcançar resultados poderá gerar tensão. Logo, deverá evitar atitudes impulsivas com o dinheiro ou com outros bens. Ainda nesta quinta-feira, será possível que surjam conflitos entre os desejos e as necessidades, o que exigirá paciência e foco.

Touro

Os nativos de Touro poderão contar com uma força interior capaz de renovar a confiança e a vitalidade (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, as emoções intensas poderão levá-lo(a) a agir por impulso. Nesse contexto, será essencial manter o autocontrole e direcionar a energia de forma equilibrada, cuidando do corpo e da mente. Ao longo do dia, a autoestima tenderá a oscilar, mas, em contrapartida, você contará com uma força interior capaz de renovar sua confiança e vitalidade.

Gêmeos

Será importante que os nativos de Gêmeos respeitem os próprios limites (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Emoções profundas poderão emergir, acompanhadas de uma inquietação difícil de compreender ou expressar. Nesse contexto, o ideal será buscar momentos de recolhimento, respeitando os próprios limites e preservando a sua energia. Ouvir o que vem de dentro ajudará a restaurar o equilíbrio emocional. Além disso, evite conflitos, pois a tendência será sentir-se mais sensível e confuso(a).

Câncer

O ideal será que os nativos de Câncer evitem reações impulsivas diante de opiniões divergentes (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Você poderá se deparar com tensões nos círculos sociais e nas parcerias, sobretudo se as expectativas não forem bem alinhadas. Nesse cenário, o ideal será evitar reações impulsivas diante de opiniões divergentes. Ainda nesta quinta-feira, o desejo de afirmar a sua identidade possivelmente entrará em conflito com os planos coletivos, o que exigirá uma reflexão profunda sobre o quanto está disposto(a) a ceder.

Leão

A quinta-feira será favorável para os nativos de Leão se abrirem para novas ideias e conexões fora do comum (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Será um bom dia para se abrir para novas ideias e conexões fora do comum. Inclusive, os amigos servirão como agentes de transformações. Mudanças no ambiente social poderão trazer surpresas estimulantes, mesmo que desafiem o seu senso de controle. Aproveite estas energias para escutar quem pensa diferente, pois a inovação nascerá do desconforto.

Virgem

Os nativos de Virgem poderão enfrentar mudanças no setor profissional ou na forma como lidam com as responsabilidades (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, reviravoltas poderão marcar a vida profissional ou transformar a forma como lida com as responsabilidades. Se conseguir manter a flexibilidade e a disposição para se adaptar, ideias originais e mudanças inesperadas tenderão a abrir novos caminhos, ajudando-o(a) a romper padrões que limitam o seu crescimento.

Libra

Os nativos de Libra poderão questionar as próprias crenças, ampliando a visão de mundo (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Questionamentos sobre crenças poderá surgir de forma repentina, ampliando a sua visão de mundo. Inclusive, o desejo por liberdade intelectual e experiências fora da rotina estará mais forte, o(a) atraindo para caminhos desconhecidos. Além disso, uma conversa ou descoberta possivelmente transformará a sua forma de pensar.

Escorpião

Os nativos de Escorpião deverão investir em diálogos honestos e evitar reações rígidas ou irônicas (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

O clima nos relacionamentos poderá se tornar tenso, com discussões e desencontros de opinião. Palavras ditas no calor do momento poderão gerar distanciamentos desnecessários. Haverá, inclusive, o desafio de equilibrar o que sente com o que comunica. Diante dessas energias, o ideal será investir em diálogos honestos e evitar reações rígidas ou irônicas.

Sagitário

A quinta-feira pedirá que os nativos de Sagitário evitem conflitos desnecessários e respeitem os próprios limites (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Você poderá sentir maior pressão em suas responsabilidades diárias, especialmente no trabalho. Nesse contexto, será importante cultivar paciência e manter o foco, evitando conflitos desnecessários com colegas. Além disso, seu corpo tenderá a exigir mais atenção, portanto respeite os próprios limites.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio sentirão a necessidade de expressar as emoções e buscar prazer (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de expressar as suas emoções e buscar prazer. Porém, o desejo por diversão poderá entrar em conflito com algumas tensões da rotina. Logo, o ideal será controlar os impulsos, especialmente nas relações próximas. Além disso, o autocuidado o(a) ajudará a manter a sua energia positiva.

Aquário

Nesta quinta-feira, as emoções dos nativos de Aquário estarão mais intensas (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

As suas emoções estarão intensas nesta quinta-feira. Além disso, você possivelmente se sentirá dividido(a) entre a necessidade de segurança e os desejos impulsivos. Como resultado, tensões poderão surgir, o que exigirá cuidado para não gerar conflitos no ambiente familiar. Será importante manter a calma e evitar decisões que afetarão o bem-estar emocional.

Peixes

Será essencial que os nativos de Peixes tomem cuidado com a comunicação, sobretudo com pessoas próximas ou no ambiente de trabalho (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Você tenderá a se comunicar com mais intensidade e impulsividade, o que poderá gerar mal-entendidos ou discussões. Por isso, será importante escolher bem as palavras e ouvir com atenção, sobretudo em conversas com pessoas próximas ou no ambiente de trabalho. Ainda nesta quinta-feira, a sua mente estará mais ágil, mas também ansiosa.