7 diferenças entre os gatos das raças persa e himalaio

O gato persa e o himalaio podem ser inicialmente confundidos, mas eles têm características únicas (Imagem: ANURAK PONGPATIMET e Ta2ng Ko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

À primeira vista, gatos persas e himalaios podem facilmente ser confundidos. Ambos apresentam pelagem longa, corpo robusto e um rosto achatado que encanta os tutores. Porém, por trás dessa semelhança visual, existem detalhes importantes que diferenciam as duas raças. Desde a origem até a personalidade, cada uma delas desenvolveu características próprias que impactam tanto no dia a dia do animal quanto na relação com a família.

A seguir, confira algumas diferenças entre os gatos das raças persa e himalaio!

1. Origem da raça

O gato persa é considerado uma das raças mais antigas do mundo. Sua história remonta ao século XVII, quando foi trazido da Pérsia (atual Irã) para a Europa, sendo rapidamente associado à nobreza por sua aparência elegante e majestosa.

O himalaio, por outro lado, é fruto de um trabalho de cruzamento realizado nos Estados Unidos a partir da década de 1930. Criadores buscavam unir a estrutura física e o pelo longo do persa com as marcas de extremidades escuras do siamês.

2. Aparência geral

Os persas possuem corpo compacto, patas curtas e ossatura forte, transmitindo a impressão de um gato arredondado e equilibrado. Seu porte médio a grande e o conjunto de traços o tornam um dos gatos mais “simétricos” da espécie. O himalaio herdou essa mesma estrutura física, mas, em alguns exemplares, é possível notar uma leve influência do siamês: linhas um pouco mais alongadas, expressão mais delicada e postura menos pesada.

O persa apresenta uma variedade enorme de cores e padrões de pelagem (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock)

3. Pelagem

Ambos têm pelo longo e denso, que exige escovação diária para evitar nós. No entanto, o persa apresenta uma variedade enorme de cores e padrões — que podem ser sólidos, rajados, bicolores, tricolores e até tons raros como o lilás ou creme.

O himalaio, em contrapartida, só é encontrado em uma variação: o padrão colourpoint. Nesse caso, o corpo tem tonalidade clara (creme ou bege) e as extremidades — como focinho, orelhas, cauda e patas — são mais escuras, lembrando a estética do siamês.

4. Cor dos olhos

Os olhos do persa são grandes, arredondados e podem ter diversas cores: cobre, verde, azul e até dois tons diferentes em casos de heterocromia. Essa variedade amplia ainda mais a beleza e a diversidade da raça. Já o himalaio não apresenta essa pluralidade. Seus olhos são sempre de um azul profundo e expressivo, resultado da herança genética do siamês.

5. Focinho e rosto

O rosto achatado é uma característica marcante do persa, conhecido pelo focinho extremamente curto, chamado de braquicefalia. Isso confere ao gato uma expressão doce, mas também está ligado a dificuldades respiratórias e lacrimejamento excessivo. O himalaio compartilha desse traço, mas em geral tem o rosto um pouco menos achatado, equilibrando o padrão persa com o alongamento herdado do siamês.

O gato himalaio herdou do siamês uma veia mais sociável e comunicativa (Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock)

6. Temperamento

O persa é famoso por sua tranquilidade. Ele prefere ambientes calmos, gosta de observar e não costuma exigir atenção constante. Essa característica faz dele o gato ideal para tutores que buscam companhia silenciosa e momentos de descanso ao lado do pet. O himalaio, por outro lado, herdou do siamês uma veia mais sociável e comunicativa. Embora também aprecie a calma, gosta de interagir, brincar e estar próximo da família.

7. Nível de atividade

Enquanto o persa prefere passar grande parte do dia repousando em locais confortáveis, o himalaio tem energia um pouco maior. Ele não chega a ser tão ativo quanto o siamês, mas gosta de explorar, correr atrás de brinquedos e interagir mais com o ambiente. Essa diferença pode impactar diretamente no estilo de vida do tutor: quem prefere um gato mais contemplativo se identifica com o persa, enquanto quem deseja mais movimento e brincadeiras encontra no himalaio uma boa opção.