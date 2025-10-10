InícioRevista do Correio
Revista do Correio

5 cortes de cabelo para meninos para o Dia das Crianças

A data pode ser uma oportunidade para renovar o visual dos pequenos e deixá-los prontos para curtir a festa com estilo

O Dia das Crianças pode ser uma oportunidade de renovar o corte de cabelo dos pequenos (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O Dia das Crianças pode ser uma oportunidade de renovar o corte de cabelo dos pequenos (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, é uma data marcada por diversão, encontros em família e muitas comemorações. Mais do que brinquedos, o momento também pode ser uma oportunidade para reforçar a autoestima e o estilo dos pequenos. Nesse contexto, o visual ganha um papel importante, já que um corte de cabelo bem escolhido pode transformar a aparência e deixar a criança animada para a festa.

Pensando nisso, Ricardo Silva, barbeiro da BR Barbearia, lista cinco tendências de cortes de cabelo para meninos que unem praticidade e estilo. Confira!

1. Corte degradê clássico 

Menino loiro com o cabelo cortado em degradê e com topete em barbearia
O corte de cabelo degradê combina com qualquer ocasião (Imagem: Evgeniy Kalinovskiy | Shutterstock)

O corte de cabelo degradê nunca sai de moda. “É um dos cortes mais versáteis e combina com qualquer ocasião. O degradê dá um ar moderno, mas sem perder a leveza. Para os pais, é uma ótima escolha porque facilita muito na hora de arrumar: basta alinhar o topo com um pouco de pomada infantil ou até deixar natural. Ele funciona bem tanto em festas formais quanto em momentos mais casuais”, detalha Ricardo Silva.

2. Estilo moicano discreto 

Mãos masculinas cortando o cabelo de menino no estilo moicano baixo em barbearia
O estilo moicano é um corte de cabelo que traz personalidade e diversão para o visual (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock)

O moicano discreto é um corte de cabelo diferenciado. “As crianças adoram esse estilo, pois traz personalidade e um ar divertido. O ideal é manter o moicano mais baixo e suave, sem exageros, para não atrapalhar o dia a dia. Esse corte chama atenção em fotos e dá um toque especial nas festas, além de ser fácil de manter com apenas um pouco de creme ou spray fixador infantil”, comenta o barbeiro.

3. Social repicado 

Menino com cabelo curto e repicado, usando camiseta preta em barbearia
O social repicado é prático e dá movimento aos fios (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O repicado é prático e versátil. “Esse corte é perfeito para quem busca praticidade. O repicado no comprimento médio ajuda a dar movimento aos fios, o que facilita na hora de pentear e combina com diferentes formatos de rosto. É indicado para quem gosta de variar o penteado: pode ser usado mais alinhado em festas ou bagunçadinho para um visual despojado”, explica o profissional.

4. Risca lateral marcada

Menino com o cabelo curto e com risca na lateral em barbearia
A risca lateral ajuda a definir o penteado (Imagem: Stenko Vlad | Shutterstock)

O corte de cabelo com uma risca lateral continua em alta. “A risca lateral continua sendo uma tendência forte entre os pequenos. Além de dar aquele ar estiloso e charmoso, ela ajuda a definir melhor o penteado. Esse corte combina muito bem com festas de escola ou eventos em família, já que transmite cuidado e elegância. O ideal é refazer a marcação com o barbeiro periodicamente para manter o visual sempre em dia”, conta Ricardo Silva.

5. Corte cacheado natural

Menino com cabelo cacheado curto, usando camisa branca em fundo amarelo e sorrindo
O corte em camadas é ideal para os cabelos cacheados (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Para os pequenos com cabelos cacheados, o ideal é o corte em camadas. “Para os meninos de cabelo cacheado, a dica é valorizar os fios naturais, mantendo o comprimento que permita definição sem dar trabalho. Um bom corte em camadas garante forma, volume controlado e movimento. Além disso, basta aplicar um creme de pentear leve para realçar os cachos. É prático, bonito e mantém a identidade da criança”, finaliza o especialista da BR Barbearia.

Por Lyzie Vitorino

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 10/10/2025 16:00
    SIGA
    x