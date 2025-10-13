InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/10/2025

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

A segunda-feira será favorável para os nativos refletirem, ajustarem as relações afetivas e terem momentos de autocuidado (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta segunda-feira, as emoções tenderão a se intensificar, trazendo maior sensibilidade e desejo de conexão. Será um dia propício para reflexões, ajustes nas relações afetivas e momentos de autocuidado, mas que também pedirá equilíbrio entre razão e emoção. A atenção aos próprios limites será essencial para aproveitar oportunidades de crescimento pessoal e fortalecer vínculos importantes. Confira as previsões do horóscopo do dia e veja como essas energias vão agir em seu signo!

Áries

Ilustração do signo de áries em um fundo cinza
Os nativos de Áries desejarão expressar o que sentem nesta segunda-feira (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, o desejo de expressar o que sente estará forte. No entanto, será necessário cuidado para que as emoções não dominem suas atitudes. Haverá vontade de se aproximar de quem ama e de viver momentos de alegria e afeto, mas o excesso de sensibilidade poderá gerar pequenas contradições.

Touro

Ilustração do signo de touro em um fundo cinza
Os nativos de Touro dedicarão bastante atenção ao lar, à família e às emoções (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção ao lar, à família e às próprias emoções. Poderá surgir um misto de carinho e necessidade de acolhimento, ao mesmo tempo em que alguma tensão entre o que deseja e o que é possível realizar se fará presente. Será um dia para valorizar os vínculos afetivos, sem se sobrecarregar com responsabilidades que pertencem a outros.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em um fundo cinza
Os nativos de Gêmeos deverão usar a sensibilidade para comunicar o que sentem (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Conversas cheias de emoção e uma vontade maior de se expressar com sinceridade poderão surgir. As palavras ganharão um tom mais afetivo, mas será importante evitar reações exageradas diante de pequenas divergências. Use a sensibilidade para comunicar o que sente, mantendo o equilíbrio entre razão e emoção.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em um fundo cinza
As finanças e os valores pessoais se destacarão na segunda-feira dos nativos de Câncer (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Você estará mais focado(a) em seus valores pessoais e em questões materiais, o que poderá trazer motivação, mas também exigirá equilíbrio. Surgirá um impulso para gastar ou investir em algo que proporcione conforto emocional, mas será fundamental agir com cautela. O desejo por segurança e estabilidade, especialmente no campo financeiro, estará em destaque, guiando suas decisões.

Leão

Ilustração do signo de leão em um fundo cinza
Os nativos de Leão sentirão a necessidade de proteger o que é importante para eles (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Uma onda de sensibilidade poderá intensificar suas emoções. Haverá o desejo de proteger o que é importante para você, mas também tendência a reagir com força diante dos desafios. Será um dia de reflexão interna, em que transformações pessoais poderão surgir. Procure compreender o que realmente move suas atitudes.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em um fundo cinza
Os sonhos e as intuições dos nativos de Virgem poderão trazer respostas valiosas (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Você estará mais conectado com seu mundo interior, e emoções profundas ou memórias adormecidas poderão surgir. Será um bom momento para refletir sobre o que precisa ser liberado ou transformado. Sonhos e intuições poderão trazer respostas valiosas. No entanto, evite se sobrecarregar com situações que estão além do seu controle.

Libra

Ilustração do signo de libra em um fundo cinza
Os librianos se envolverão bastante com as relações sociais (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com relações sociais, e um forte desejo de pertencimento estará presente. Poderão surgir contradições entre o que os amigos esperam e o que seu coração deseja, tornando essencial identificar quais vínculos realmente nutrem e inspiram você. Projetos em equipe terão mais força se houver espaço para diálogo e empatia.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em um fundo cinza
A segunda-feira será propícia para os nativos de Escorpião realizarem trocas intelectuais (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

O dia favorecerá aprendizados profundos e trocas intelectuais. Conversas significativas poderão abrir novas perspectivas, especialmente ligadas ao crescimento pessoal. Você terá mais clareza mental e força emocional para defender suas ideias com paixão e sensibilidade. Confie em você, pois razão e emoção caminharão juntas.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em um fundo cinza
A mente dos nativos de Sagitário estará afiada para lidar com temas complexos, como finanças, vínculos afetivos e transformações pessoais (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Os sentimentos ganharão profundidade, e revelações importantes poderão surgir em conversas íntimas. Sua mente estará afiada para lidar com temas complexos, especialmente relacionados a finanças, vínculos afetivos e transformações pessoais. Será um momento favorável para resolver pendências e tomar decisões com firmeza e clareza emocional.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em um fundo cinza
Será um bom dia para os nativos de Capricórnio cuidarem dos relacionamentos (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção aos relacionamentos, que exigirão uma entrega emocional mais profunda. Será um dia favorável para conversas significativas e conexões autênticas, especialmente com pessoas que compartilham sua visão de mundo. Mesmo que surjam tensões entre o que sente e o que precisa demonstrar, essas experiências trarão crescimento e aprendizado nas trocas com o outro, fortalecendo vínculos e ampliando sua compreensão afetiva.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em um fundo cinza
Haverá oportunidades para que os nativos de Aquário expandam os horizontes no setor profissional (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Será fundamental prestar atenção ao equilíbrio entre rotina e bem-estar emocional. Atividades que nutrem corpo e alma ganharão destaque, trazendo significado até para tarefas que pareciam automáticas. Haverá oportunidades para expandir seus horizontes no trabalho, desde que você respeite seus limites. Evite cobranças excessivas e acolha suas emoções com gentileza.

Peixes

Ilustração do signo de peixes em um fundo cinza
A segunda-feira favorecerá a expressão criativa e as experiências alegres dos nativos de Peixes (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

O dia favorecerá a expressão criativa e a conexão com experiências que tragam alegria e inspiração. As emoções poderão se manifestar com intensidade, pedindo espaço para serem vividas de maneira autêntica. Surgirá um impulso para se entregar a momentos prazerosos, mas será essencial equilibrar desejo e consciência, evitando excessos ou expectativas irreais.

