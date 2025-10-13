O leite em pó é um ingrediente versátil que transforma sobremesas simples em delícias irresistíveis. Com ele, é possível criar preparações cremosas, saborosas e que conquistam variados paladares, mesmo sem exigir técnicas complicadas. Além de agregar sabor, ele facilita o dia a dia na cozinha, permitindo que doces rápidos e práticos ganhem textura e consistência perfeitas, tornando qualquer momento mais doce e especial.
A seguir, confira 4 sobremesas práticas e deliciosas com leite em pó!
Bolo de leite em pó cremoso
Ingredientes
Massa
- 4 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de leite em pó
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio e cobertura
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 4 colheres de sopa de leite em pó
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o leite e o óleo até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo e o leite em pó, mexendo até ficar uma massa lisa. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma média untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar completamente antes de cortar para o recheio. Reserve.
Recheio e cobertura
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite em pó, a manteiga e o leite. Leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar e começar a soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem até ficar liso. Deixe esfriar antes de utilizar.
Montagem
Corte o bolo ao meio, no sentido horizontal. Espalhe metade do creme sobre a primeira parte da massa. Coloque a outra metade por cima e cubra com o restante do creme. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir para firmar bem o recheio e a cobertura.
Musse de leite em pó com morango
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite sem soro
- 1/2 xícara de chá de leite em pó
- 250 g de morango picado
- 12 g de gelatina sem sabor
- 5 colheres de sopa de água
- Morangos para decorar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a água e polvilhe a gelatina por cima. Deixe absorver por 1 minuto e depois leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver completamente. Reserve. No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Bata até ficar homogêneo. Com o liquidificador ligado, adicione a gelatina dissolvida aos poucos e continue batendo até incorporar. Em um refratário grande, coloque uma camada de musse, uma camada de morango e finalize com o restante da musse. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou até firmar. Decore com os morangos e sirva em seguida.
Palha italiana de leite em pó
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 4 colheres de sopa de leite em pó
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1 1/2 xícara de chá de biscoitos de maisena picados
- Leite em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite em pó e a manteiga. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar até a mistura engrossar e começar a desgrudar do fundo da panela no ponto de brigadeiro. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Acrescente o biscoito maisena e envolva bem com o creme. Despeje a mistura em uma forma média forrada com papel-manteiga, espalhando e nivelando com uma espátula. Leve à geladeira por 2 horas, ou até firmar bem. Corte em quadradinhos e polvilhe o leite em pó por cima. Sirva em seguida.
Cookies de leite em pó com gotas de chocolate
Ingredientes
- 2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de leite em pó
- 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- 1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/4 de xícara de chá de açúcar
- 1 ovo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 3/4 de xícara de chá de gotas de chocolate
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o leite em pó, o fermento químico em pó e o sal. Reserve. Em outra tigela, bata a manteiga, o açúcar mascavo e o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente o ovo e a essência de baunilha, misturando até incorporar bem. Adicione os ingredientes secos à mistura aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Junte as gotas de chocolate e misture novamente. Modele pequenas porções da massa, formando bolinhas e achatando levemente. Distribua os cookies em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 a 12 minutos, ou até as bordas começarem a dourar. Retire do forno, deixe esfriar e sirva em seguida.