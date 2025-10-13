O leite em pó é um ingrediente versátil que transforma sobremesas simples em delícias irresistíveis. Com ele, é possível criar preparações cremosas, saborosas e que conquistam variados paladares, mesmo sem exigir técnicas complicadas. Além de agregar sabor, ele facilita o dia a dia na cozinha, permitindo que doces rápidos e práticos ganhem textura e consistência perfeitas, tornando qualquer momento mais doce e especial.

A seguir, confira 4 sobremesas práticas e deliciosas com leite em pó!

Bolo de leite em pó cremoso

Ingredientes

Massa

4 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de leite em pó

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio e cobertura

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

4 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de leite

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o leite e o óleo até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo e o leite em pó, mexendo até ficar uma massa lisa. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma média untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar completamente antes de cortar para o recheio. Reserve.

Recheio e cobertura

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite em pó, a manteiga e o leite. Leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar e começar a soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem até ficar liso. Deixe esfriar antes de utilizar.

Montagem

Corte o bolo ao meio, no sentido horizontal. Espalhe metade do creme sobre a primeira parte da massa. Coloque a outra metade por cima e cubra com o restante do creme. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir para firmar bem o recheio e a cobertura.

Musse de leite em pó com morango

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite sem soro

1/2 xícara de chá de leite em pó

250 g de morango picado

picado 12 g de gelatina sem sabor

5 colheres de sopa de água

Morangos para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a água e polvilhe a gelatina por cima. Deixe absorver por 1 minuto e depois leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver completamente. Reserve. No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Bata até ficar homogêneo. Com o liquidificador ligado, adicione a gelatina dissolvida aos poucos e continue batendo até incorporar. Em um refratário grande, coloque uma camada de musse, uma camada de morango e finalize com o restante da musse. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou até firmar. Decore com os morangos e sirva em seguida.

Palha italiana de leite em pó (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)

Palha italiana de leite em pó

Ingredientes

395 g de leite condensado

4 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 1/2 xícara de chá de biscoitos de maisena picados

Leite em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite em pó e a manteiga. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar até a mistura engrossar e começar a desgrudar do fundo da panela no ponto de brigadeiro. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Acrescente o biscoito maisena e envolva bem com o creme. Despeje a mistura em uma forma média forrada com papel-manteiga, espalhando e nivelando com uma espátula. Leve à geladeira por 2 horas, ou até firmar bem. Corte em quadradinhos e polvilhe o leite em pó por cima. Sirva em seguida.

Cookies de leite em pó com gotas de chocolate

Ingredientes

2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de leite em pó

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente

em temperatura ambiente 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de açúcar

1 ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

3/4 de xícara de chá de gotas de chocolate

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o leite em pó, o fermento químico em pó e o sal. Reserve. Em outra tigela, bata a manteiga, o açúcar mascavo e o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente o ovo e a essência de baunilha, misturando até incorporar bem. Adicione os ingredientes secos à mistura aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Junte as gotas de chocolate e misture novamente. Modele pequenas porções da massa, formando bolinhas e achatando levemente. Distribua os cookies em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 a 12 minutos, ou até as bordas começarem a dourar. Retire do forno, deixe esfriar e sirva em seguida.