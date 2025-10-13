Arroz de pirarucu e frutos do mar cozido no caldo da moqueca de banana-da-terra (Imagem: Glauco Epov | Chef Mariele Horbach e Grupo Hungry) - (crédito: EdiCase)

Versátil e aromático, o leite de coco confere personalidade e um sabor inconfundível às receitas. Símbolo da cozinha brasileira, ele acrescenta cremosidade e um toque tropical que enriquece cada criação. Com sua presença marcante, transforma preparos comuns em combinações cheias de identidade e encanto regional.

A seguir, veja 3 receitas incríveis com leite de coco da Chef Mariele Horbach, do Grupo Hungry!

Arroz de pirarucu e frutos do mar cozido no caldo da moqueca de banana-da-terra

Um arroz perfumado, saboroso e com toque brasileiro da banana-da-terra. As lascas de peixe se misturam ao aroma do leite de coco e azeite de dendê, sem deixar o arroz muito úmido, mas com um sabor surpreendente e irresistível para os amantes de frutos do mar.

Ingredientes

Arroz

500 g de arroz parboilizado

300 g de pirarucu

2 cebolas picadas

4 tomates sem sementes e picados

4 dentes de alho triturados

400 ml de caldo de camarão

500 g de lula em anéis

500 g de camarão-rosa limpo

500 g de mexilhões limpos

Azeite, cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Caldo da moqueca de banana-da-terra

100 g de tilápia cortada em cubos

4 camarões limpos cortados em cubos

100 ml de caldo de camarão ou de peixe

1/2 cebola picada

2 tomates italianos picados

2 dentes de alho picados

1/2 pimenta dedo-de-moça picada

1/2 pimentão amarelo picado

20 ml de azeite de dendê

50 ml de leite de coco

2 bananas-da-terra bem maduras

bem maduras Coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Caldo da moqueca de banana-da-terra

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola, o alho, o pimentão e a pimenta dedo-de-moça. Acrescente o caldo de peixe ou camarão e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Acrescente o leite de coco, o coentro e a banana-da-terra, deixando cozinhar por 5 minutos. Após, processe até formar um caldo uniforme. Reserve.

Arroz

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e sele os camarões por 4 minutos e reserve. Na mesma panela, refogue o alho e a cebola. Adicione a lula, os mexilhões e o pirarucu, sem mexer muito. Acrescente o arroz, envolva bem os ingredientes. Adicione o tomate e parte do caldo da moqueca, reservando o restante. Quando o arroz estiver no meio da cocção, adicione os camarões e mexa. Finalize com cheiro-verde e tampe a panela por 5 minutos. Sirva em seguida.

Ensopado de camarão no abacaxi com arroz de coco e couve crispy

Ensopado de camarão no abacaxi com arroz de coco e couve crispy

Um prato tropical e sofisticado: camarões e chuchu delicadamente refogados, servidos dentro do abacaxi, acompanhados de arroz cremoso de coco e couve crispy crocante. Uma explosão de sabores e texturas.

Ingredientes

Ensopado de camarão

4 chuchus cortados em cubos

700 g de camarão descascado e limpo

descascado e limpo 4 tomates sem pele, sem sementes e cortados em cubos

4 dentes de alho picados

2 cebolas pequenas picadas

100 g de ervas frescas (coentro, cebolinha, salsinha)

Suco de 1 limão

50 ml de azeite

2 pimentas dedo-de-moça sem sementes e cortadas em fatias

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 abacaxi

Água para cozinhar

Arroz de coco

1 colher de sopa de óleo

1 cebola média picada

1 xícara de chá de arroz

100 ml de leite de coco

600 ml de água

200 g de coco ralado

Sal a gosto

Couve crispy

1 maço grande de couve-manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de óleo (para fritura)

Modo de preparo

Ensopado de camarão

Em uma tigela, tempere os camarões com sal, limão e pimenta-do-reino. Grelhe os camarões por 2 minutos em uma panela em fogo médio e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho, adicione o tomate, as ervas e a pimenta dedo-de-moça, deixando ferver por 5-6 minutos. Acrescente os camarões e os chuchus, adicionando 1/4 de xícara de chá de água, e cozinhe até os camarões ficarem al dente. Corte o abacaxi ao meio no sentido do comprimento, retire a polpa e misture parte dela ao ensopado, depois coloque o restante dentro do abacaxi. Finalize com salsinha ou coentro. Reserve.

Arroz de coco

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o arroz. Adicione a água e o sal. Depois acrescente o leite de coco e finalize com o coco ralado. Reserve.

Couve crispy

Lave, seque e corte a couve em tiras finas, tempere e prepare de três formas: air fryer (180 °C, 8 minutos), frita (até dourar) ou forno (180 °C, 10 minutos). Monte uma camada de couve crispy no prato, adicione o arroz de coco e sirva com o ensopado de camarão no abacaxi.

Moqueca de peixe branco com arroz cremoso de coco

Moqueca de peixe branco com arroz cremoso de coco

Clássico da culinária brasileira, preparado com peixe branco, pimentões, tomate e leite de coco, acompanhado de arroz cremoso que valoriza a suavidade e o aroma do coco. Um prato reconfortante e cheio de sabor.

Ingredientes

Moqueca de peixe branco

4 colheres de sopa de azeite

1 kg de peixe branco

500 g de tomate picado

1 pimentão verde picado

1 pimentão vermelho picado

500 ml de leite de coco

1 maço de coentro picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-preta moída a gosto

Arroz de coco cremoso

400 g de arroz branco

60 ml de óleo

500 ml de água

300 ml de leite de coco

2 cebolas picadas

Lascas de coco para decorar

Modo de preparo

Moqueca de peixe branco

Em uma tigela, tempere o peixe com sal e a pimenta-preta e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio, adicione a cebola e o alho e deixe refogar por 3 minutos. Junte o tomate e os pimentões, deixando cozinhar por mais 5 minutos. Junte o leite de coco e o peixe e deixe ferver em fogo baixo por 15 minutos, ou até o peixe cozinhar. Por fim, junte todos os ingredientes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Arroz de coco cremoso

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o arroz e misture bem. Coloque o sal, a água e o leite de coco e cozinhe por 18 minutos. Sirva com a moqueca e decore com as lascas de coco.

Por Gabriela Andrade