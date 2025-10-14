InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos em 14/10/2025

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

O movimento dos astros trará uma energia intensa e transformadora nesta terça-feira (Imagem: Amenhotepov | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O movimento dos astros trará uma energia intensa e transformadora nesta terça-feira (Imagem: Amenhotepov | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta terça-feira, o movimento dos astros trará uma energia intensa e transformadora, capaz de despertar emoções profundas e provocar mudanças significativas em diferentes áreas da vida. Cada nativo sentirá essas influências de maneira particular — alguns com maior impulso para agir e se expressar, já outros com a necessidade de introspecção e equilíbrio. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como enfrentar os obstáculos e aproveitar as oportunidades do dia!

Áries

Ilustração do signo de Áries, com a cabeça de um carneiro e chifres curvados voltados para fora, cercada por pequenas estrelas, em fundo bege
Os nativos de Áries estarão cheios de energia criativa (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A terça-feira tenderá a ser intensa. Isso porque haverá uma energia que favorecerá a criatividade e a expressão pessoal. Desse modo, tudo o que você fizer com paixão terá a chance de crescer. Apesar disso, busque evitar conflitos desnecessários e disputas de poder, especialmente com pessoas próximas. Ademais, procure canalizar as emoções intensas em algo produtivo.

Touro

Ilustração do signo de Touro, com a cabeça de um touro e chifres voltados para cima, decorada com estrelas e uma lua crescente sobre a cabeça, em fundo bege
Os nativos de Touro sentirão necessidade de segurança emocional (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de segurança emocional e conexão com as memórias. Ao mesmo tempo, poderá haver o desejo de expansão e reconhecimento dentro do lar ou entre as pessoas próximas. Diante desse cenário, tome cuidado para não forçar mudanças ou impor as suas vontades, pois o equilíbrio virá da escuta.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, com duas figuras humanas posicionadas lado a lado e voltadas em direções opostas, conectadas por pequenas estrelas, em fundo bege
Os nativos de Gêmeos terão destaque na comunicação (Imagem: Tartila | Shutterstock)

As suas palavras tenderão a ter um peso maior, podendo provocar transformações profundas ao seu redor. Nesse contexto, haverá uma energia expansiva na sua forma de se comunicar, trazendo clareza, confiança e um brilho natural. Contudo, você deverá evitar debates intensos ou tentar convencer os outros a todo custo. Lembre-se de que ouvir é tão poderoso quanto falar.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, com um caranguejo de pinças abertas envolto por pequenas estrelas, em fundo bege
Os nativos de Câncer buscarão mais estabilidade no setor financeiro (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você poderá sentir um impulso para afirmar os seus valores e buscar estabilidade, especialmente no que diz respeito aos recursos e talentos. Ao longo do dia, haverá uma confiança natural que favorecerá decisões ousadas, desde que sejam tomadas com consciência. Ainda nesta terça-feira, questões ligadas ao medo ou ao controle possivelmente surgirão. No caso, encare-as como oportunidades de crescimento.

Leão

Ilustração do signo de Leão, com a cabeça de um leão de juba farta voltada para o lado, cercada por um arco de estrelas, em fundo bege
Os nativos de Leão sentirão um forte desejo de afirmar a própria identidade (Imagem: Tartila | Shutterstock)

As suas emoções estarão intensas, podendo influenciar a forma como se expressa. Além disso, você desejará afirmar a sua identidade. Por conta dessas energias, as conversas poderão parecer mais tensas ou desafiadoras. Logo, será importante que tenha cautela antes de reagir e evite levar tudo para o lado pessoal, equilibrando escuta com flexibilidade.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, com o perfil de uma mulher de cabelos longos adornada por uma flor e pequenas estrelas ao redor, em fundo bege
Os nativos de Virgem buscarão silêncio e compreensão (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Emoções profundas poderão surgir de forma inesperada, trazendo à tona memórias. Como resultado, você tenderá a se recolher, tentando entender o que está por trás do que sente. No processo, atente-se para não racionalizar tudo ou buscar explicações imediatas. Afinal, o excesso de pensamentos possivelmente atrapalhará o descanso da mente.

Libra

Ilustração do signo de Libra, representada por uma balança com dois pratos equilibrados, um contendo uma lua e o outro uma estrela, em fundo bege
Os nativos de Libra deverão transformar as tensões do dia em crescimento pessoal (Imagem: Tartila | Shutterstock)

As relações sociais e os projetos coletivos estarão rodeados por uma energia intensa. Logo, será um bom dia para equilibrar o seu desejo de brilhar com a necessidade de ouvir e compreender as opiniões alheias. No processo, entretanto, você poderá se deparar com desafios na comunicação, o que exigirá cuidado para evitar mal-entendidos. Use as energias desta terça-feira para transformar as tensões em crescimento pessoal.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, com a figura de um escorpião de cauda arqueada circundado por pequenas estrelas, em fundo bege
Os nativos de Escorpião focarão o crescimento profissional (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você dedicará atenção à vida profissional, e as oportunidades de crescimento tenderão a surgir com força, impulsionando novos caminhos e perspectivas. Contudo, essa expansão poderá vir acompanhada de certa tensão interna, pedindo mais equilíbrio emocional diante das demandas. Será essencial preservar sua energia, agir com sabedoria diante dos impulsos e evitar excessos, sobretudo nas relações de trabalho.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, com um arco e flecha apontados para cima e cercados por estrelas, em fundo bege
Os nativos de Sagitário desejarão expandir os horizontes (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Nesta terça-feira, a sua mente estará aberta para novas ideias e experiências que ampliarão os horizontes, seja por meio dos estudos, viagens ou conexões culturais. Porém, você poderá enfrentar desafios internos, o que abalará as suas crenças e exigirá coragem para abandonar velhos padrões. Em resumo, será um dia importante para equilibrar otimismo e realismo, evitando exageros ou decisões impulsivas.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, com a cabeça de uma cabra e chifres longos voltados para trás, cercada por estrelas, em fundo bege
Os nativos de Capricórnio poderão passar por transformações internas (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você estará imerso(a) em emoções profundas e intensas. Como resultado, sentirá a necessidade de transformação. O dia será importante para se libertar de padrões e situações que limitam o seu crescimento, especialmente em vínculos e recursos compartilhados. A sensibilidade estará ampliada, favorecendo a percepção do que realmente importa — apenas procure canalizar essa energia com equilíbrio e sabedoria emocional.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, com um jarro derramando ondas de água cercado por pequenas estrelas, em fundo bege
Os nativos de Aquário deverão buscar equilíbrio nas relações (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você dedicará bastante atenção às relações próximas. Inclusive, será um dia importante para expandir os laços e fortalecer as parcerias. Todavia, emoções profundas e questões antigas poderão surgir, pedindo que equilibre as suas necessidades com as do outro e que realize transformações nos relacionamentos.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, com dois peixes posicionados em sentidos opostos dentro de um círculo decorado por estrelas, em fundo bege
Os nativos de Peixes terão um dia propício para cuidar da saúde e do bem-estar (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você estará mais voltado(a) à rotina e à saúde, tornando o dia propício para cuidar do bem-estar com atenção e generosidade. Pressões internas poderão desafiar sua capacidade de organização, mas também ajudarão a ampliar hábitos e encontrar equilíbrio. Durante esse processo, evite exageros e não assuma responsabilidades além do que pode gerenciar.

