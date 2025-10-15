5 dicas para prevenir o câncer de mama em cadelas

A campanha Outubro Rosa, voltada para a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama em humanos, também serve de alerta para os tutores de animais. Isso porque a doença não atinge apenas mulheres: cadelas também podem desenvolver tumores mamários, especialmente quando não recebem cuidados preventivos.

O câncer de mama em cadelas é caracterizado pelo surgimento de nódulos ou caroços na região das mamas, que podem aumentar de tamanho, endurecer e, em casos avançados, até ulcerar. Entre os sintomas, estão inchaços, secreções, dor local e alterações no apetite e comportamento. A doença pode ser agressiva e comprometer outros órgãos se não for diagnosticada e tratada rapidamente.

Conforme a médica-veterinária Kelly Moura, o estímulo hormonal é a principal causa do tumor de mama em cadelas. Mas há outros fatores que também podem contribuir para o surgimento da doença, como a obesidade. Por isso, a prevenção é a melhor forma de proteger a saúde da cachorra.

A seguir, confira algumas dicas para prevenir o câncer de mama em cadelas!

1. Realizar a castração precoce

A castração é considerada a principal forma de prevenção do câncer de mama em cadelas. Isso acontece porque o procedimento interrompe a produção de hormônios como o estrogênio e a progesterona, que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de tumores mamários.

Kelly Moura explica que a castração após o primeiro cio previne em até 95% as chances de desenvolver a doença. Caso ocorra depois do segundo cio, essa taxa cai para 85%. Se for realizada após o terceiro cio, as chances de prevenção são de 70%.

“A castração precoce é a principal maneira de prevenção. Não vai adiantar nada castrar quando a cadela tiver três anos. Isso porque ela já foi exposta aos hormônios responsáveis pela formação dos tumores”, enfatiza a médica-veterinária.

2. Evitar o uso de anticoncepcionais hormonais

Muitos tutores recorrem a injeções anticoncepcionais para evitar o cio das cadelas. Porém, esses medicamentos contêm hormônios que aumentam significativamente o risco de câncer de mama e de outras complicações graves, como piometra (infecção uterina). A melhor alternativa para o controle reprodutivo é a castração cirúrgica.

As consultas periódicas com o veterinário permitem identificar alterações precocemente (Imagem: Zoriana Zaitseva | Shutterstock)

3. Fazer exames de rotina com o veterinário

As consultas periódicas com o veterinário permitem identificar alterações de saúde antes que o problema se agrave. Durante os exames, o profissional pode avaliar as mamas, palpar a região e solicitar exames de imagem, como ultrassonografia, em caso de suspeita. Detectar nódulos em estágio inicial aumenta as chances de um tratamento eficaz e menos invasivo.

4. Observar alterações nas mamas em casa

O tutor tem um papel fundamental na detecção precoce do câncer de mama em cadelas. Ao realizar carinhos ou durante o banho, é possível palpar as mamas e observar se há caroços, inchaços, secreções ou áreas doloridas. Essa inspeção caseira não substitui a avaliação veterinária, mas ajuda a perceber sinais que precisam de atenção imediata. A recomendação é procurar o profissional ao notar qualquer alteração, mesmo que pequena, já que os tumores podem crescer rapidamente.

5. Manter uma vida saudável

Assim como nos humanos, hábitos de vida saudáveis contribuem para a prevenção do câncer em animais. Uma alimentação equilibrada, controle do peso, prática de exercícios e acompanhamento nutricional ajudam a manter o sistema imunológico fortalecido. A obesidade, por exemplo, está associada a maiores riscos de desenvolvimento de tumores mamários em cadelas. Dessa forma, garantir qualidade de vida ao pet é também uma forma de reduzir as chances da doença.