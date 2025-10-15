Signo de Escorpião: conheça o anjo da guarda dos nativos

O anjo da guarda é uma figura presente em diversas tradições religiosas e culturais, conhecida por simbolizar proteção, orientação e cuidado espiritual. Acredita-se que cada pessoa recebe, desde o nascimento, um anjo protetor responsável por guiar seus passos, afastar perigos e oferecer conforto em momentos de dificuldade. A seguir, Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, explica qual é o anjo dos escorpianos e ensina rituais de conexão com esse ser de luz. Confira!

Azrael é o anjo da guarda do signo de Escorpião

Azrael é o anjo da transformação do signo de Escorpião. Com sua energia de renascimento e proteção espiritual, ele orienta os nativos em momentos de intensidade emocional, oferecendo a força necessária para atravessar as profundezas da alma. Ele fortalece os escorpianos com uma vibração de renovação espiritual, auxiliando nos processos de autotransformação e proporcionando proteção durante jornadas emocionais intensas.

O cristal obsidiana negra traz proteção para os escorpianos (Imagem: smallblackcat | Shutterstock)

Rituais de conexão para o signo de Escorpião

Emylian Kali ensina rituais simples para melhorar a conexão dos escorpianos com o anjo Azrael: