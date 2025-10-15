Alguns tipos de negócio estão redefinindo o mercado ao trazer soluções criativas para problemas cotidianos e atender a demandas emergentes de forma mais eficiente. Esses modelos, muitas vezes impulsionados por tecnologias disruptivas e novas estruturas, têm o potencial de transformar a economia e o comportamento social.

Além de promoverem mudanças significativas na forma como produtos e serviços são oferecidos, eles também surgem como uma oportunidade promissora para empreendedores que desejam inovar, gerar impacto e conquistar espaço em um cenário competitivo e em constante evolução.

Abaixo, confira 5 modelos de negócios inovadores para começar a empreender!

1. Marketplace on-line

Modelos de negócios como Amazon e Airbnb conectam diretamente vendedores e compradores, facilitando transações sem a necessidade de um intermediário físico. Essas plataformas oferecem conveniência e uma grande variedade de opções, gerando receita com taxas de serviço ou comissões. A escalabilidade do modelo e a capacidade de atingir mercados globais tornam esta uma das opções mais populares entre empreendimentos inovadores.

2. Assinaturas recorrentes

Empresas como Netflix e Spotify adotam o modelo de assinatura recorrente, no qual os clientes pagam mensalmente para acessar produtos ou serviços. Esse formato garante uma receita previsível e contínua, além de criar um relacionamento de longo prazo com os consumidores. O modelo é aplicado em diversos setores, como entretenimento, alimentação e softwares, sendo uma estratégia eficiente para fidelização.

3. Freemium

O modelo freemium combina versões gratuitas e pagas de um serviço, como fazem empresas de tecnologia como Dropbox e LinkedIn. Os usuários têm acesso a uma versão básica gratuita, mas pagam para desbloquear recursos avançados. Esse formato atrai um grande número de pessoas, que são convertidas em assinantes pagos ao reconhecerem o valor dos serviços adicionais.

4. Economia colaborativa

Negócios como Uber e WeWork se baseiam na economia colaborativa, na qual indivíduos compartilham recursos, como veículos ou espaços de trabalho, por meio de uma plataforma digital. Esse modelo reduz custos e permite o uso mais eficiente de ativos. A economia colaborativa tem revolucionado setores ao maximizar o aproveitamento de recursos já existentes.

5. Dropshipping

O dropshipping elimina a necessidade de estoque próprio, permitindo que empresas vendam produtos diretamente de fornecedores para os consumidores. Essas plataformas possibilitam que empreendedores iniciem negócios com baixo investimento inicial. O modelo permite maior flexibilidade e uma operação simplificada, focada no marketing e na gestão de vendas, enquanto a logística é terceirizada.

Busque aprimoramento

Quem deseja prosperar em um novo empreendimento deve, além da dedicação diária, investir em conhecimento. Participar de eventos sobre empreendedorismo, workshops, cursos e palestras é uma forma estratégica de acelerar resultados e tomar decisões mais conscientes.

“O empreendedor não precisa ser excessivamente ousado a ponto de se arriscar de forma imprudente. É fundamental ter calma, manter os pés no chão, planejar, estudar e buscar conhecimento”, define João Kepler, empresário, investidor e sócio do Empreende Brazil, um dos palestrantes confirmados para a edição paulista do evento.

O Empreende Brazil São Paulo 2025, maior imersão em empreendedorismo da América Latina, acontecerá nos dias 26 e 27 de novembro, no Vibra São Paulo. Ingressos e mais informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial.