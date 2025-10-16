InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/10/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

O movimento dos astros trará uma energia de imprevisibilidade nesta quinta-feira (Imagem: Suppachok N | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O movimento dos astros trará uma energia de imprevisibilidade nesta quinta-feira (Imagem: Suppachok N | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros trará uma energia de imprevisibilidade, despertando o desejo de mudança e a necessidade de adaptação. Cada nativo será impactado de forma distinta, o que poderá gerar tanto oportunidades quanto desafios. De qualquer modo, será essencial manter a calma e agir com sabedoria diante do inesperado. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar o dia da melhor forma possível!

Áries

Ilustração do signo de Áries, com símbolo formado por linhas curvas que lembram chifres, em fundo escuro
Os nativos de Áries poderão se deparar com surpresas no ambiente de trabalho ou na rotina (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, surpresas poderão surgir no ambiente de trabalho ou na rotina, gerando impaciência. Logo, evite reações impulsivas diante de mudanças inesperadas, assim como exerça a flexibilidade e a capacidade de adaptação. Também será importante cuidar da saúde com atenção, principalmente ao lidar com o excesso de energia ou tensão acumulada.

Touro

Ilustração do signo de Touro, com símbolo composto por um círculo central e duas linhas curvas superiores que lembram chifres, em fundo escuro
Os nativos de Touro estarão bastante criativos nesta quinta-feira (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A sua criatividade estará em alta. Todavia, surpresas tenderão a surgir, afetando projetos pessoais ou romances. Diante desse cenário, procure deixar espaço para a espontaneidade, mas sem perder o senso de realidade. Além disso, busque se expressar de maneira verdadeira e evite reações explosivas.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, com símbolo representado por duas linhas verticais unidas por traços horizontais, em fundo escuro
Os nativos de Gêmeos viverão um dia favorável para praticar paciência e flexibilidade nas relações (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Suas emoções estarão mais intensas, especialmente no ambiente familiar e na rotina. Nesse cenário, mudanças inesperadas e pequenos desconfortos poderão surgir, exigindo flexibilidade e paciência. Será importante não resistir aos desafios do dia, pois eles provavelmente abrirão espaço para mais liberdade.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, com símbolo formado por duas espirais opostas que se assemelham ao número 69 deitado, em fundo escuro
Os nativos de Câncer viverão um dia com possíveis surpresas na comunicação (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com surpresas na comunicação. Nesse cenário, conversas inesperadas poderão influenciar suas ideias, provocando reflexões profundas e exigindo flexibilidade. Por isso, esteja atento(a) para evitar reações impulsivas e procure ouvir antes de responder. Em resumo, se forem encaradas com leveza, essas mudanças poderão trazer resultados positivos.

Leão

Ilustração do signo de Leão, com símbolo composto por uma linha curva em forma de cauda e um círculo, em fundo escuro
Os nativos de Leão viverão um dia importante para repensar prioridades e valorizar o que realmente importa (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Questões ligadas ao dinheiro e aos valores pessoais poderão enfrentar instabilidades. Logo, procure ter mais cautela com as decisões impulsivas. Ainda nesta quinta-feira, algumas mudanças pedirão desapego e criatividade. Será um dia importante para repensar o que realmente tem valor para você.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, com símbolo representado por uma letra “m” estilizada com uma linha curva final, em fundo escuro
Os nativos de Virgem sentirão o impulso de renovar a rotina e explorar novas formas de se expressar (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Você tenderá a se sentir mais inquieto(a) hoje, com um desejo repentino de mudança. Porém, a vontade de se expressar livremente poderá conflitar com a necessidade de manter uma imagem estável. Diante desse cenário, deverá evitar reações impulsivas, mas também seguir os sinais internos de transformação, abrindo-se para novas possibilidades.

Libra

Ilustração do signo de Libra, com símbolo formado por uma linha horizontal e um semicírculo sobre ela, em fundo escuro
Os nativos de Libra terão um dia voltado à introspecção e ao fortalecimento da saúde emocional (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Emoções profundas e surpresas poderão surgir nesta quinta-feira, exigindo flexibilidade e coragem para lidar com o novo. Diante disso, será importante reservar momentos para se conectar com o mundo interior e cuidar da saúde mental e espiritual. Também deverá evitar decisões impulsivas e confiar na intuição.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, com símbolo em formato de letra “m” com uma seta na extremidade direita, em fundo escuro
Os nativos de Escorpião estarão focados em metas profissionais e poderão conquistar reconhecimento (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Você desejará avançar em seus objetivos profissionais. A tendência será que busque mais reconhecimento nesse setor. No entanto, será importante direcionar bem essa energia, controlando a impulsividade, que poderá gerar conflitos desnecessários. Além disso, procure equilibrar ambição e diplomacia, especialmente em situações de pressão.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, com símbolo representado por uma flecha diagonal apontando para cima e à direita, em fundo escuro
Os nativos de Sagitário sentirão o desejo de expandir horizontes e buscar novas experiências (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de expandir os horizontes. Inclusive, haverá uma dose extra de energia e coragem para buscar novas experiências. Entretanto, alguns conflitos poderão surgir no percurso. Por isso, tome cuidado para não agir com impulsividade em decisões relacionadas a viagens, estudos ou crenças. Ademais, evite ser muito direto(a) ou se deixar levar pela impaciência.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, com símbolo formado por uma linha curva que se enrola na extremidade inferior, em fundo escuro
Os nativos de Capricórnio poderão transformar desafios em oportunidades de crescimento (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

As emoções estarão intensas nesta quinta-feira. Como resultado, poderão surgir desejos profundos e a necessidade de transformação. Ainda hoje, algumas surpresas possivelmente abalarão a sua segurança, impulsionando mudanças importantes em áreas ligadas aos recursos compartilhados ou a questões íntimas. Em resumo, será um bom dia para se libertar de padrões antigos.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, com símbolo formado por duas linhas onduladas paralelas, em fundo escuro
Os nativos de Aquário terão um dia voltado à independência e ao fortalecimento das relações (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A necessidade de liberdade estará bem presente hoje. Com isso, caso sinta que a sua individualidade não está sendo respeitada nos relacionamentos, conflitos poderão surgir. Diante desse cenário, procure equilibrar o desejo de independência com a compreensão e o diálogo. Ainda nesta quinta-feira, surpresas possivelmente surgirão no campo afetivo, abrindo portas para novas formas de conexão.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, com símbolo composto por duas curvas opostas unidas por uma linha central, em fundo escuro
Os nativos de Peixes terão um dia ideal para cuidar da saúde física e emocional com atenção (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Você possivelmente sentirá a necessidade de cuidar melhor da saúde física e mental, mesmo que mudanças repentinas causem desconfortos. Além disso, a sua intuição estará aguçada para identificar o que realmente precisa ser transformado. Diante dessas energias, será importante buscar o equilíbrio entre inovação e disciplina, bem como evitar reações impulsivas.

    x