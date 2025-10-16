8 raças de cachorro originárias da Alemanha 

A Alemanha é um país reconhecido mundialmente pela sua história, cultura e tradição, e esse legado também se reflete no mundo animal. Diversas raças de cachorro nasceram em território alemão e ganharam destaque em diferentes partes do mundo, seja por suas habilidades de trabalho, inteligência, lealdade ou até mesmo pela aparência marcante.
Ao longo dos séculos, os alemães desenvolveram cães para funções específicas, como caça, guarda, pastoreio e companhia. A relação com os cachorros sempre foi de parceria, com os animais desempenhando papéis fundamentais na vida rural e urbana. Hoje, essas raças não apenas preservam suas características originais, mas também conquistam cada vez mais tutores em busca de companheiros fiéis e versáteis.
A seguir, conheça algumas raças de cachorro originárias da Alemanha!
1. Pastor alemão
Considerado um dos cães mais famosos do mundo, o pastor alemão surgiu no século XIX como auxiliar no pastoreio e na guarda de rebanhos. É um cachorro de porte médio a grande, musculoso e ágil, com pelagem densa e dupla, que pode variar entre o preto, marrom e fulvo. Extremamente inteligente, é muito usado em forças policiais e de resgate. Leal e protetor, cria forte vínculo com o tutor e se adapta bem a treinamentos.
2. Dachshund
Conhecido popularmente como “salsicha”, o dachshund foi criado para caçar texugos e pequenos animais em tocas. Seu corpo alongado e patas curtas são características marcantes. Pode apresentar três tipos de pelagem: curta, longa ou dura, e em diversas cores. Apesar do tamanho pequeno, é valente, curioso e ativo. É também um cão companheiro e brincalhão, ideal para famílias.
3. Boxer
Originário da Alemanha no final do século XIX, o boxer descende de cães de caça de touros. De porte médio, é musculoso, com focinho curto e expressivo. Tem pelagem curta e lisa, geralmente em tons de dourado ou tigrado, podendo ter manchas brancas. É brincalhão, leal e enérgico, sendo ótimo com crianças e bastante protetor do lar.
4. Doberman
O doberman foi desenvolvido por Karl Friedrich Louis Dobermann no século XIX para atuar como cão de guarda. É um animal elegante, de porte grande, musculoso e com pelagem curta e escura, geralmente preta ou marrom. É reconhecido pela coragem, inteligência e instinto protetor. Apesar da fama de “bravo”, é afetuoso e devotado ao tutor, além de ser facilmente treinável.
5. Rottweiler
Criado originalmente para conduzir gado e proteger propriedades, o rottweiler é um cachorro robusto. Tem pelagem curta, preta com marcas castanhas características no rosto e patas. Seu porte pode ser imponente, mas é equilibrado, confiante e muito leal. Com socialização e treinamento adequados, é um excelente guardião e companheiro familiar.
6. Schnauzer
O schnauzer surgiu na Baviera e existe em três tamanhos: miniatura, padrão e gigante. É facilmente reconhecido pela barba e sobrancelhas longas, que lhe conferem um ar distinto. Sua pelagem é dura e densa, geralmente em tom de sal e pimenta ou preta. Inteligente, ativo e afetuoso, é um cachorro que se adapta bem a ambientes urbanos e é muito ligado ao tutor.
7. Weimaraner
Conhecido como o “fantasma cinzento”, o weimaraner é um cachorro de caça elegante e atlético. De porte médio a grande, apresenta pelagem curta e sedosa em tons de cinza, como prata, corça ou rato. Criado para caçar animais grandes, é ágil, enérgico e possui excelente faro. Muito leal e apegado, costuma seguir o tutor em todos os lugares, sendo também um ótimo cão de companhia.
8. Lulu da pomerânia (spitz alemão anão)
Originário da região da Pomerânia, o lulu da pomerânia é uma das variedades do spitz alemão. Pequeno e de aparência fofa, chama atenção por seu pelo volumoso e macio, além da cauda erguida sobre o dorso. É alegre, extrovertido e muito apegado ao tutor, apesar do tamanho diminuto. Ideal para companhia, é também vigilante e sempre atento ao ambiente.