9 dicas para incluir as crianças nas comemorações de Halloween 

O Halloween é uma ótima oportunidade de criar brincadeiras lúdicas e festivas (Imagem: wichayada suwanachun | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 31 de outubro é celebrado o Halloween, uma data tradicionalmente marcada por fantasias, doces e brincadeiras temáticas. A ocasião é propícia para as famílias incluírem as crianças nos preparos e nas comemorações, tornando esse um momento especial de união e diversão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para a psicopedagoga e escritora infantil Paula Furtado, as datas comemorativas criam marcos na infância, momentos que se transformam em lembranças afetivas e referências simbólicas. “Mesmo sendo uma festa de origem estrangeira, o Halloween, quando bem-adaptado, pode dialogar com nossas tradições, misturando o lúdico e o folclórico. O importante é que os pequenos percebam o valor da celebração como espaço de convivência, fantasia e pertencimento”, enfatiza.

Brincadeiras simbólicas voltadas ao tema também são uma oportunidade de transformar o aprendizado e o desconhecido em uma experiência encantadora. Com a proximidade da data, Paula Furtado lista 9 atividades lúdicas para fazer com as crianças no Halloween. Confira!

1. Escolha fantasias leves e confortáveis

Evite adereços em excesso que possam machucar ou atrapalhar a brincadeira.

2. Monte “estações lúdicas”

Proponha desafios, contação de histórias e gincanas para diversificar a diversão.

3. Equilibre o consumo de doces

Substitua parte das guloseimas por frutas decoradas ou lembrancinhas educativas.

4. Mantenha o encantamento

Estimule o imaginário e a criatividade das crianças para que todas brinquem com segurança e diversão.

As crianças podem ajudar a contar histórias no Halloween (Imagem: SeventyFour | Shutterstock)

5. Crie papéis variados nas atividades

Além de participar das brincadeiras, algumas crianças podem ajudar na decoração, na música ou nas contações de histórias.

6. Promova a convivência e a colaboração

Incentive que os pequenos ajudem uns aos outros, reforçando o espírito de grupo e a empatia.

7. Respeite diferentes formas de brincar

Nem todas as crianças gostam de sustos. Ofereça alternativas com temas mágicos, histórias de amizade ou coragem.

8. Valorize a sensibilidade de cada criança

Ouça preferências e respeite limites para que todos se sintam incluídos e confortáveis.

9. Experimente múltiplos papéis

No “faz de conta”, deixe a criança assumir diferentes personagens — como bruxa, fada, fantasma, princesa ou cientista —, pois isso estimula a criatividade, a liberdade simbólica e o autoconhecimento.

A tradicional brincadeira “doçuras ou travessuras” vai além da diversão e se transforma em uma oportunidade de aprendizado. Ao participar, as crianças exercitam a socialização, aprendem a respeitar regras e a cooperar entre si. A dinâmica estimula valores importantes para a convivência, mostrando que, para a brincadeira acontecer, é preciso colaboração e respeito mútuo. “Isso ensina respeito, empatia e a importância de pertencer a um grupo”, acrescenta Paula Furtado.

Por Elenice Costola