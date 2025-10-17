InícioRevista do Correio
Revista do Correio

4 características do cachorro da raça tosa inu 

Imponente, leal e silencioso, esse cão combina força física com um temperamento calmo e reservado 

O tosa inu é um cachorro de grande porte, com estrutura forte e musculatura robusta (Imagem: michaela.bilovska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O tosa inu é um cachorro de grande porte, com estrutura forte e musculatura robusta (Imagem: michaela.bilovska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com raízes profundas na tradição japonesa, o tosa inu é uma raça que impressiona tanto pela sua história quanto pela sua presença. Desenvolvido no Japão a partir do século XIV, esse cachorro inicialmente foi criado para combates — uma prática cultural comum no país durante séculos. No entanto, sua função evoluiu com o tempo, passando a ser valorizado principalmente como cão de guarda e companhia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o tosa inu surgiu do cruzamento entre o cão japonês shikoku ken, nativo da ilha de Shikoku, e várias raças ocidentais, como buldogues (1872), mastiffs (1874), pointers alemães (1876) e dogues alemães (1924). Essas misturas foram realizadas para fortalecer a raça em porte, resistência e coragem. 

A seguir, confira algumas características do cachorro da raça tosa inu! 

1. Aparência física 

O tosa inu é um cachorro de grande porte, com estrutura forte, musculatura robusta e aparência que transmite respeito e segurança. Segundo o padrão oficial publicado pela CBKC, os machos devem medir no mínimo 60 cm na altura da cernelha, e as fêmeas, 55 cm. Além disso, o corpo é largo, bem-proporcionado e com uma postura ereta e poderosa. 

A pelagem é curta, dura e densa, facilitando a manutenção e a higiene. As cores aceitas incluem vermelho, fulvo, abricó, preto e tigrado, sendo permitidas pequenas manchas brancas no peito e nas patas. O tosa possui orelhas pendentes e relativamente pequenas, olhos escuros e expressivos, além de um focinho quadrado e forte. 

2. Temperamento e personalidade 

Apesar da origem em lutas caninas, o tosa inu possui um temperamento surpreendentemente equilibrado. Segundo a descrição oficial da raça pela CBKC, trata-se de um cão paciente, corajoso, sereno e audacioso. Ele tende a ser silencioso e observa mais do que reage — uma característica típica de cachorros com alto controle emocional. 

Esse temperamento reservado faz do tosa um excelente cão de guarda, pois ele não se assusta facilmente e é altamente protetor com seu tutor e território. No entanto, a convivência com outros cães, especialmente do mesmo sexo, pode ser desafiadora se o animal não for corretamente socializado desde filhote. 

Filhote de um cachorro da raça tosa inu em uma caixa de madeira
Filhotes de tosa inu precisam de atenção especial para evitar crescimento acelerado (Imagem: michaela.bilovska | Shutterstock)

3. Cuidados com a saúde e a alimentação 

Como qualquer raça de grande porte, o tosa inu exige cuidados específicos com a alimentação e a saúde. O ideal é oferecer ração de alta qualidade, rica em proteínas e nutrientes que favoreçam o desenvolvimento muscular e articular. Filhotes precisam de atenção especial para evitar crescimento acelerado, o que pode prejudicar suas articulações. 

A CBKC destaca que apenas cães com conformação típica da raça e clinicamente saudáveis devem ser usados para reprodução, o que ajuda a manter a qualidade genética e evitar doenças hereditárias. Entre os problemas que podem afetar a raça estão a displasia coxofemoral e a torção gástrica, ambas comuns em cachorros grandes

Além disso, é importante garantir exercícios regulares, mas sem excessos, especialmente durante a fase de crescimento. Caminhadas diárias e estímulos mentais contribuem para o bem-estar geral do cão. 

4. Educação e socialização 

O tosa inu precisa de um tutor que exerça uma liderança tranquila e constante, usando métodos positivos de adestramento e reforço. A raça é inteligente, mas independente, exigindo paciência e consistência durante o processo de aprendizado. Por sua vez, a socialização desde filhote com pessoas, animais e diferentes ambientes é essencial para que o pet cresça equilibrado e sem desenvolver comportamentos agressivos ou inseguros. 

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 17/10/2025 11:05
    SIGA
    x